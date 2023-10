Dědic Fordu se plačtivým vystoupením pokusil zastavit zničující stávku odborů, přitom jen sklízí to, co zasel před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Poznáte, že jde do tuhého, když jinak spíše v pozadí se držící prezident firmy zastoupí generálního ředitele a osobně apeluje na odboráře, aby přestali stávkovat. Co ale může čekat, když firma mj. královsky odměňuje manažery za hluboce ztrátové protežování elektrických aut?

Na počátku dali kolegové z Auto News dohromady přehled odměn šéfů automobilek za loňský rok. My jsme se v reakci na to věnovali hlavně Peteru Rawlinsonovi, který velí výrobci elektromobilů Lucid, neboť jeho příjmy byly ze všech nejabsurdnější. Jím řízená firma loni prodala pouhých 4 369 nových vozů za celý rok, její ředitel si ale přesto přišel na 379 029 183 dolarů, tedy na zhruba 8,52 miliardy korun. To je vyšší suma, než činí obrat Lucidu za celý letošní rok. Rawlinson se tak zabezpečil až do konce života, neboť si vydělal o řád víc než Mary Barra, tedy šéfka koncernu General Motors, nebo Jim Farley, výkonný ředitel Fordu. Jejich celkové příjmy v řádu stovek milionů korun pochopitelně nebyly malé, dotyční ale vedou nesrovnatelně větší firmy prodávající auta po milionech.

Právě na modrý ovál se dnes zaměříme. S odměnami manažerů má totiž souvislost stávka odborů, která Ford sužuje už 32. dnem. Automobilce se zatím nepodařilo najít společnou řeč se zástupci UAW (United Auto Workers), i když na stůl dala solidní podmínky. UAW ale nechtějí slevit ze svých, podle nás přemrštěných požadavků a jejich šéf Shawn Fain aktuálně vyhrožuje tím, že zaměstnanci zastaví práci i v továrně na největší bestseller automobilky, model F-150. To už by opravdu bolelo.

V reakci na nastalou situaci vystoupil osobně jeden z dědiců Fordu a prezident firmy Bill Ford, který se jinak managementu do práce moc neplete. Nyní sám vyzval odbory, aby stávku ukončily. Ve svém prohlášení se evidentně snažil, aby lidé uronili za značku nikoli aspoň jedinou slzu, nýbrž rovnou celý potok. Mimo jiné totiž uvedl, že pokud modrý ovál prohraje, pak vlastně prohraje celá Amerika, neboť „ztraceno bude spousta pracovních míst“. Stávka totiž dle něj „bude mít zásadní vliv na americkou ekonomiku a povede k devastaci lokálních komunit.“ Dodavatelská základna je prý velmi křehká a začne podle něj rychle kolabovat.

Ford zároveň zmínil, že modrý ovál by neměl být považován za nepřítele odborů, tím jsou podle něj „Toyota a Honda, Tesla a další čínské automobilky, které chtějí vstoupit na náš domovský trh“. Čím déle přitom stávka potrvá, tím více z ní konkurenční výrobci budou profitovat. UAW by se tedy měla postavit na stranu Fordu, neboť ten má být jedinou automobilkou, která za posledních 15 let navýšila počet pracovních míst. A kromě toho na území Spojených států vyrábí víc aut než konkurence. Proto by pomalu měla být považována za národní poklad.

Jeho plačtivý apel nicméně na odbory nezabral. Shawn Fain záhy Billu Fordovi vzkázal, že pokud stávku hodlá ukončit, stačí mu k tomu jediné, a to „připravit si opravdu velkou šekovou knížku - takovou, jakou Ford používá, když utrácí miliony za vrcholné manažery“. Tím poukázal i na Farleyho výdělek, který loni činil jen v podobě akciových bonusů 18,3 milionu dolarů (428,35 mil. Kč), což představuje 281násobek mzdy běžného dělníka. A mimo jiné také zhruba trojnásobek toho, co loni bral Oliver Zipse (BMW) či Oliver Blume (VW Group a Porsche).

Právě také nepoměr mezi výdělky šéfů evropských a amerických automobilek vedl UAW do stávky, jaká nemá obdoby. Zaměřena není jen proti Fordu, ale také proti GM a Stellantisu. Dosud vždy ochromovala jen vybrané továrny, celkově ale sílí - zpočátku stávkovalo celkem asi 13 tisíc lidí, dnes je jich víc než trojnásobek. A Fain uvedl, že pokud jim výrobci nevyhoví, jedná se jen o začátek větších problémů.

Fordu, stejně jako GM a Stellantisu, se tak vlastně vrací to, že se k lidem obrátili zády a místo nich šly na ruku úřadům. Ve stávce totiž nejde jen o navýšení mezd, odbory požadují také budoucí jistoty. Automobilky se tedy mají zaručit za to, že kvůli jejich až přespříliš násilnému přechodu na elektrický pohon nedojde na zavírání továren a propouštění lidí. Je pak jen absurdní třešinkou na dortu, že stamilionové odměny dostávají lidé jako Farley, kteří by za elektromobily snad i dýchali, přitom na těchto vozech Ford podle vlastních očekávání letos prodělá 98 miliard. Takové věci odboráře logicky dráždí.

Fain tak uvádí, že pokud požadavky odborů nebudou v brzké době vyslyšeny, nebude se stávkovat pouze v továrnách Michigan Assembly Plant ve Waynu, Chicago Assembly Plant v Illinois a Kentucky Truck Plant v Louisville, ale rovněž v River Rouge v Dearbornu. Právě tam se vyrábí zmíněný pick-up F-150, tedy firemní bestseller, bez kterého to automobilka může pomalu zabalit. Tohle bude ještě zajímavé.

Modrý ovál čelí obrovské stávce dělníků, která již zasáhla tři továrny. UAW přitom naznačují, že pokud nedojde na splnění jejich požadavků, dojde i na uzavření komplexu River Rouge, kde se vyrábí pick-up F-150. Něco takového by automobilku značně zasáhlo. Foto: Ford

Zdroj: Reuters, Detroit Free Press

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.