Dědic Porsche si staví půlkilometrový soukromý tunel do podzemní garáže pod zámečkem v Salcburku, místním to nedává spát před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Tichá voda břehy mele. Působí jako hodný a milý pán, kolem kterého se za celý jeho život nikdy netočilo moc kontroverze, také on má ale své libůstky. V Salcburku se zmocnil jedné z tamních věhlasných nemovitostí a staví si pod ní něco jako Batmanovu jeskyni.

Snad každý ví, že Porsche je německá automobilka, stejně jako je Volkswagen německá automobilka, to samé Audi. Celý tento cirkus se sídlem ve Wolfsburgu ale dnes fakticky patří Rakušanům. Už u jeho zrodu stál Ferdinand Porsche, jeho dědicové pak ovládají firmu Porsche SE, která má pod palcem jak koncern VW, tak automobilku Porsche coby částečně samostatnou entitu.

Mohlo by se zdát, že jim to všechno spadlo do klína, ale tak jednoduché to nebylo. Nikdo z rodin Piëchů a Porsche, na které se původní klan rozdělil, se nenarodil bez prostředků, patrně vám ale bude známý životní příběh Ferdinand Piëcha, který do pozice multimiliardáře musel propracovat. A podobně na tom byl jeho bratranec Wolfgang Porsche. Třebaže Piëch si jej nikdy moc nepovažoval pro jeho menší cílevědomost, nakonec se i on prosadil v byznysu mj. jako dovozce motocyklů Yamaha do Rakouska či obchodní manažer v konkurenčním Daimleru.

Jak šel čas, se ale dědicům Ferdinanda Porscheho (tito dva pánové jsou oba jeho vnuci) podařilo zkonsolidovat rodinné úsilí, posílit pozici Porsche, ovládnout koncern VW a zbytek už je historie. Ferdinand Piëch je dnes po smrti, v roce 2019 zemřel ve svých 82 letech, o něco mladší Wolfgang Porsche je ale stále činný a od roku 2007 je tím, kdo má ve všem okolo Volkswagenu a Porsche poslední slovo - je předsedou dozorčí rady Porsche SE, tedy rodinné firmy schraňující všechny klíčové rodinné investice včetně rozhodujícího balíku akcií VW Group, tak samotné automobilky Porsche.

Zatímco Piëch platil za bezohledného arogantního byznysmena, Porsche si vytvořil pro veřejnost přijatelnější image „hodného dědečka”. S majetkem pohybujícím se v řádu miliard Eur ale vážně není „jedním z nás”, je spíš součástí moderní šlechty. A má své šlechtické libůstky, jak aktuálně připomíná Manager Magazin.

Tím se vracíme zpět do Rakouska, kde klíčoví členové obou rodin stále mají své zázemí. Okolo Zell am See, odkud pochází, jim patří půlka všeho (ale vážně, platí to skoro doslova), doma se cítí být také v Salcburku. Rodiště Wolfganga Amadea Mozarta si jako místo pro strávení zřejmě poslední etapy svého života vybral jeho dnes už 81letý jmenovec z klanu Porsche, ale to víte, v bytě 1+1 na předměstí bydlet nehodlá. V roce 2020 si za 8,3 milionu Eur (asi 208 milionů Kč) koupil jednu z nejslavnějších nemovitostí ve městě, zámeček na Kapucínském vrchu, který se oficiálně pořád jmenuje Paschinger Schlössl podle skladatele Antona Paschinger, jenž jej vlastnil v 19. století. Ale málokdo mu řekne jinak než Zweig Villa.

Jedním z pozdějších majitelů byl totiž Stefan Zweig, jeden z nejslavnějších spisovatelů 20. století, který na místě bydlel mezi roky 1919 a 1934 předtím, než jej nacisté donutili emigrovat a v roce 1942 spáchat sebevraždu. Byl to Zweig - či hlavně jeho praktičtější manželka Friderike -, kdo se postaral o jeho přebudování do použitelné moderní podoby, neboť když jej koupil, nebyla na místě zavedeno nic od elektřiny po rozumné vytápění. Ve v zásadě stejné podobě pak místo od roku 1937 až do roku 2020 patřilo rodině Gollhoferů a spíše chátralo ve veřejnosti nedostupné podobě. V roce 2020 jej koupil právě Porsche a místu svitla nová naděje na lepší existenci.

Wolfgang P. totiž původně zvažoval, že by zámeček (je to ve skutečnosti docela rozlehlá třípatrová nemovitost) zrenovoval a zajistil mu mix soukromého a veřejného využití, nakonec mu ale zřejmě místo učarovalo natolik, že z něj dělá jen svou soukromou rezidenci. A využívá všech svých kontaktů i bohatství, aby výsledek stál za to. Na jednu stranu je hezké, že slavnému obydlí vrátí lesk, na tu druhou ale některé jeho libůstky dráždí veřejnost.

Jak už padlo, nemovitost stojí na Kapuzinerbergu - pokud to v Salcburku znáte, je to ten příkrý „kopeček” viditelný prakticky z jakéhokoli místa ve městě. Nemovitostí je na něm víc, ke všem ale vedou úzké, křivolaké cesty, které jsou zejména v zimě obtížně sjízdné. To není nic pro automobilistu první kategorie, a tak si Porsche domluvil s vedením města, že mu dovolí si pod Paschinger Schlössl vykopat půl kilometru dlouhý soukromý tunel z veřejných garáží na Linzer Gasse (znovu, pokud to tam znáte, to jsou ty do skály vytesané garáže, kde nechá auto skoro každý turista jedoucí do centra) do soukromé podzemní garáže pod zámečkem, která pojme 9 automobilů. Z ní pak bude moci komfortně vystoupat do samotné rezidence.

Zní to jako řešení pro Batmana, místní pro to ale nemají moc pochopení. Hloubení tunelu a stavba garáže proběhne z velké části pod pozemky Porscheho, pro vybudování zbytku stavby včetně napojení na garáže v Linzer Gasse získal povolení od města výměnou za relativně směšných 40 tisíc Eur (asi 1 milion Kč). Sám říká, že toto řešení dovolí zachovat historickou autenticitu Zweigovy vily a zároveň jí zajistí použitelnost, která je bez rozumného stabilního přístupu autem obtížná. Salzburští to ale vnímají spíš jako projev toho, že miliardář jeho kalibru si i v takovém historickém prostředí (vila a celá okolní oblast jsou zapsané jako kulturní dědictví UNESCO) může dělat, co se mu zachce.

Přeberte si to, jak chce, nedivte se ale, pokud kolem vás při parkování v Linzer Gasse profrčí černé auto na tryskový pohon s někým, kdo bude vypadat jako Batman v důchodu. To patrně Wolfgang Porsche pojede ze své jeskyně. Tedy pokud se toho dožije, což mu pochopitelně z celého srdce přejeme.

Paschinger Schlössl, známý spíš jako Zweig Villa, si bude brzy asi říkat Porsche Villa, neboť toto místo si na soukromou rezidenci předělává... Foto: Anton-kurt, Wikimedia Commons, CC ASA 3.0 Austria



...sám Wolfgang Porsche, vnuk Ferdinanda Porscheho a současný vládce klanu Porsche. Do jeho nové rezidence povede půlkilometrový podzemní tunel končící v rozsáhlé soukromé garáži pod zámkem. Foto: Porsche

Zdroje: Manager Magazin, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.