Dědic Ferrari prodává svou luxusní jachtu s příhodným jménem Race. Vlastně už podruhé, poprvé ji střelil „sám sobě” před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Riva, tiskové materiály

Nemá ji dlouho, původní nákup ale může mít co do činění nejen s jeho zájmem o plachtění, ale také s tím, že jachtu Race stvořila společnost Riva spadající pod Ferretti Group. Významný podíl v ní patří právě jedinému žijícímu synovi Il Commendatoreho.

Italská společnost Riva Yachts byla založena již v roce 1842, za osmnáct let tak oslaví své již dvousté narozeniny. Během té doby poslala na trh značné množství jachet, přičemž my si aktuálně posvítíme na padesátimetrový kousek z roku 2019 plavící se pod názvem Race. Jeho majitelem je totiž Piero Ferrari, jediný žijící syn zakladatele italské automobilky a dědic desetiny společnosti. Nepatří mu ale jen 10 procent Ferrari, ale rovněž 13,2 procenta společnosti Ferretti Group. Pod tu přitom Riva spadá, Piero tedy vlastně nakupoval tak trochu sám u sebe.

Nově nicméně jachtu Race prodává, a to za 32,9 milionů Eur (cca 833 milionů korun). O nízkou sumu pochopitelně nejde, nový majitel navíc musí počítat s nákladným provozem - roční náklady se totiž pohybují okolo 3 milionů dolarů (přes 70 mil. Kč). Právě to je vlastně důvod, proč si luxusní jachtu pořizují jen ti skutečně nejbohatší. Ostatně už jen jedno dotankování dokáže zruinovat korunové milionáře. Když k tomu pak ještě přihodíte údržbu, mzdu posádky a další nezbytnosti...

To jsme ale trochu odbočili, proto rychle zpátky k Pierem nabízené jachtě. Jak již bylo zmíněno, na délku měří 50 metrů. V šesti kajutách pak může najít útočiště 12 hostů, o něž se stará devítičlenná posádky. Pohon má na starosti dvojice dieselových motorů MTU, které mohou vyvinout nejvyšší rychlost 15 uzlů (27,8 km/h). Při tempu 11 uzlů (20,4 km/h) pak Riva Race zvládá urazit až 3 500 námořních mil (6 482 km), což v pohodě stačí třeba na přesun z Londýna do New Yorku.

Zvenčí se přitom jachta chlubí ocelovým trupem, za ním se pak skrývá hliníková struktura či třeba podlahy z teakového dřeva. Nechybí ani plovoucí plážový klub, konferenční místnost či relaxační pokoj. Návrh interiéru a exteriéru přitom dostala na povel společnost Officina Italiana Design, která je známa svými inovacemi, stejně jako díky přístupu propojujícímu vzhled a funkci. Kromě firmy Riva přitom spolupracuje hlavně s další jachtařskou společností San Lorenzo.

Lze už jen zmínit, že Piero Ferrari před zakoupením této jachty vlastnil jiné plavidlo rovněž pojmenované Race. Za tím přitom stála společnost Custom Line, která rovněž spadá pod Ferretti Group. Dědic Il Commendatoreho tak evidentně nakupuje sám u sebe dlouhodobě, a to pochopitelně nikoliv jen v rámci vodního světa. Do jeho vozového parku totiž pro změnu spadají hlavně různé modely Ferrari, přičemž tím posledním se stalo SUV Purosangue.

Padesátimetrová jachta Race dosud patřící Pieru Ferrarimu je aktuálně na prodej. Předtím přitom vlastnil stejně pojmenované plavidlo, to však na délku mělo „pouze“ 37 metrů. Obě lodě pak nakoupil u firem spadajících pod Ferretti Group, ve které drží nemalý podíl. Foto: Riva, tiskové materiály

Zdroj: Quote

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.