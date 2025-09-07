Dělníci v továrně Hyundai jdou do stávky, chtějí - čtete správně - vyšší věk odchodu do důchodu
Petr ProkopecMuseli jsme si tento požadavek dvakrát ověřit, neboť působí jako překlep. Ale je to skutečně tak, tohle dělníci vážně požadují. U nás by lidé šli do důchodu nejraději ve 20 letech, Korejcům se příčí, že do něj mají jít „už” v 60 a požadují zvýšení.
včera | Petr Prokopec
Museli jsme si tento požadavek dvakrát ověřit, neboť působí jako překlep. Ale je to skutečně tak, tohle dělníci vážně požadují. U nás by lidé šli do důchodu nejraději ve 20 letech, Korejcům se příčí, že do něj mají jít „už” v 60 a požadují zvýšení.
Stávky jsou třeba ve Francii národním sportem. Stačí, aby se lidem nelíbila nějaká drobnost v jejich pracovní náplni a a rázem začnou stavět barikády či rovnou zapalovat auta a obchody. Oproti tomu takoví Češi na sobě klidně nechají i dříví štípat, dostat je do ulic je opravdu náročné. Přitom mnohdy nejde o malichernosti jako v zemi galského kohouta, nýbrž o budoucnost celé země.
Pak je tu Korea, kde aktuálně stávku ohlásili zaměstnanci Hyundai, jak uvádí Reuters. Ti hodlají přerušit práci v továrnách v Asanu, Jeonju a Ulsanu, a to vždy každou středu a čtvrtek na dvě hodiny, v pátek pak na čtyři, a to až do chvíle, než budou vyslyšeny jejich požadavky. Ty klíčové jsou tři, přičemž prvním má být přerozdělení 30 procent zisku předchozího roku mezi zaměstnance. Aktuálně jde v přepočtu o 66 miliard korun, tedy žádné drobné.
Zaměstnanci dále požadují, aby jejich pracovní týden byl čtyřapůldenní, v typickém případě by tedy v pátek chodili do práce jen do oběda. Navzdory tomu by se jejich mzda měla zvýšit o zhruba 2 000 Kč měsíčně, to jsou všechno obvyklé požadavky. Pak je tu ale ještě jeden, který nutně překvapí. A tím je navýšení věku odchodu do důchodu ze současných 60 let na 64 let.
Jakkoli se zdá, že jde o velkou bizarnost, i tento požadavek má svou logiku. Korejci totiž uvádí, že se prodlužuje délka života, načež tedy chtějí i déle pracovat, aby nebyli klidně i po dlouhá desetiletí odkázáni pouze na důchod a své okolí. Navíc čím víc budou mít odpracováno, tím vyšší budou mít důchod. Proto po posunutí laťky nevolají poprvé, loni však se svými požadavky neuspěli.
Právě proto je nyní součástí vyjednávání stávka, která na první pohled vypadá neškodně. Nicméně když dělníci Hyundai v roce 2016 nepracovali po 116 hodin, automobilka vyrobila o 114 tisíc aut míň. To znamená, že jen za jeden týden, kdy zhruba 42 tisíc zaměstnanců opustí montážní linky na oněch osm hodin, produkce automobilky poklesne o 3 931 vozů, což už je zanedbatelné není.
Ve zmíněných podnicích se přitom vyrábí vozy jako Kona, Tucson, Santa Fe, Palisade, Sonata či Grandeur, tedy prakticky všechny prodejní hity značky. Mimo to ovšem bude mít stávka dopad také na luxusní Genesis, které v těchto továrnách vyrábí G70, G80, G90, GV60, GV70 a GV80. Dá se tedy předpokládat, že vedení bude mít snahu se s odbory domluvit co nejrychleji a půjde jim na ruku. Zda klapne i onen požadavek na pozdější důchod, teprve uvidíme.
Zaměstnanci Hyundai chtějí auta jako Grandeur vyrábět déle, automobilka by dle jejich požadavků měla zvýšit věk odchodu do důchodu ze 60 na 64 let. Foto: Hyundai
Zdroje: Reuters, Hyundai
