Dědic Red Bullu s Ferrari zabil policistu, po letech schovávání se nedostal žádný trest

Thajskem zmítá kauza jednoho z nejbohatších Thajců, dědice Red Bullu s jměním odhadovaným na 111 miliard korun. Ten více než co jiného nyní dokazuje, že před zákonem jsou si někteří rovnější než jiní.

Výrobce energetických nápojů Red Bull má většina z nás spojeného s osobou Rakušana Dietricha Mateschitze. Ten „rudého býka” do značné míry ovládá a firmu řídí, ovšem vlastní „pouze“ 49 procent společnosti. Stejný podíl kdysi připadl i Chaleu Yoovidhyaovi, dnes již zesnulému thajskému miliardáři, který přišel s původním nápojem Kraeting Daeng. Ten v roce 1982 vyzkoušel při své návštěvě Thajska i Mateschitz, tehdy marketingový expert firmy Procter & Gamble a zjistil, že mu napomáhá s pásmovou nemocí. O dva roky později tak byla na světě nová firma zaštítěná novým jménem, logem a vlastně i ingrediencemi, které rakouský marketingový génius upravil dle evropského vkusu.

Red Bull následně odstartoval svou expanzi do všech koutů světa a pro mnohé jde dnes symbolem energy drinků. My se ovšem nyní zaměříme na thajskou linku příběhu. Třetím podílníkem ve firmě se stal Chaleův syn Chalerm, který vlastní zbývající dvě procenta. Kromě toho pak celá rodina spoluvlastní rovněž jediné autorizované dealerství Ferrari v zemi. Pokud vás tedy nyní napadají myšlenky na luxus, jehož si jednotliví členové užívají, rozhodně nejste daleko od pravdy - Mateschitzovo jmění je dnes odhadováno na 27 miliard dolarů, tedy přes 600 miliard Kč, což z něj dělá 40. nejbohatšího člověka světa. Yoovidhyaova rodina je na tom velmi podobně.

Do řečí se ovšem v poslední době dostala v docela jiných a o mnoho méně pozitivních souvislostech. Thajskem totiž momentálně zmítá kauza zabití policejního důstojníka Wichiana Klanpraserta, za kterou stojí Vorayuth Yoovidhya, Chalermův syn a tedy vnuk spoluzakladatele celého impéria, jehož jmění je odhadováno na 5 miliard dolarů, asi 111 miliard Kč. Ten v roce 2012 usedl pod vlivem alkoholu za volant svého Ferrari a následně policistu nejen srazil, ale ještě vláčel pod vozem více než sto metrů. Poté bez zastavení místo činu opustil. Jeho auto bylo později nalezeno nabourané a nejprve byl z nehody viněn jeho řidič. Vorayuth Yoovidhya se ale k nehodě nakonec sám přiznal, byl obviněn z překročení rychlosti, zběsilé jízdy s následkem smrti a opuštění místa nehody. Zadržován však nikdy nebyl.

Yoovidhyaovým právníkům se místo toho dařilo soudní proces zdržovat, sám Vorayuth pak na nedorazil na jediné přelíčení. V září 2013 bylo přesto upuštěno od obvinění z rychlosti a v září 2017 od obvinění z opuštění místa činu. A minulý pátek vrchní státní zástupce stáhl veškerá zbývající obvinění. Jeden z dědiců impéria je tak rázem aktuálně volný, a to přesto, že v roce 2017 kvůli vydanému zatykači uprchl ze země a byl dokonce naháněn Interpolem.

Právě toto nepochopitelné rozhodnutí, které iniciovala sama policie kvůli tomu, že viník odškodnil pozůstalé, vyvolalo v Thajsku vlnu nevole, neboť většina místních zastává názor, že bohatí se mohou ze všeho vykoupit a policii ovládá korupce. Hlas lidu byl přitom evidentně velmi silný, neboť již v pondělí policejní prezident Jakthip Chaijinda oznámil, že spouští interní vyšetřování, jež má do případu vnést více jasna. Mimo to případ pobouřil i premiéra země Prayutha Chan-ochu, je ale otázkou, zda to něco změní.

Samotný výrobce energy drinků se od celé kauzy snaží distancovat, rozhodně to ale nebude mít jednoduché. Rodina Vorayutha Yoovidhyi firmu dál fakticky ovládá a sám Yoovidhya je jedním z významných vlastníků, který se i v době svého útěku nechal fotografovat, jak používá firemní tryskáče a další majetek. Sociální sítě se tak nyní doslova hemží skupinami vyzývajícími k bojkotu Red Bullu a jeho produktů - jestli najdou nějaké zastání, ukáže jen čas.

Vorayuth Yoovidhya si díky majetku zděděnému po svém dědečkovi užíval život zlaté mládeže. Když poté se svým Ferrari srazil a zabil policistu, využil vlivu nejprve k útěku ze země a posléze k postupnému stažení všech obvinění. Že se to i v Thajsku málokomu líbí, nemusíme dodávat. Foto: Reuters, AP

