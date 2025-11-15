Další stát zrušil povinnost používat často ohyzdné přední poznávací značky aut, stačí splnit jedinou podmínku

Je to něco, co by člověk v pravidly svázaném světě roku 2025 nečekal, ale stalo se to. Historicky ne až tak krátký seznam států, které si vystačí jen s jednou registrační značkou, se ta rozšířil o další, byť v tomto případě to není zcela bezpodmínečné.

včera | Petr Prokopec

Foto: Alfa Romeo

Je to něco, co by člověk v pravidly svázaném světě roku 2025 nečekal, ale stalo se to. Historicky ne až tak krátký seznam států, které si vystačí jen s jednou registrační značkou, se ta rozšířil o další, byť v tomto případě to není zcela bezpodmínečné.

Pokud jste kupříkladu fanoušky série Rychle a zběsile, možná jste při sledování už desítky filmů zaznamenali jeden drobný detail. I když se děj povětšinou odehrává v Kalifornii, auta, do kterých usedají jak hrdinové, tak padouši, nemají přední registrační značku. Tím ale vlastně porušují pravidla tohoto státu, neboť zrovna tam úřady trvají na jedné tabulce vpředu a druhé vzadu. Jasně, vedle převodovek se 110 stupni je to marginálie, realitě to ale neodpovídá. Jak tedy vůbec tvůrce napadlo použít auta jen s jednou značkou?

Inu, v Americe to není zase taková neobvyklá věc. Kalifornie patří mezi 26 amerických států a teritorií (mezi ně spadá třeba Americká Samoa, Guam či Severní Mariánské Ostrovy), kde jsou vyžadovány obě registrační značky. Ve 23 ale stačí pouze ta vzadu. Další státy jako Massachusetts, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Jižní Dakota a Wyoming pak pracují s oběma možnostmi - standardem jsou dvě, v případě řady aut ale platí výjimky pro případ, že vůz není na montáž přední tabulky tak či onak vhodný.

Mezi tyto státy se nově přidalo Idaho, kde začal platit zákon upravující právě instalaci registračních značek, jak informují tamní média. Dopředu je skutečně musí instalovat už jen ti, jejichž nová auta jsou na něco takového připravená z výroby. Znamená to tedy, že majitelé mnoha aut již nemusí brát do rukou vrtačku a dělat díry do nárazníku či si kupovat různé držáky, z nichž autu nesluší ani jeden. Stejně tak za dané služby nemusí platit dealerům, jednoduše jim postačí pouze ta zadní, na kterou je tak či onak připraven každý vůz.

Nevidíme důvod, proč by to mělo být jinak, pokud už nějaká označení aut být musí. Pro evidenci a případné zaznamenání je zadní značka plně dostačující, ta přední se zřídka ocitne v roli, kdy by byla aspoň snadno a rychle čitelná. I proto měl pozměňovací senátní návrh velkou podporu veřejnosti, pro kterou registrace žádný podstatný význam nemá.

Nepřekvapí, že policie coby represivní orgán státní moci vidí situaci jinak, ti by byli nejraději, kdyby auta byla oblepena páskou s unikátní identifikací viditelnou až z vesmíru. Ani idažský senát ale jejich námitky nepřijal a nová úprava vstoupí v platnost. Přibližně pětina nově prodávaných aut by tak nově měla jezdit po silnicích jen s jednou značkou - je to v roce 2025 překvapivý posun, ale díky bohu za něj.


Další stát zrušil povinnost používat často ohyzdné přední poznávací značky aut, stačí splnit jedinou podmínku - 1 - Subaru Outback 2025 US verze 01Další stát zrušil povinnost používat často ohyzdné přední poznávací značky aut, stačí splnit jedinou podmínku - 2 - Subaru Outback 2025 US verze 02Další stát zrušil povinnost používat často ohyzdné přední poznávací značky aut, stačí splnit jedinou podmínku - 3 - Subaru Outback 2025 US verze 04Další stát zrušil povinnost používat často ohyzdné přední poznávací značky aut, stačí splnit jedinou podmínku - 4 - Subaru Outback 2025 US verze 05Další stát zrušil povinnost používat často ohyzdné přední poznávací značky aut, stačí splnit jedinou podmínku - 5 - Subaru Outback 2025 US verze 10Další stát zrušil povinnost používat často ohyzdné přední poznávací značky aut, stačí splnit jedinou podmínku - 6 - Subaru Outback 2025 US verze 14
Majitelé aut, jako je třeba nové Subaru Outback, už v Idahu nemusí navrtávat nárazník a instalovat dopředu registrační značku. Takových států je v USA teď už 24. Foto: Subaru

Zdroj: Idaho 6 News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora.

