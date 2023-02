Další Tesla se splašila uprostřed města, po její zběsilé jízdě zůstali mrtví a těžce zranění

Jeden z majitelů říká, že příběhy o samovolně akcelerujících, nezastavitelných Teslách působily jako mýtus i na něj, dokud to osobně nezažil. Nový tragický případ se odehrál opět v Říši středu, méně závažné se ale dějí i jinde.

Čínský trh je pro Teslu životně důležitý. Prodává tam zhruba polovinu své roční produkce a její továrna Šanghaji zásobuje další trhy, mimo jiné i ty evropské. Firma by tedy jistě byla ráda, kdyby její aktivity probíhaly co možná nejhladčeji, momentálně ale prožívá pravý opak.

Tesle za velkou zdí hrozí opravdu vážné potíže kvůli náhlému zrychlování jejich aut, kterému z pozice řidiče nelze zamezit. O takovém incidentu jsme psali na počátku listopadu, kdy Model Y doslova jako splašený prolétl městem Čchao-čou rychlostí až 198 km/h, přičemž na konci několikakilometrové jízdy zůstali dva mrtví. Něco podobného se pak odehrálo i na konci listopadu v Tchaj-čou, přičemž i tentokráte si následná kolize vyžádala dva lidské životy.

Nejde o jediné incidenty svého druhu, o náhlém a nechtěném zrychlení Tesel se v Číně již pomalu vypráví legendy. Oprávněné jsou ovšem pouze zčásti, neboť v mnoha případech skutečně došlo na chybu majitele, který zaměnil plynový pedál za brzdový. Nicméně hlavně první výše zmíněný případ je poněkud odlišný. Z čínského kamerového systému je totiž jasně patrné, že řidič, navíc dlouholetý profesionální šofér kamionu, opakovaně šlapal na brzdy, které však neposlouchaly. Profík si neplete pedály. A i kdyby, plyn nespouští brzdová světla.

Oficiální policejní vyšetřování prozatím není u konce, nicméně pro Teslu to opravdu růžově nevypadá. Zejména proto, že 17. února letošního roku došlo na další incident stejného rázu. Jen s tím rozdílem, že tentokráte byl středobodem Model 3. Elektrický sedan ve městě Ruian nabral dokonce takovou rychlost, že se na mostě vznesl a přistál na čumáku. Poté však v jízdě pokračoval, přičemž jeho řidič se stihl vyhnout řadě osobních aut, než nakonec zezadu narazil do autobusu.

Bohužel, i v tomto případě došlo na fatální zranění, nehodu totiž nepřežil spolujezdec. Sám řidič pak byl s těžkými zraněními převezen do nemocnice. Vyslechnout se jej zatím nepovedlo, načež pochopitelně nemůžeme na automobilku ukázat prstem. Už ale fakt, že se takové případy opakovaně odehrávají za prakticky stejných okolností jen v souvislosti s Teslami, leccos naznačuje.

Něco takového pochopitelně odmítají její fanoušci, zvláště pak ti američtí. Ovšem i jim začínají docházet slova na obranu Tesly. Náhlá samovolná akcelerace totiž zjevně přestala být jen ryze čínskou záležitostí, jak na Twitteru uvedl Greg Wester. Ten je přitom dlouholetým příznivcem značky, a nejen to. V Teslách závodí, stejně jako je závodním instruktorem. Za neumětela jej tedy nemůže označit ani Musk.

Greg dnes říká, že 18. února, tedy pouhý den po poslední čínské smrtelné nehodě, seděl v podzemním parkovišti v San Francisku ve svém Modelu 3, když ten náhle vystřelil kupředu. Majitel jej sice stihl zabrzdit, byť dle svých slov musel pomalu zarazit pedál do podlahy, v Teslu nicméně již nemá důvěru. Posléze totiž dodal, že „žádný chodec by neměl kráčet před zaparkovanou Teslou“. Ve svém voze pak chce instalovat tlačítko, s nímž stejně jako u závoďáku ihned vypne elektriku.

Jsme tedy vskutku zvědavi na závěry čínských vyšetřovatelů. Tesla uvedla, že s nimi plně spolupracuje a že lidé „nemají věřit neověřeným informacím nebo je sami šířit“. Zatím se jí napětí daří mírnit, ovšem pokud vina bude na její straně, jsou rázem v ohrožení veškeré její čínské aktivity. Pro samotnou značku, stejně jako pro Muska, by to znamenalo obrovský pád z výšin až na tvrdé dno. Zbavit se reputace zabijáka vlastních majitelů totiž nebude snadné, zvlášť v Číně, kde lze ztratit důvěru zákazníků snad ještě snáze než kde jinde.

my Tesla did a sudden unintended acceleration in the underground parking garage. It did a collision warning because of the signs/cones. Then I pulled forward to a stop. And it smashed the accelerator to 4 MPH. My foot was on the brake pedal and I overpowered it. Really messed up