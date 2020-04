Dcera Jeremyho Clarksona popsala, jaké je mít za otce motoristického boha před 5 hodinami | Petr Prokopec

Emily Clarkson prozradila, zda je jí bližší manuál či automat, Hammond nebo May, a jakým způsobem se práce jejího otce otiskla do jejího života.

Jeremyho Clarksona máme všichni zafixovaného jako motoristického novináře, jemuž je politická korektnost naprosto cizí. V poslední době však propadl farmaření a mnohasetkoňové hypersporty vyměnil za traktory a kombajny. Kromě toho nedá Jezza dopustit ani na své tři děti, jakkoliv se s jejich matkou rozvedl již před šesti lety a podle zlých jazyků ji vlastně nikdy nemiloval. To ovšem řešit opravdu nehodláme, místo toho si přiblížíme jednu z jeho ratolestí.

Jeremyho nejstarším dítětem je jeho osmadvacetiletá dcera Emily, kterou vyzpovídali lidé z komunitního webu Drive Tribe. Ten zčásti patří jejímu otci, stejně jako Richardu Hammondovi a Jamesi Mayovi. I na tuto dvojici přitom směřovala jedna z otázek, Emily se totiž měla rozhodnout, kterého z nich má raději. Nakonec se však zdržela komentáře. V ostatních ohledech ale již byla daleko výmluvnější, pročež si můžeme udělat obrázek o tom, jaké to je vyrůstat ve stínu mimořádně slavného otce.

Emily přiznává, že Clarksonovo povolání na ní mělo nemalý vliv. Již odmalička totiž dokázala jasně rozpoznat, o jaký vůz jde. Byl to přitom jeden z fíglů, kterým mohla ohromovat spolužáky. Stejně jako samotnými auty, kterými ji Jezza často vozil do školy, která byla od jejich domova v Chipping Norton v okresku Cotswolds vzdálena zhruba 30 kilometrů. Kromě toho tu bylo mediální renomé, neboť nový Top Gear byl spuštěn v době, kdy jí bylo osm let. Clarkson nicméně pracoval i v tom původním.

Mít Jezzu za otce přitom nemalou měrou ovlivnilo i Emilyn výběr jejích vlastních aut. Tím prvním byl Ford Fiesta, tím stávajícím je pak, ehm, Ford Fiesta. Ovšem nikoliv původní verze, nýbrž ta nejnovější s přídomkem ST. Tento vůz je zároveň i autem, ve kterém Emily jela nejrychleji, jakkoliv přiznává, že jí bylo svěřeno i Maserati. Stalo se tak ovšem ve Francii, tedy v zemi, která není zrovna nakloněná k rychlejší jízdě. Kromě toho rozlet neumožňovalo ani okolí přeplněné dalšími vozy.

Lze jen dodat, že pokud by se Emily měla rozhodnout mezi Astonem Martin a Ferrari, jako správná Britka by volila domácí značku. Bližší je jí rovněž manuál namísto automatické převodovky, stejně jako raději svého otce vidí spíše v džínové košili než v kožené bundě. A jak tráví současné dny? Především tím, aby v izolaci „nezabila ostatní členy rodiny“. Což je skutečnost, kterou má nyní nejspíše společnou s polovinou světa.

Magazín DriveTribe vyzpovídal Emily Clarkson, Jezzovu starší dceru. Kromě ní má slavný moderátor ještě syna Finla a druhou dceru Katyu

Zdroj: Drive Tribe@Youtube

Petr Prokopec