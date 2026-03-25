Dealeři rozprodávají nové elektrické propadáky Audi se slevami až 1,1 milionu Kč, ani tak se jich nedokážou zbavit
25.3.2026 | Petr Miler
Pro jistotu zopakujeme, že se bavíme o úplně nových, nikdy nepřihlášených skladových autech. Pokud tuto hranici byť jen o píď překročíte, slevy míří k dvojnásobku. Tak velká fiaska jsou v automobilovém světě vzácná, poučení z nich pro tohoto konkrétního výrobce se zdá být přesto nulové.
Výkon blížící se hranici 1 000 koní, akcelerace na stovku okolo 2,5 sekundy, vzhled nasupené placky, a uvnitř přesto dost místa klidně pro celou rodinu a její zavazadla. To zní jako popis auta snů, na které se budou stát fronty, realita je ale taková, že ve frontě stojí tahle auta na zákazníky. A z nedočkavosti píšou na své cenovky takové slevy, až z toho jde hlava kolem
Řeč je o Audi RS e-tron GT, které se na papíře jeví jako kapitán milión. Má vlastně jen jeden velký problém - elektrický pohon, který jej činí obtížně použitelným, protože i s nejnovější baterií o kapacitě 105 kWh hovoříme o ekvivalentu cirka 27litrové nádrže paliva, kterou budete doplňovat snadno hodiny, když se to špatně sejde. V tak silném a těžkém (cca 2,4 tuny) autě je to výsměch. Z toho všeho (a dalších vrozených nevýhod elektrických aut) pak vyplývá jediný opravdu velký sekundární problém - brutální ztráta hodnoty v čase, lidé přichází o miliony korun za skoro žádný čas a nájezd.
Něco takového se pochopitelně promítá do zájmu či spíš nezájmu o nové vozy, který stále graduje. Loni podle čísel Data Force Audi neprodalo v Evropě ani 2 tisíce kusů modelu e-tron GT ve všech verzích, což bylo o dalších 30 procent méně než v beztak tragickém roce 2024, i bez nástupce ukončená A8 se prodávala líp. Také v Evropě jsme tedy svědky masivních slev (a dostaneme se k nim), zprávy o neprodejnosti tohoto vozu ale přichází primárně z USA, kde jsou tradičně mnohem patrnější, přímočařejší a čitelnější.
Je ironií, že mlčet už o tom nemohli ani nadšenci z Electreku, kteří jinak nad katalogem e-tronu GT jistě tráví večery častěji než se svými drahými polovičkami, „polovičníky” či bůhvíkým. Zejména vrcholné verze RS s výkonem až 925 koní se jeví být skoro neprodejnými, když některé nové vozy stojí u dealerů bez zájmu už od loňského léta. A prodejcům dochází trpělivost.
Například dealer Audi v Las Vegas tak aktuálně nabízí slevu přes 54 tisíc dolarů, tedy víc než 1,1 milionu Kč, na úplně nové Audi RS e-tron GT Performance, které nikdy nebylo přihlášeno. K mání je tak v přepočtu za asi 2,6 milionu Kč ačkoli původně vůz stál skoro 3,8 milionu Kč v přepočtu. A u nás byste za něj dali ještě víc. To není sleva, to je výprodej. A není to tak, že by šlo o nějakou exotickou nabídku, která nemá obdoby, lidé z Carscoops probírají, kde všude jde po USA podobná auta koupit.
„V Americe je blaze, bohužel ale poněkud draze,” si tady asi nikdo zpívat nebude, to spíš namítnete, že americké ceny vám mohou být tak nějak putna. Ano i ne, situace v Evropě totiž není zásadně jiná. V Česku si se skladovkami e-tronu RS GT moc neužijete, takové auto by tu vzal na sklad jen sebevrah, u jednoho českého dealera Audi stojí předváděcí e-tron GT RS s 2 737 km na tachometru, což jej od nového auta opravdu moc nevzdaluje. A místo původních 4 701 700 Kč stojí jen 2 989 000 Kč - nápis „AKČNÍ SLEVA 1 712 700 Kč” nelze přehlédnout.
V Německu máte na výběr aut mnohem víc a dojít u nejetých kusů k téměř milionovým a u vozů s nájezdem maximálně 5 000 km dvoumilionovým slevám není nic složitého. Přesto tato auta nikdo nechce - v USA, u nás, v Německu ani jinde. Jistě, na každou... víte co se někde vaří voda, takže všechno se nakonec prodá. Ale fakt, že tyto vozy nejde prodat ani s tak obrovskými slevami klidně tři čtvrtě roku, volá do nebe jediné slovo: „Propadák!”
Pikantní je v tomto kontextu hlavně přístup Audi. Kdyby automobilka měla nabídnout třeba novou R8 nebo RS3, za které by jim lidé utrhli ruce i při absurdně vysokých cenách, řekne že ne, že to nemá smysl, že to by se prodávalo v moc malých počtech. Nepřichystalo dokonce ani nástupce zmíněné A8. Když ale přijde řeč na cokoli elektrického, je to bomba a jasná jediná budoucnost, i když to nikdo nechce ani za poloviční cenu.
Z automobilového světa v Evropě se ztratila už i elementární obchodní logika. A podle toho to s ním dopadá, bohužel.
Audi RS e-tron GT performance má jistě své kvality, ale lidé o něj nestojí. Tak co nabízet hlavně taková auta, co myslíte? Foto: Audi
Zdroje: Electrek, Carscoops, Data Force, Sauto, Mobile.de
