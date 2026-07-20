Dělníci začali stávkovat ze strachu z nahrazování roboty, automobilka v reakci na to koupila celou firmu na roboty
Petr MilerTohle je velmi výmluvný krok, který jen podtrhuje, že výrobci aut z těchto záměrů nesleví. Co to všechno udělá se světem, jak ho dnes známe, můžeme zatím jen spekulovat.
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Dělníci začali stávkovat ze strachu z nahrazování roboty, automobilka v reakci na to koupila celou firmu na roboty
včera | Petr Miler
Tohle je velmi výmluvný krok, který jen podtrhuje, že výrobci aut z těchto záměrů nesleví. Co to všechno udělá se světem, jak ho dnes známe, můžeme zatím jen spekulovat.
Knihtisk, tkalcovský stroj, parní stroj, rozmach elektrifikace, nástup montážních linek, robotizace výroby... To jsou učebnicové příklady vynálezů, které dramaticky ovlivnily trh práce. Ve výsledku jsou původcem tzv. technologické nezaměstnanosti, která z definice představuje ztrátu pracovních příležitostí zavedením nových technologií, které dokáží vykonávat lidskou práci rychleji i levněji. A svou efektivitou v tom kterém oboru prostě vytlačí člověka z trhu práce.
Z historie víme nejen toto, ale také to, že vše zmíněné způsobilo vždy jen dočasný otřes, ze kterého se lidé rychle oklepali, našli své uplatnění jinde a společnost jako celek se posunula k efektivnějšímu fungování. Z toho důvodu není třeba žehrat nad tím, že se automobilovou výrobu chystají vzít ztečí humanoidní roboty a nahradit lidi i při provádění činností, ve kterých byli doteď nenahraditelní.
Jistě to pro řadu lidí bude osobně nepříjemný proces, ale dotčení se holt budou muset posunout dál a najít si práci, kterou dnes roboti zastat nedokážou. Změna jako taková už prostě započala a je v tuto chvíli jen otázkou, jak rychlá a razantní bude - na nahrazení maxima lidí roboty už nějakou chvíli pracují nejen Číňané nebo drahé značky jako BMW, ale třeba i mainstreamový Renault. A výčet nekončí zde.
Stejným směrem míří i Hyundai, a to snad ještě větším fofrem než ostatní. Korejská automobilka už dříve začala investovat do firmy Boston Dynamics, která dokázala robotizovat psy, člověk je pro ni jen o něco tvrdší oříšek. Zaměstnanci Hyundai ví, co se děje, a tak nedávno začali stávkovat na odpor proti svému nahrazování roboty, vedení firmy to ale nevykojilo. Právě naopak.
Jak shrnuje Reuters, jen pár dnů poté, co se dělníci Hyundai pustili do stávkování, Hyundai oznámilo, že kupuje podíl skupiny SoftBank v Boston Dynamics a stává se jediným vlastníkem této známé firmy na roboty. Stoprocentní vlastnictví dává Hyundai podle jeho vlastních slov větší manévrovací prostor v oblasti dlouhodobého plánování, což si lze snadno vysvětlit jako snazší cestu k využití maxima kapacity Boston Dynamics pro své vlastní potřeby.
Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny, hovoří se ale o tom, že Hyundai kompletní převzetí firmy přišlo na 500 milionů wonů, tedy asi 7 miliard Kč. Korejcům se to snadno může rychle vyplatit, neboť Boston Dynamics počítá s tím, že už roce 2028 vyrobí 30 tisíc robotů z řady Atlas, vysoce pokročilých humanoidních „tvorů”, kteří mají do roku 2030 převzít montáž komponentů na jednotlivá auta poté, co se budou zacvičovat manipulací s jednotlivými díly těsně před jejich finální montáží. A pochopitelně to budou dělat lépe a levněji než lidé.
Atlas sice nevypadá zrovna jako člověk, má ale jeho parametry - měří 190 cm a váží 89 kg. A dokáže víc, zvedne až 54 kg nebo krátkodobě a stabilně umí udržet břemeno o hmotnosti až 29 kg. Pracovat dokáže čtyři hodiny v kuse na jedno nabití, po „odchodu na nabíječku” ale může být okamžitě nahrazen jiným robotem. Cena jednoho robota zatím není nízká, mluví se o částce okolo 2,7 milionu Kč za kus, i při takové pořizovačce se ale má investice do něj vrátit automobilce za dva roky. A dá se čekat, že ekonomika fungování těchto věcí se bude jen zlepšovat.
Co to provede se světem, jak ho známe, je otázkou, pokud ale děláte v průmyslovém oboru, který mají humanoidní roboti v hledáčku, popřemýšleli bychom nad rekvalifikací. Co je dnes „v suchu” před nástupem AI a podobných příšerek, je ovšem otázkou za milion.
Partnerství v lidském pokroku? Někteří asi nebudou souhlasit, nástup humanoidních robotů do průmyslové výroby se ale nyní zdá být nevyhnutelný. Vymalováno může být během pár let. Foto: Hyundai
Zdroje: Hyundai, Reuters
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