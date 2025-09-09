Další země po letech tlaků odpískala nařizování elektromobilů, není to ekonomicky únosné
Petr ProkopecJe to ta poslední, od které jsme to čekali, nakonec ale i v ní převládl zdravý rozum a ekonomické zájmy nad zeleným dogmatismem. EU tak má po Spojených státech v Kanadě další vzor, který může následovat. Něco nám ale říká, že my tu pojedeme v duchu hesla hry „Vyděržaj, pioněr”.
Asi jen hodně zaslepení lidé mohou nevidět, jak „zelená” politika Evropské unie devastuje starý kontinent, aniž by zaváděnými opatřeními vůbec bylo možné něco podstatného v globálním měřítku změnit. Automobilový sektor je mezi prvními z velkých obětí těchto snah, přitom touto cestou není možné dosáhnout už téměř vůbec ničeho. Jednoduchá úvaha nad možnými přínosy a jistými ztrátami všemožných zelených zákazů a nařízení by tak měla soudného člověka rychle přivést k rozhodnutí dát od nich ruce pryč, tady se to ale neděje.
V USA se k tomu ale už odhodlali, což by mohlo Evropu inspirovat - nakonec Amerika tu byla mnohým po léta vzorem. Pokud ale některým přišla moc kapitalistická a neempatická, je to ještě vedlejší země s velmi podobným uvažováním tomu evropskému. Jde o Kanadu, kde si navzdory rozloze země a teplotním podmínkám v ní panujících též začali nařizovat přechod jen na elektrická auta, právě teď s tím ale skončili.
Kanadský premiér Mark Carney totiž oznámil, že země ustupuje od cílů, které byly vytyčeny v rámci klimatické politiky země. Už dříve tedy bylo rozhodnuto, že v roce 2026 bude muset mít minimálně 20 procent všech nově prodaných aut elektrický pohon, což je podíl podobný tomu, který nepřímo vyplývá z evropských přerozdělovacích mechanismů. A také další postup měl být podobný tomu evropsko-unijnímu nebo ještě absurdnějšímu britskému. Podíl elektrických aut tedy měl v roce 2030 narůst na 60 procent a v roce 2035 tradá, 100 procent a hotovo dvacet. Jenže to nevyšlo.
Carney ve stínu horšící se ekonomické situace v zemi nyní říká, že trhu je zapotřebí vrátit „dodatečnou flexibilitu a zredukovat náklady“. „Automobilový sektor je pro kanadskou ekonomiku klíčový, vede k podpoře zaměstnanosti, obchodu a inovacím,“ dodal dále kanadský premiér. Výše zmíněné plány tak míří k ledu.
Podobní lidé pochopitelně neotočí jedním tahem o 180 stupňů, Carneyho kancelář tedy dál uvádí, že elektromobily jsou „stěžejní pro řešení klimatické krize“, jakkoli takovou tezi to už základní fakta nepodporují. Realita ale přesto převážila, zhoršení obchodních vztahů se Spojenými státy Kanadu zasáhlo a nyní se musí snažit fungovat efektivně, ne dogmaticky.
Vláda nyní uvádí, že zkusí prozkoumat jiné možnosti, jak dosáhnout většího množství dostupných elektromobilů na trhu. Že by tedy náhle dostaly propustku čínští výrobci, proti kterým bylo ještě donedávna nutné tvrdě zakročit s pomocí 100% dodatečných cel jako největšímu zlu? To by zas jednou byla hořká legrace...
Kanada náhle nelpí na elektromobilech, jako jsou ty od Tesly. Klimatická krize ovšem odvrácena nebyla, to se jen Kanada pokouší vyhnout krizi ekonomické. Ilustrační foto: Tesla
Zdroj: Carscoops
