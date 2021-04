Dealer Škody nabízí dodnes zánovní 110 L z roku 1973. Je krásná, je jako stroj času před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Liebe, publikováno se souhlasem

Člověk by pomalu ani nevěřil, že takové auto vůbec může existovat a když už, že by ho mohl najít v nabídce oficiálního dealera škodovky mezi moderními modely. Ale stalo se, zveme vás na výlet o 48 let zpátky do historie.

Brzy uběhne 52 let od chvíle, kdy z továrny tehdejšího AZNP v Mladé Boleslavi začaly sjíždět nové, či spíše rozsáhle modernizované vozy Škoda 100 a 110. Během dalších let se vyrobilo 1 079 798 kusů všech derivátů včetně 110 R, 120 S a 130 RS, takže by se dalo říci, že šlo o úspěšné typy. Třebaže v zemi s centrálně řízenou ekonomikou bylo těžké posoudit, co je vlastně úspěch a co ne.

Kam se většina těchto aut poděla, tušíme všichni. Z dostupných statistik lze vyvodit, že po celém světě dále jezdí nanejvýš pár desítek tisíc těchto vozů, což vlastně není až tak málo. Stačí si ale projít jejich bazarové nabídky, abychom viděli, v jakém jsou obvykle stavu, což je navíc pomalu jediná možnost, jak si je prohlédnout. Na silnicích už tato auta prakticky nejsou vidět a když se někde objeví ve větší koncentraci, jde o sraz naleštěných, pečlivě renovovaných veteránů.

Dnes vám ukážeme auto, které může jevit jako jeden z těch naleštěných veteránů po pěti renovacích, ale není jím. Jde o model 110 L z roku 1973, který se právě objevil v nabídce německého autorizovaného dealera Škody. To je samo o sobě neobvyklé, však kolikrát vídáte v bazarech dealerů takto staré vozy, zajímavost tohoto zde ale jen začíná. Jde totiž o vůz po prvním majiteli, který s ním za celých 48 let najel pouhých 29 562 km. Jinak byl ale v podstatě normálně používán, jen velmi zřídka - většinou byl tedy garážován a snad polovinu jízd absolvoval na cestách do servisu, kde byl po celou tu dobu pečlivě servisován a udržován.

Výsledkem je tak učiněný stroj času. Je kompletně originální, nikdy nerenovovaný a přitom naprosto dokonalý. Něco takového jsme už hodně dlouho neviděli, však se podívejte na detaily. Všechno je tu krásné a přitom původní, i tovární lékárnička z roku 1973 dodnes leží na platě pod zadním oknem, jako by ji tam dali včera. Podobně zachovalý je exteriér, jehož čalounění bylo po celou dobu kryté potahy a prý je pod ním též jako nové, to samé volant. Nikde nejsou vidět žádné škody napáchané sluncem či čímkoli podobným, je to muzejní auto, které ale nestálo v muzeu - stálo u prvního majitele doma.

Pod kapotou byste tedy stále mohli najít dost z původních 53 koní, které generoval motor o objemu jen 1 107 cm3 (i když „jen”... oproti současné základní Octavii je to kus motoru - má o válec a deci objemu navíc) a na kola zadní nápravy mířily přes čtyřstupňový manuál. Auto vážilo 820 kg, ale Hurikán mu asi nikdo neříkal - jeho dynamiku jste možná poznali na vlastní kůži a kdyby ne, udávaná maximálka 128 km/h doplní obrázek.

Podívejte se něj na fotkách níže, už stojí to za to. A nebo si ho můžete koupit. Cenu 12 990 Eur, tedy asi 336 tisíc Kč lze vzhledem k současné sběratelské mánii označit za příznivou, vídáme i citelně ambicióznější ceny mnohem méně zajímavých aut. Tohle vypadá dokonale a je prý i plně funkční - stačí nasednout a odjet, jako v roce 1973...

Tato Škoda 110 L není nová a není ani renovovaná. Byla používána po něco málo přes 20 tisíc kilometrů během 48 let a dokonalou údržbou. A vypadá podle toho. Foto: Autohaus Liebe, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler