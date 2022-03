Prodeje Alfy Romeo a Maserati jsou takový průšvih, že dealer raději začal prodávat konkurenční ojetiny před 7 hodinami | Petr Miler

Situace v automobilovém světě není ideální už roky, u některých značek je ale ještě horší než u jiných. Dealery některých výrobců zjevně zachrání jen kreativní myšlení.

Říci, ze italské značky Maserati a Alfa Romeo nejsou nejlepší kondici, by bylo hrubým zkreslením reality. Jsou spíše na pokraji propasti, a to už několik let. I když jde o zvučné značky vyrábějící vizuálně atraktivní auta, pro italského trojzubce prodejně nefungují ani domnělé spásy, ani modely mající jej přiblížit širšímu publiku. Milánské krasavice s hadem na prsou na tom pak nejsou o mnoho lépe - i celkově se prodávají hůř než jediný model Lancie v Itálii.

Mateřský koncern Stellantis nad nimi zatím nezlomil hůl, naopak chystá nové modely, a tak oficiálním dealerům než věřit a snažit se přežít. S aktuálními prodeji obou značek se to ale zdá být skoro nemožné, a tak se buď mohou smířit s tím, že to prostě zabalí, nebo zkusí jít alternativní cestou. Přesně to udělala americká firma Ontario, která navzdory svému kanadskému názvu sídlí v Kalifornii a pod palcem má dokonce obě zmíněné značky naráz.

Oficiálně tedy říká, že nemá dost aut na prodej, to se ale jeví být spíše oficiálním, pro automobilku přijatelným vysvětlením než popisem reálně panujícího stavu. Však na Alfy Romeo se i dnes dávají rekordní slevy, což o nedostatečných zásobách skutečně nesvědčí. Prodejce zkrátka nemá dost zákazníků a 158 prodaných vozů za rok velké dealerství v srdci Kalifornie nemůže uživit. Chtělo tedy vsadit na ojetiny stejných značek, ani to ale nic neřešilo. A tak vedení firmy napadlo prodávat ojetiny jiných výrobců.

Nenabízí Volkswageny nebo cokoli takového, zaměřila se na exotické modely typu Porsche 918 Spyder nebo Bentley Mulsanne Speed, které zrovna teď stojí „na place”. A byť jde o velmi drahá auta, jsou to prodejní hity a pro společnost ekonomická spása. Aktuálně asi čtvrtinu všech prodejů firmy tvoří takové exotické modely z řad ojetin, jejichž ceny šplhají do až desítek milionů korun.

„Všimli jsme so díry na trhu v jižní Kalifornii, když se jeden z místních obchodníků potýkal s Covidem,” řekl k věci s Brandon Goodermont, šéf Ontaria. „Otevřela se tím pro nás příležitost, a když jsme si to uvědomili, využili jsme jí,” dodává. A nelituje, nejvíc prý prodává Lamborghini a připouští, že je to zajímavý byznys. Na prodeji takových vozů prý není problém udělat „značnou marži“.

I na tom je vidět, jak minimální zájem o současné Alfy a Maserati je. Kde kdo by to sváděl na laxní dealery, ti ale zjevně dokáží prodávat i mnohem dražší auta, jen to nesmí být Alfy a Maserati... Snad příští modely těchto značek budou lepší a u zákazníků úspěšnější.

Provozovat dnes dealerství Alfy a Maserati je skoro za trest. Jak vidno, osazenstvo stejného prodejce dokáže úspěšněji prodávat i mnohem dražší ojetiny konkurenčních prestižních značek. Foto: Ontario Maserati, tiskové materiály

Zdroj: Auto News

