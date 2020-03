Dealeři aut v Číně znovu otevřeli své prodejny, cestu k nim si ale najde málokdo včera | Mirek Mazal

Následky čínských opatření proti šíření koronaviru jsou předobrazem budoucích dopadů obdobných omezení na jiných místech světa. Za velkou zdí už na většině míst lze znovu prodávat auta, zákazníci se ale nehrnou.

Zatímco někde teprve čekají na hlavní vlnu pandemie koronaviru a přijímaná opatření tomu odpovídají, Čína už se pokouší situaci opatrně vracet do normálu. Jádro nákazy zažívá záblesky zlepšení, vystrašení Číňané mohou znovu vycházet ven ze svých obydlí. „Epidemie už je, zdá se, pod kontrolou,“ myslí si jeden z Číňanů, který se nebál vyrazit do ulic.

V Pekingu či Šanghaji tři dny po sobě nepřibyli evidovaní lidé nakažení nemocí COVID-19, proto se opatrně probouzí denní rytmus ochromených komunit. Podle vedení země už otevřela většina obchodů a návštěvníky vítá i téměř 91 % autosalonů s novými vozy v celé Číně. A to navzdory pokračující pandemii v jiných místech světa. To samo o sobě ale neznamená, že by se auta začala prodávat jako dřív.

Čínská asociace prodejců aut po prověření 8 393 dealerství po celé lidové republice konstatuje, že situace se na různých místech země liší, k normálu má ale daleko všude. Showroomy provozované čínskými automobilkami vykazují nadále zlomkový zájem lidí o nové vozy - v průměru se jedná o 35 % stavu před příchodem koronaviru a lokálně je to ještě méně. Obchodní zastoupení značek vzniklých spojením místních a zahraničních výrobců hlásí v průměru 54 % původního zájmu, prodejci dovážených, především aut udržují pak hovoří o 57 % někdejší úrovně.

Není tedy divu, že maloobchodní prodej osobních automobilů klesl v dosavadním průběhu března o 47 % oproti loňsku. „Některá města povzbuzují lidi, aby se vrátili k normálnímu životu, důvěra spotřebitelů v nákup automobilů se však pravděpodobně do konce března nevrátí k normálu,“ uvedla asociace. Minulý týden zůstalo zavřeno 9,2 % autosalonů, protože se nepodařilo získat souhlas místních samospráv, které vyžadují, aby podniky poskytovaly zákazníkům i zaměstnancům dostatečnou ochranu.

Není to jen zajímavý pohled jinam, podobný vývoj v budoucnu čeká i zbytek světa. Je ale jedním dechem třeba dodat, že Čína v kriticky ohrožených místech skutečně zastavila život - nechodilo se do práce, po nákupech, nejezdilo se MHD, přesto trvalo dva měsíce, než se šíření nákazy podařilo zastavit. Teprve pak přišel tento zjevně bolestivý návrat k někdejšímu běhu života v zemi.

U nás či jinde ve světě jsme ve srovnání s Čínou přijali opatření o mnoho mírnější, třebaže se zdají být drastická. Očekávat stejně rychlý ústup nákazy je tedy zřejmě nemístným optimismem a poté nás bude čekat podobně bolestivý proces obnovování zastaveného. Šance, že by se naše životy vypadaly jako předtím dříve než za mnoho měsíců, jsou tedy malé. A podobně nevelké jsou naděje automobilek na rychlý návrat prodejů nových vozů k někdejšímu normálu.

Čínská omezení byla rozvolněna a dealeři tak znovu otevřeli své showroomy, ty Škody nevyjímajel. Mnoho lidí ale přesto raději zůstává doma a pro nové auto se nežene

Zdroj: Automotive News Europe

Mirek Mazal