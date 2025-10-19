Dechberoucí, dodnes sotva jetý VW Passat W8 kombi s ručním řazením může být váš, je to dokonalé memento doby

Podobné auto už stěží někdy vznikne a i ve své původní podobě se v takové specifikaci prodalo v hrstce exemplářů. Zachovalé kusy jsou dávno raritou, tento je pomalu zralý do muzejní sbírky. Stojí ale podle toho.

Dechberoucí, dodnes sotva jetý VW Passat W8 kombi s ručním řazením může být váš, je to dokonalé memento doby

před 3 hodinami | Petr Miler

Dechberoucí, dodnes sotva jetý VW Passat W8 kombi s ručním řazením může být váš, je to dokonalé memento doby

Foto: COG Classics, publikováno se souhlasem

Podobné auto už stěží někdy vznikne a i ve své původní podobě se v takové specifikaci prodalo v hrstce exemplářů. Zachovalé kusy jsou dávno raritou, tento je pomalu zralý do muzejní sbírky. Stojí ale podle toho.

Evropská střední třída třída nezná v posledních dekádách tuctovějšího auta, než je VW Passat. Dlouho se jej prodávaly statisíce za rok, a i když v posledních letech ztrácí na oblibě, jde pořád o prodejně úspěšný vůz. Je to modla svého druhu, odpověď na všechny otázky položené „běžnými zákazníky”, ve své typické specifikaci ale jen stěží zaujme kohokoli, kdo od auta očekává opravdu hodně. Jeho vrcholným motorem je dnes čtyřválcové turbo, které sice není zavrženíhodné, pod kapotou auta této velikosti ale fajnšmekry stěží okouzlí.

Ne vždy tomu tak bylo. Ještě v živé paměti máme verze 3,6 V6 generace B7 a R36 generace B6, obě se ale svým majestátem krčí v koutě vedle buržoazního děcka Ferdinanda Piëcha, Passatu B5 v provedení W8. Jen tehdy se pod jeho kapotu dostal osmiválcový motor unikátní konstrukce ve tvaru písmene W, který mohl vůz s tehdy ještě podélně uloženou pohonnou jednotkou snadno pojmout.

Měl zdvihový objem skoro rovné čtyři litry. A i když jeho 275 koní a 370 Nm nejsou parametry, které by zářily byť jen vedle současného přeplňovaného dvoulitru, noblesa tohoto pohonu je nenahraditelná. Spojen navíc mohl být s manuálním řazením, kdy vám dovolil tento pro Passat skoro nehorázný motor poznat tak dobře, jako byste jej třímali v otěžích. Dynamika nakonec také není k zahození, stovka za 6,7 s (i díky standardnímu pohonu 4x4) a maximální rychlost omezená na 250 km/h těžko urazí.

Tento model ale v nabídce Passatu neměl poslání sporťáku, nýbrž vrcholného luxusu. Byl to malý Phaeton v době, kdy žádný Phaeton neexistoval a i poté si přebytkem kůže, dřeva i komfortní výbavy udržovat v portfoliu VW výjimečné postavení. Jenže od konce jeho časů loni uběhlo už 20 let a nic podobného Němci nikdy znovu nenabídli. Pokud tedy chcete Passat W8 ještě dnes, musíte se dívat po ojetých kouscích. A pokud chcete verzi s manuální převodovkou, musíte se obvykle přehrabovat v několika málo „vracích”. Je tu nicméně jedna výjimka.

Jde o mimořádně zachovalý kombík v modrém barevném provedení, ze kterého pořád čiší noblesa, jakou od Passatu W8 očekáváte. Má najeto pouhých 48 tisíc km v rukou dvou majitelů a vypadá, jako by jich ujel tak 4 800. Zjevně velmi opečovávaný exemplář vypadá netknutě zevnitř, zvenčí i kdekoli jinde. Však se podívejte na fotky - lak se leskne jak z reklamy na leštěnku s Horstem Fuchsem, však i kůže na sedadlech vypadá, jako by na nich někdo seděl jen párkrát v showroomu.

Skoro nechápeme, jak vůz někdo v tomto stavu udržel do dnešních dnů, ale stalo se to. V prodeji je v Německu po prvním majiteli ze Švýcarska a druhém právě z Německa. Oba jej garážovali, pravidelně servisovali a podle jeho stavu bychom řekli, že jej vytahovali jen v pěkném počasí. Poslední servis má navíc za sebou docela nedávno, je to prý auto sednout a jet, říká prodávající. A máme tendenci mu v tomto případě věřit.

Problém je snad jen v tom, že jak je tento kousek výjimečný, je také drahý. Stojí 32 900 Eur, tedy asi 920 tisíc Kč. Za to jde pořád koupit nový Passat, dokonce dieselový (od 909 900 Kč), takže je to opravdu vysoká, ale tohle je auto docela jiné úrovně. Je to symbol jedné éry, fascinující výlet do minulosti, je to zkrátka pořád něco. A možná také poslední šance se historicky jediného kombíku W8 s ručním řazením chopit v takové kondici.


Takový Passat W8, navíc kombík a s manuálem představuje na trhu ojetin naprosto výjimečnou nabídku. Za 920 tisíc korun ale opravdu není levný. Foto: COG Classics, publikováno se souhlasem

Zdroj: C.O.G. Classics GmbH@Mobile.de

Petr Miler

