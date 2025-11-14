Další test říká, že klíčové nové Audi je tak mizerné, že horší než jeho předchůdce je úplně ve všem
Petr MilerZměnilo jméno, nikoli však trajektorii značky, která soustavně míří směrem dolů. Pokud po mnoha letech vývoje uděláte prakticky všechno důležité hůř než kdysi, dobrá vizitka to pro vás opravdu není.
včera | Petr Miler
Změnilo jméno, nikoli však trajektorii značky, která soustavně míří směrem dolů. Pokud po mnoha letech vývoje uděláte prakticky všechno důležité hůř než kdysi, dobrá vizitka to pro vás opravdu není.
Proces, kterým prochází Audi v posledních několika málo letech, je vlastně fascinující a nejspíš vstoupí do dějin jako exemplární případ selhání managementu velké automobilové firmy. Ze značky, kterou prakticky ze země až k výšinám vydupal jistý „FKP” na základě skoro nekonečné úcty k technice, kvalitě a jakési promyšlenosti, se stala automobilka řízená podivně uvažujícími lidmi, která poháněná ideologií všeho druhu vyrábí technicky stále průměrnější, kvalitativně zacházející a zřetelně nedomyšlené vozy, které nejsou schopné ani držet krok s auty, jež nahrazují.
Projevuje se to ve spoustě oblastí, však sami zákazníci o tom natáčí hodinové firmy, ale jedna za všechny. Firma, která se už v hloubi minulé dekády starala o jedny z nejlepších digitálních přístrojovek v oboru, dnes nejenže není schopna držet si dřívější úroveň ve stínu toho, s čím přichází konkurence, není schopna udělat ani totéž co kdysi v nové podobě. Však se podívejte, co dělá teď - kdyby Audi bez jediné změny použilo skoro 10 let staré řešení, výsledek bude lepší. Je to jakási degradující evoluce, je to degenerace a je tak zjevná, že před tím nedokážou zavírat oči ani jindy nepříliš kritická média, která nejsou zvyklá dráždit.
Už jsme psali o testu kolegů z Motor1, kterým nezbylo než naplno říct, že „nové Audi S4” (teď si říká S5) je horší než jeho předchůdce. A ono už jeho podivné jméno leccos naznačovalo - pokud nějaká automobilka není schopna ani dát dohromady a záhy udržet smysluplnou strategii pojmenování vlastních aut a dělá hop sem, hop tam podle toho, jak se někdo z vedení zrovna vyspí, říká to o ní mnohé. Nic ale neřekne tolik jako výsledný produkt, který je tak nápadně špatný, že vás nutí s láskou vzpomínat na vůz, který jste si mohli koupit někdy v hloubi minulé dekády.
Máte nyní pocit, že Audi je „v cajku”, má dál svůj „foršprunk” a Miler i Perkins jsou blbečci? Možná, pak si ale na seznam slaboduchých přidejte další jména - konkrétně celou redakci magazínu Edmunds, který došel ke stejnému závěru ještě názorněji. A také poněkud „vědečtěji”.
My jsme z těch, kteří hodnotí auta pocity, nikoli pravítkem, to samé Chris. Emunds ale má blíž k německému vidění světa, což by novému Audi S4, pardon S5 mohlo vyhovovat, jenže nevyhovuje. Z testu magazínu vyšlo tak mizerně, že neexistuje podstatný aspekt, ve kterém by vůz neudělal krok špatný směrem a výsledný dojem je tak jednoznačný, že titulek ani neříká nic jiného: „Audi S5 2025 je horší, než bylo před pěti roky,” konstatuje.
Pokud chcete zabrousit do detailů, pak Edmunds v duchu výše zmíněného uvádí, že novinka je „měřitelně horší” než předchozí generace stejného auta a na testovací dráze magazínu prohrává prakticky ve všem. Decelerace ze 100 na 0 km/h mu zabere 34 metrů, což je o 2,4 metru víc než u staršího modelu. Autem zvládané boční přetížení je maximálně 0,94 g, starší model zvládl až 0,97 g. S akcelerací v přímce je to nahoru dolů a v některých disciplínách je novinka o 0,1 s rychlejší, zrychlení na stovku je ale o 0,1 s pomalejší. A i v tom, co se měřit nedá, je nová S5 dole: „Bohužel, ani zážitek z jízdy nevynahradil nedostatečný a nekonzistentně dodávaný výkon ovladatelností, která měla záhadným způsobem tendenci obtěžovat přetáčivosti i nedotáčivostí současně,” říkají kolegové.
Ale dobře, zkusíme být smířliví - občas se stane, že je nějaké auto tak strašně dobré (a díváme se na tebe, BMW M3 E46), že i když nástupci (E90, F80, G80...) nejsou nijak zvlášť špatní, pořád je lze označit za odvar. Je to tedy případ Audi S4 B9 a S5 B10? Ani omylem. RS4 B9, ta byla do nějaké míry výjimečná, ale S4? Ta vždy působila spíš jako z nouze ctnost, jako beztak nedoladěné auto, které vás nutí k zamyšlení, zda opravdu potřebujete benzinovou verzi TFSI a nevezmete raději třílitrové TDI - nuda je to podobná, ale aspoň jedete za míň. Prohrát s tímto po dalších snadno sedmi letech vývoje je ostuda. A o současném stavu Audi to říká vlastně vše.
Nové Audi A4, pardon A5, tedy vlastně S5 je tak mizerné, že bylo v dalším testu označeno za horší než jeho předchůdce úplně ve všem podstatném. Tomu se říká kumšt. Foto: Audi
Zdroje: Edmunds, Autoforum.cz
