Další hvězda Formule 1 se zbavuje své exkluzivní silniční rakety, to už snad nemůže být náhoda
Petr ProkopecPo mistru světa z roku 2016 se s tímto autem loučí další hvězda královny motoristického sportu. Možná jej dostala se slevou či dokonce zadarmo, což by vysvětlovalo současný prodej, jinak to vypadá, že auto nedokáže plnit to, co od něj kupci očekávali.
Další hvězda Formule 1 se zbavuje své exkluzivní silniční rakety, to už snad nemůže být náhoda
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Po mistru světa z roku 2016 se s tímto autem loučí další hvězda královny motoristického sportu. Možná jej dostala se slevou či dokonce zadarmo, což by vysvětlovalo současný prodej, jinak to vypadá, že auto nedokáže plnit to, co od něj kupci očekávali.
Aston Martin Valkyrie je bezesporu jedním z velmi mála aut, v jejichž kokpitu se můžete cítit jako skutečný závodní pilot. Jen s tím rozdílem, že užívat si s ním můžete také na silnicích, nikoli jen na okruhu. Britové vozu dali do vínku atmosférický 6,5litrový dvanáctiválec, který nejen že produkuje 1 014 koní, ale ještě se umí vytočit na 11 100 otáček. Společnost mu navíc ještě dělá elektromotor přihazující dalších 160 koní. Při hmotnosti pouhých 1 030 kg tak Valkyrie nabízí poměr výkonu a hmotnosti 1 142 kobyl na tunu.
Už to samo o sobě je působivé, snad ještě větším trumfem tohoto supersportu je jeho design. O ten se postaral Adrian Newey, jehož monoposty Formule 1 získaly za posledních 33 let bezpočet mistrovských titulů. Britský konstruktér se ani u svého prvního silničního vozu nedržel zpátky, Valkyrie tak skutečně působí jako závodní speciál, který se někde na okruhu splašil a se svým majitelem vyrazil nedopatřením do běžného provozu. Není tak divu, že Aston Martin dostal víc objednávek, než kolik se chystal vyrobit aut.
Letos se nicméně potvrdilo, že každá mince má dvě strany. A zatímco jedna je blyštivá, ta druhá může být poněkud špinavější. Britskou automobilku tak k soudu žene jeden z majitelů kvůli tragické kvalitě. Něco takového by šlo brát jen jako exces, kdyby se ovšem Valkyrie nezačal zbavovat stále větší počet lidí. A nejde pouze o ty, kteří si britský supersport možná pořídili jako investici a nyní zjišťují, že je dost stojí a jmění jim nevydělává, nýbrž také o světoznámé závodníky.
Na počátku prázdnin se totiž svou Valkyrii rozhodl prodat Nico Rosberg. Ten přitom s vozem ujel jen 84 kilometrů, velmi pravděpodobně tak jen párkrát obkroužil Monako, kde bydlí, a tím pro něj vše skončilo. Nově svůj kousek posílá do světa další hvězda Formule 1, Daniel Ricciardo, který si výjimečný Aston Martin taktéž příliš neužil - najeto má pro změnu pouze 160 km. To je menší vzdálenost než z Prahy do Brna, v případě Masarykova okruhu pak odpovídá zhruba 30 kolům.
Ricciardo tak vlastně za volantem vozu neabsolvoval ani Velkou cenu Monaka, celková délka tohoto závodu totiž činí 260 km. Svého času přitom na adresu vozu pěl neskutečné ódy. „Působí jako závodní vůz a vypadá jako závodní vůz. Nejsem zvyklý mít nad sebou střechu, ale to je asi jediný rozdíl, jinak je to opravdu skrz naskrz závoďák. Uvidíme ještě někdy takové auto? Budoucnost předvídat nedokážu,“ uvedl australský vítěz osmi závodů F1.
Přesto všechno jde ale jeho Valkyrie do světa, společnost Broad Arrow Auctions ji bude dražit 10. října v Belgii. Předpokládá se, že prodána bude za 59 až 69 milionů korun, tedy nejspíš pod původní pořizovací cenou. Ricciardo se totiž při specifikaci rozjel o trochu víc než Rosberg a sáhnul mimo jiné po barvě Dichroic Dawn Badger Blue, která sama o sobě vyšla zhruba na 1 milion korun. Tento odstín se objevuje i na středech ultra lehkých hořčíkových kol.
Dovnitř se pak nastěhovaly karbonové skořepiny, stejně jako záplava alcantary. Jde o velmi povedenou specifikaci, která by asi ještě loni na aukcích vyústila v nemalou bitvu mnoha zájemců. Letos si ale opravdu nejsme jisti, nebe nad tímto vozem je totiž spíše temné než blankytně modré. Na druhou stranu, během pár let by se Valkyrie mohla dostat o pár cenových pater výš, zvlášť pokud vybíjená aut s motory V12 bude pokračovat.
Aston Martin Valkyrie, který patřil Danielu Ricciardovi, míří do aukce. Najeto má jen 160 km, jde tak v podstatě o zcela nový vůz. Přesto se zdá, že prodán bude pod cenou, za čímž stojí aktuální nepříliš pozitivní pověst. Foto: Broad Arrow Auctions, tiskové materiály
Zdroj: Broad Arrow Auctions
