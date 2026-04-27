Dealer Bugatti si účtoval 28 tisíc Kč za hodinu práce a automobilka řekla dost. Teď jí žaluje, že mu kazí kšefty
včera | Petr Prokopec
Opravdu se nedalo čekat, že by práce autorizovaného servisu Bugatti vyšla levně, 28 tisíc korun za hodinu ale bylo moc i na samotné Bugatti. To se proti praktikám vlastního dealera celkem pochopitelně ohradilo, ten si to ale nechce nechat líbit a výrobce posílá k soudu.
Za 30 tisíc korun si již můžete pořídit ojeté auto. Pravda, musíte sice počítat se starším datem výroby, vysokým nájezdem a třeba i vybledlým lakem a potrhaným čalouněním, ovšem stále můžete celkem úspěšně doufat, že z jednoho místa na druhé se nemusíte přemisťovat pouze pěšky.
Oněch zhruba 30 tisíc korun si nicméně od počátku letošního roku chtěla účtovat za hodinu servisních prací také firma Bugatti Miami, součást společnosti Braman Motors. Jestli to na zákazníky bylo moc, zdroje nezmiňují, na samotnou automobilku z Molsheimu to ale moc bylo. I když někdo v jejích strukturách tuto sazbu zpočátku odsouhlasil, nakonec se proti ní ohradila a účtování takové ceny zatrhla. Sám dealer to ale odmítl akceptovat, neboť má pocit, že mu Bugatti kazí kšefty.
Došlo tak na podání žaloby, ze které vyplývá, že shnilých jablek je v košíku daleko víc. A je skutečně otázkou, kdo si je nakonec vyjí. Bugatti Miami totiž uvádí, že v roce 2024 požádalo automobilku zastoupenou divizí Bugatti of the Americas o zvýšení sazeb náhradních dílů ze 100,49 na 160 procent. Tento krok byl schválen, načež se miamský dealer za rok přihlásil znovu. Tentokrát pro změnu požadoval, aby se hodinová sazba servisních prací zvedla na 1 350 USD, tedy na zhruba 28 500 Kč. I s tím automobilka zprvu souhlasila, tedy alespoň podle dokumentů žalující strany.
Výrobcem mělo být odsouhlaseno, že pro rok 2025 se sazby zvednou na 1 100 dolarů neboli 23 tisíc korun za hodinu, od 1. ledna 2026 pak budou zákazníci Bugatti Miami platit požadovaných 1 350 USD. Nicméně letos v lednu automobilka informovala dealerství, že již nemůže provádět záruční opravy, a to kvůli výše popsaným cenám jak na náhradní díly, tak za hodinové sazby servisních prací.
Jen u toho ale prý automobilka nezůstala. Zatímco totiž třeba dealerství Bugatti Broward, které je od Bugatti Miami vzdáleno jen 40 kilometrů, přiklepla 9 kusů modelu Tourbillon, žalující strana dostala přidělené pouze dva exempláře, i když prý požadovala o čtyři víc. Mimo to měla automobilka zákazníkům v této lokalitě sdělit, že stejně kvalitní péče se dočkají i v jiném showroomu, ovšem za méně peněz.
Ani to ovšem ještě není konec přešlapů, které mají stát na straně Bugatti. To dokonce ještě mělo klientelu oslovit s nabídkou přímého prodeje, čímž nejenže porušilo elementární obchodní etiku, ale i floridské zákony. Dealerství tak po soudu požaduje nápravu situace, stejně jako chce, aby minimálně do právoplatného verdiktu bylo nadále autorizovaným servisem. Otázkou ale je, jestli ona žaloba nakonec není hrobem, který si pro sebe vykopalo.
Jakkoli totiž lidé kupující Bugatti nemají hluboko do kapsy, skoro 30 tisíc korun za hodinu servisních prací a 60procentní přirážka na náhradních dílech mohou být i pro ně trochu silná káva. A pokud jen o 40 kilometrů vedle mají další autorizovaný servis, kde je údržba vyjde levněji, nejsou bez alternativy. Řešení této situace soudním sporem, který vše zviditelňuje, tak není šťastné, předpokládáme ale, že možnosti smírného řešení byly prostě vyčerpány.
Ve světě Bugatti pochopitelně není nic levné, ovšem některým dealerům (na fotkách je to monacké) zjevně nestačí ani 23 tisíc korun za hodinu servisních prací. Požadují víc. A když s tím automobilka má problém, ženou ji k soudu. Ilustrační foto: Bugatti
Zdroj: Auto News
