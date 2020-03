Daně z příliš úsporných aut málo plní státní kasu, Belgie tak chystá nové odvody 22.3.2020 | Petr Prokopec

Downsizing dělá auta papírově stále úspornější, s čímž by politici mohli být spokojení. Jenže nejsou, když jsou na spotřebu resp. emise CO2 navázány daně. Belgičané proto chtějí vybírat poplatky dle míry sjetí pneumatik.

Jiný kraj, jiný mrav, říká se. A skutečně to platí, ať už se bavíme o kultuře, gastronomii nebo třeba silničních zákonech. V této oblasti sice existuje napříč různými zeměmi řada spojitostí, lokální excesy ale nejsou výjimkou ani zde. A snad ani nepřekvapí, že pokud přijde na ty, nad nimiž zůstává rozum stát, dostane se Belgie do našeho hledáčku častěji než jiné země.

Právě zde, v místě sídla řady evropských institucí, třídí auta primárně podle objemu motoru a sekundárně dle jejich spotřeby resp. emisí CO2. Právě tyto dva aspekty mají vliv na výši hned několika týkajících se jak pořízení, tak i následného provozu auta. To není nic mimořádného, pozoruhodné ale je, jak zrovna Belgie reaguje na to, jaký v této oblasti probíhá vývoj.

Evropská unie totiž v posledních letech přitvrzuje emisní limity, což výrobce vedlo k downsizingu. A jakkoliv může mít Brusel na jedné straně radost, že objemy pohonných jednotek se snižují, což má vést ke snížení spotřeby a tedy i emisí CO2, na straně druhé tu máme pokles příjmů ve státním rozpočtu. S dowsizingem totiž padá dolů i výběr daní navázaných na velikost agregátů i papírovou spotřebu.

Belgie proto - i v této nelehké době - chystá přehodnocení systému. Záměr je opravdu kuriózní, neboť výpočet daní by se odvíjel od opotřebení pneumatik. Politici ze země vaflí totiž předpokládají, že kdo má obutí více sjeté, logicky také více jezdí. A je jedno, jaký v tu chvíli má motor, protože pneumatiky se opotřebovávají i elektromobilům.

Detaily k tomu, jak přesně by opotřebení bylo měřeno, chybí, zřejmě ale bude stačit uvalit novou daň na pneumatiky jako takové a bude jasné, že kdo potřebuje nové, ten ty předchozí opotřebil. Co na tom, že může jít také o následek kontaktu s dírou v silnici spravovanou samotnou Belgií. A nebo to může mít za následek používání pneumatik po co nejdelší dobu, což bezpečnosti jistě neprospěje. To jsou kolaterální dopady, které politiky málokdy zajímají.

Pokud tento nebo obdobný návrh projde celým legislativním procesem, ukáže se především to, že vlády se „svých” daní hned tak nevzdají, ať už budeme jezdit na cokoli a jakkoli. Nenechte se tedy ani opít rohlíkem představy, že díky levnější elektřině ušetříte na výdajích za palivo, pokud si pořídíte elektromobil. Dnes ano, ale všeho do času - jakmile se v rozpočtech objeví nějaká díra, bude jistojistě zalátána na váš úkor.

Belgie začíná mít problém s downsizingem, který přitom byl Bruselem přímo vynucen. Proto chce zavést daně z provozu aut na základě sjetí pneumatik - ty opotřebovávají auta podobně bez ohledu na velikost motoru či spotřebu

Zdroj: Autonieuws

