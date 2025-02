Dealer VW zkouší prodat elektrický ID.Buzz v aukci, lidé mu ale nabízí jen zlomek ceníkové ceny včera | Petr Miler

Představa, že je po tomhle autě nějaká velká sháňka, která jej dovoluje prodávat za vyšší než ceníkové ceny, nám přijde neuvěřitelně naivní. Prodejce Volkswagenu v ní žil, teď se sám dost tragikomickým způsobem dozvídá o tržní realitě.

Přijít s tímhle autem byl od začátku dost naivní nápad. Na jednu stranu sice můžeme uznat, že Volkswagen ID.Buzz má jistou specifickou atraktivitu coby moderní interpretace původního „busíku”, jenže na to, aby fungoval prakticky i prodejně, má jednoduše špatný pohon.

Je to do značné míry stejný příběh, který jsme dnes probírali nad další vlnou sebezpytování šéf Fordu - je to velké a těžké auto mající převážet spoustu lidí či trochu menší počet osob s nákladem, často na delší vzdálenosti. Něco takového nemůže fungovat s baterií, jejíž kapacita odpovídá asi 20 litrům nafty v nádrží dieselové dodávky. Být to auto za 200 tisíc, asi to překousnete, za 1 200 000 korun už by to šlo těžko, reálně ale solidní specifikace osobních variant stojí spíš ke 2 milionům Kč.

Něco takového se nedá prodat, ne ve velkém, a těžko pochopíme, kam dal VW hlavu, když si myslel opak. Na každý pád se mýlil, ID.Buzz je v Evropě totální propadák a v Česku obzvlášť - podle SDA se tu loni prodalo pouhých 77 aut vedle tisíců spalovacích Transporterů všech verzí. A něco nám říká, že dealerské a jim podobné registrace budou mít i na takto mizivém čísle podstatný podíl.

Když tedy loni ID.Buzz dorazil do USA, nešlo čekat zázraky. Ty se nestaly, ani tam nejde o trhák, přesto se někomu a nějak podařilo vytvořit zdání opaku. Auto se dočkalo pozitivních ohlasů a dealeři VW jej začali prodávat vysoko nad ceníkovými cenami, jako by snad zájem o tento vůz převyšoval počet dostupných aut. Pochybujeme, že se to kdy stalo, ale pokud ano, byl to stav trvající velmi krátce, prodejní data jsou neúprosná.

Přesto nabídky ID.Buzzu za relativně vysoké ceny vidíme dál. Něco nám tedy uniká? Nemyslíme si, dealeři to prostě zkoušejí a vytvářejí takový dojem. A někdo se jistě chytí, když protřelý prodejce reálnému zájemci řekne něco jako: „Pane, to je horké zboží, 30 lidí se tu dneska bylo podívat. A 17 už čeká, až jim ho prodáme. Ale dejte o 10 procent víc a je hned vaše teď a tady!” Že skutečnost je jiná, ukazuje jakýsi „reality check”, kterému se (jistě nerad, ale jinak dobrovolně) podrobil jeden oficiální dealer VW z Indiany.

Ten se rozhodl nabídnout úplně nový skladový ID.Buzz v aukci na Bring A Trailer. A určitě tak činil v domnění, že za auto utrží víc než ceníkových 72 tisíc dolarů (asi 1,74 milionu Kč). Už to je vysoká cena, kterou se lidé zdráhají dát, tak že by dali víc? No nedají. Pouhých 17 hodin před koncem aukce si auto vysloužilo jen jednotky příhozů, které cenu posunuly k 51 tisícům USD. Samozřejmě, výsledek může být pořád jakýkoli, ale divili bychom se, kdyby lidé dali podstatně víc jak 60 tisíc USD, pořád zlomek původní ceny tzv. 1st Edition.

Tak si auta třeba jen moc lidí nevšimlo? Omyl, v diskuzi pod aukcí je neobvykle vysoký trojciferný počet příspěvků, které v zásadě reflektují výše zmíněné - je to auto předražené, nepoužitelné nebo obojí. A co proboha vůbec dělá v aukci? Zástupce dealera na tomto místě projevil velkou naivitu, když doufal, že se velcí milovníci VW či původního Busu se o tohle auto poperou. Dnes říká jen: „Doufejme, že výsledkem této nabídky bude něco pozitivního pro vnímání Buzzu.”

Obáváme se, že výsledkem je pravý opak a aukce jen pomáhá dál popřít dojem přemíry zájmu, kteří dealeři dosud tak jako tak vytvářeli. Prostě ani tohle není „ten produkt”, u kterého by měla jakkoli větší skupina lidí dávat po delší čas neutuchající zájem o něj.

Nabídnout tohle auto v aukci v domnění, že za něj někdo dá majlant, bylo opravdu naivní. A dealer VW, který to udělal, už ví, že to nebylo moudré. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

