Dáma ročník 1935 zachovala nejetý poslední VW s dieselem bez turba, je to auto navěky

Svého času to byl holobyt svého druhu, nad kterým lidé ohrnovali nos, dnes je to fascinující vzpomínka na časy, které už se nikdy nevrátí. A je s podivem že na přelomu milénia ještě panovaly.

Když se dnes řekne atmosféricky plněný benzinový motor, nadšencům se rozzáří oči a začnou si představovat stroje jako 5,0 V10 z Lamborghini Huracan a Audi R8 či 4,0 H6 z Porsche 911 GT3. Je to dnes velmi okrajově používaná konstrukce, kterou vytlačila turba a leckdo na ni vzpomíná s láskou. Málokdo si ale vzpomene na že existovaly také atmosféricky plněné diesely, na ty totiž s láskou nevzpomíná skoro nikdo.

Turbodiesely jsou dodnes milovanými agregáty, jejich éra ale začala vlastně docela nedávno. Něčím běžným se staly až s rozmachem přímého vstřikování v 90. letech minulého století, do té doby byl standardním dieselem ten bez turba. Na rozdíl od přeplňovaných motorů šlo o hlučné, líné, ale pořád úsporné a trvanlivé agregáty. A obě řešení vedle sebe po nějaký čas koexistovala.

Ještě na přelomu milénia jste si tak mohli koupit VW Golf čtvrté generace s motorem 1,9 SDI. Už tehdy to rozhodně nebyla vyhledávaná pohonná jednotka, se svými 50 kW (68 koní) byla vhodná spíše na městské „postrky” než jakékoli delší cestování. Volilo ji velmi málo zákazníků a vidět dnes takový Golf v bazaru je v podstatě vzácnost v jakémkoli stavu. Dnes vám ale ukážeme jeden, který dožil současnosti ve stavu nového vozu.

V roce 1999 si jej totiž koupila - dokonce jako kombík - dáma roční 1935. Tedy 64letá žena jistě ještě měla na řízení pomyšlení, ale zjevně ne až takové. Za 22 let tak s vozem najela pouhých 20 tisíc km a téměř neustále jej garážovala. Výsledek nejlépe popíší fotky níže - je to stále zánovní vůz bez jakéhokoli viditelného opotřebení a podle prodávající je i v perfektním technickém stavu.

Nevěřit nemáme důvod, díky němu se tak otevírá cesta ke vskutku svéráznému návratu do historie. Žádný pozdější VW už atmosféricky plněný diesel nedostal a dnes žádné takové auto nekoupíte. Ano, bude pořád stejně hlučné a líné, ale s kvalitou zbytku Golfu IV to bude nejspíše auto navěky - na dieselech bez turba se skoro nemá co pokazit. Pokud je vám tedy blízká právě taková vlastnost vozu bez ohledu na zbytek, může být váš za necelých 7 tisíc euro, tedy asi 178 tisíc Kč. Dost peněz na 20letý Golf bez čehokoli, ale docela pěkné peníze na nejetý Golf s technikou, kterou nepoloží snad ani globální apokalypsa.

Možná vám to přijde zvláštní, ale VW ještě na přelomu milénia prodávat auta s nepřeplňovanými diesely. Toto první majitele zachovala dodnes téměř nejeté a od pohleud jako nové.

