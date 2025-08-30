Další rejdařská firma s okamžitou platností zakázala převoz elektrických aut na všech svých lodích, riziko požáru je prý neúnosné
Petr MilerOtázkou nyní je, kdo brzy bude elektrická auta přes moře a oceány převážet, neboť seznam společností, které to odmítají, je stále delší. Nula možností výrobcům jistě nezůstane, i tak je to pro elektromobily další překážka - menší nabídka znamená vyšší transportní náklady, to se nehodí.
Je to jeden z řady problémů reálně obcházejících elektrická auta, které jsou bagatelizovány pro svou relativně malou četnost. A ti, kteří si dovolí zvednout hlas a říci, že to není rozumný přístup, jsou dokola umlčováni, i když jde o hasiče, kteří o celé problematice vědí nejvíc. Potíž není v tom, jak často elektromobily hoří, ale jak moc hoří. A jak těžké je se s tím vypořádat.
Na souši to ještě nějak jde, na moři je velmi obtížné. Byli jsme tak svědky už nehezké řádky požárů, které ve výsledku zničily a poslaly ke dnu obří lodě převážející tisíce aut. V reakci na to - patrně i pod tlakem drahých pojistek, pokud vůbec bylo možné je dál bez podobného omezení uzavřít - už množství rejdařských firem zakázalo převoz elektrických a často i plug-in hybridních aut na svých lodích právě s odkazem na rozumně neřešitelné riziko intenzivních požárů. Naposledy to byla jedna americká velká firma v reakci na potopení lodi Morning Midas, nyní tu máme dalšího rejdaře z USA.
Nejnovějším členem klubu, do kterého s elektromobilem nesmíte, je firma Alaska Marine Lines neboli AML, která spadá pod větší přepravní holding Lynden. Právě ten o tomto rozhodnutí oficiálně informoval na svém webu s tím, že zákaz převozu elektromobilů a plug-in hybridů na palubách jeho lodí platí pro Aljašku, západní Aljašku a Havaj okamžitě. Pro zbylé destinace zákaz vstoupí v platnost 1. září, tedy jen o pár dnů později.
Omezení se netýká hybridních aut, která nelze nabíjet, a pochopitelně ani klasických spalovacích vozů. Naopak zahrnuje i převoz větších náhradních lithium-iontových baterií. AML krok vysvětluje klasicky, problémem je „zvýšená složitost a riziko požáru spojeném s přepravou velkých lithium-iontových baterií na námořních plavidlech”. Firma nepopírá, že k těmto událostem dochází zřídka, neschopnost uhasit nebo aspoň omezit šíření tohoto typu požáru uprostřed oceánu ale může vést ke katastrofickým následkům, jejichž riziko dál nemíní snášet.
Na západním pobřeží USA (paradoxně) je tak odpor k převážení elektromobilů poměrně značný, na Aljašce obzvlášť. Tam už od loňského dubna platí omezení přepravovat víc jak dva elektromobily na jednom trajektu, což je pochopitelně též limitující. Firmy, které k těmto omezením přistoupily, zmiňují, že jsou připraveny jej přehodnotit v momentě, kdy se zlepší průmyslové standardy a bezpečnostní postupy, na něco takového ale zatím marně čekáme roky.
Katastrofa lodi Morning Midas byla hned pro několik rejdařských firem poslední kapkou, teď elektrická i plug-in hybridní auta odmítají převážet právě kvůli riziku požáru. Foto: U.S. Coast Guard, CC0 Public Domain
