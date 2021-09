Tuzexový sen Čechoslováků jde koupit stále nejetý, 164 tisíc bonů na něj ale už nestačí před 2 hodinami | Petr Miler

Pokud vám zbyly nějaké bony z dob komunistické ČSSR, už se s nimi zřejmě můžete jít jen vyfotit. Auto, které se jen za ně tehdy dalo pořídit jako nové, ale lze mít ve stavu nového i dnes.

Naposledy při loňských oslavách Sametové revoluce jsme vzpomínali na to, jak se prodávala auta v časech komunistické ČSSR. Jednoduše nešlo koupit v podstatě nic, ve stínu obtížné dostupnosti obyčejných nových škodovek z Mototechen bylo ale bizarní, že v Tuzexu bylo možné koupit prakticky cokoli. Stačilo jediné - mít dostatek tzv. Tuzexových korun (TK), lidově bonů, které šlo získat výměnou za valuty získané třeba za práci v zahraničí.

Většina lidí je ale prostě musela „vyšmelit” s některým z „veksláků” a byť formálně se jedna koruna tuzexová rovnala jedné koruně československé, reálně jste za ni museli dát asi čtyřikrát tolik. Trochu nám to připomíná současné doby, kdy nová auta nejsou a když nějaké chcete opravdu rychle, za ceníkovou cenu to také nepůjde, ale to sem nepleťme. Nakonec i tak je dnes nesrovnatelně levněji než kdysi, neboť třeba Renault 5 šlo koupit v roce 1989 za 164 tisíc TK, reálně tedy přes 650 tisíc Kčs. Že si takový vůz mohla dovolit jen hrstka vyvolených, je nabíledni.

Pokud vás ovšem mrzí, že jste si tehdy nemohli nic takového koupit, i v roce 2021 se objevují v prodeji více či méně nové vozy z těchto časů. Naposledy šlo o vrcholnou verzi tehdy velmi žádoucího Fiatu Uno, dnes tu máme další legendu 80. let - zmíněný Renault 5. Jeden z pramála vozů, které kdy prodejně překonaly VW Golf, byl po 14 let ve dvou generacích i nejprodávanějším vozem Francie a vznikly jej miliony, takže obecně nejde o nic vzácného. Dneška se jich ale v muzejním stavu dochovalo jen pár.

To nejlepší v současné nabídce můžete vidět níže. Jde o exemplář z už pozdních časů slávy pětky, roku 1990, v pětidvéřovém provedení s motorem 1,1 a manuální převodovkou. Vůz byl jako nový dodán do Belgie, kde se v rukou (spíše v garáži...) jediného majitele ohřál 31 let. Po tu dobu jezdil něco kolem 370 km ročně, takže skoro nic - na tachometru má směšných 11 547 kilometrů a vypadá podle toho.

Najít na tomto „rencku” nějakou vadu je nemožné. Je originální, neodřený i jinak neopotřebovaný, nerezne. K dispozici jsou všechny papíry, auto bylo pravidelně servisováno... Pokud vám zbylo 164 tisíc bonů z 80. let, stačit to nebude, a to ani kdyby se vám je podařilo vyměnit za současné české koruny v poměru 1:1. Ovšem požadovaných 8 940 euro, tedy asi 226 tisíc Kč, lze vlastně chápat jako výhodnou nabídku - je to asi 7 průměrných českých platů, skoro nic ve srovnání s tím, co vše jste museli udělat před 32 a více léty proto, abyste se dostali ke 164 tisícům TK.

