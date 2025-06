Další z majitelů supersportu za 75 milionů má tohoto auta dost, zbavuje se ho pod cenou. A to jde o mistra světa F1 včera | Petr Prokopec

Jeden ze zámožných majitelů nedávno začal rozhlašovat po světě, že tohle auto není ani tak splněný sen, ale spíš noční můra. Teď se jej zbavuje další a v jeho případě aspoň nejde tvrdit, že by si Valkyrii neuměl užít, protože neumí řídit. Ani on ji ve výsledku pořádně neprotáhnul.

Vlastnictví Astonu Martin Valkyrie se dosud zdálo být snem. Máme tu velmi extravagantně vyhlížející vůz nesrovnatelný s čímkoli jiným, co jezdí po silnicích, a na něm podpis geniálního konstruktéra Adriana Neweyho. V jeho útrobách se pak kromě mnoha závodních technologií skrývá atmosférický dvanáctiválec vyvinutý Cosworthem. Co by se při koupi takového auta mohlo pokazit?

Jak se nedávno ukázalo, může to být kdeco, tedy alespoň podle jednoho z německých majitelů. Ten dnes říká, že soužití s tímto britským strojem je spíš noční můrou než oním splněným snem. Valkyrie totiž má být značně poruchová, pročež s ní dotyčný najel jen 441 kilometrů, z toho poslední v srpnu loňského roku. Automobilka má na věc logicky zcela jiný názor, ovšem její návrh odkoupení vozu se slevou klient odmítnul. Obě strany se tak nakonec sejdou u německého soudu.

Že Valkyrie navzdory svým kořenům a lidem, kteří za ní stojí, nemusí být vysloveně terno, nově mlčky naznačuje i Nico Rosberg. Ten se koupí Valkyrie zařadil do velmi prestižního klubu, neboť britská stíhačka ve všech verzích čítajících kupé, roadster a závodní speciál vznikla jen ve 275 kusech. Ty civilní si vedle šampiona Formule 1 z roku 2016 si pořídili i další excelentní jezdci, třeba Max Verstappen, Fernando Alonso či David Coulthard.

Rosberg si svůj vůz převzal v roce 2022 v Monaku, kde bydlí. Aston Martin kvůli německému závodníkovi musel do vzorkovnice Mercedesu, neboť bývalý mistr světa si Valkyrii objednal v odstínu Magnetic Silver spadajícího do repertoáru třícípé hvězdy. Vedle toho nechal kapotu a dveře polepit číslicí „6“, která jej provázela po většinu jeho závodní kariéry. Dalším zakázkovým prvkem je pak plaketka na vstupním otvoru, na které je Rosbergovo jméno v jím oblíbené stylizaci.

Němec se nicméně rozhodl vůz nabídnout k prodeji, a to skrze aukční firmu Bonhams, která pořádá jednu ze svých dražeb o tomto víkendu ve švýcarském Chéserexu. Po třech letech ale má jeho auto najeto pouhých 84 kilometrů, prakticky nikdy s ním pořádně nejel. Že by investice? Ani to tak nevypadá. Bonhams nečeká, že se auto prodá za víc než 2,6 až 2,9 milionu švýcarských franků, tedy za 69 až 77 milionů korun. To je sice hromada peněz, Rosberg ale měl za vůz zaplatit přes 80 milionů korun - kolik přesně, vám poví originální faktura, která je součástí prodeje.

Očekává tedy prodej pod cenou, což spolu s minimálním nájezdem naznačuje, že na těch nočních můrách něco může být. Ostatně v Rosbergově případě nepřipadá v úvahu tvrzení, že by s autem nejezdil, protože ho nezvládá. Nica R. nemusíte milovat, je to zvláštní charakter, ale řídit rozhodně umí.

Pokud byste po jeho voze zatoužili, dostanete k němu také originální box na volant a klíčky, stejně jako sadu druhých sedadel pro vyšší řidiče (Rosberg totiž měří jen 1,78 metru). Samotná Valkyrie pak v květnu letošního roku prošla modernizací softwaru a je až do června příštího roku pod tovární zárukou. Jestli byla dosud třeba, nevíme, s ohledem na zmíněné se ale může hodit...

Rosbergova Valkyrie je na prodej. A pokud se opravdu prodá za odhad aukční společnosti, zdá se, že s britským supersportem opravdu nemusí být vše v pořádku. Foto: Bonhams, tiskové materiály

