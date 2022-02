Dění na trhu s ojetými auty v Rusku ukazuje dopady situace na Ukrajině „na druhé straně barikády” před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ačkoli propaganda obou stran konfliktu dělá maximum pro to, aby udržela domácí publikum co nejvíce v klidu, Rusové zjevně moc dobře věděli, co bude následovat. Trh s ojetinami zareagoval na vzniklou situaci velmi rychle a velmi intenzivně.

To eskalovalo rychle, hodnotí lakonicky někteří Američané vývoj situace na Ukrajině v posledních dnech. Zatímco minulé pondělí se ještě mluvilo o tom, že Putin jen hartusí zbraněmi a nic konkrétního nepodnikne, ve čtvrtek už jsme tu měli otevřený ozbrojený konflikt a od neděle se dokonce vyhrožuje jaderným arzenálem. Co bude dál, nedokáže jednoznačně říci nikdo.

Jisté je v tuto chvíli jen to, že západ v reakci na vzniklou situaci uvaluje na Rusko jedno ekonomické omezení za druhým. Jak moc vhodný postup to je, se můžeme přít - od otazníků nad jejich efektivitou v tak pokročilé fázi konfliktu, až po morální nejasnosti nad tím, jak správné je trestat obyčejné lidi v tak autokratické zemi. Odpovědi na tyto a podobné otázky si musí dát každý sám, nepochybné ovšem je, že tato opatření mají na dění v Rusku bezprostřední vliv.

O dění v bankách jste možná už slyšeli, následky jsou ale patrné i na trhu s ojetými auty. Ruský Drom, jedno z největších tamních webových tržišť s ojetými vozy, informuje o neskutečných výkyvech cen mezi středou a nedělí minulého týdne. Nabídka samotných aut se během tak krátké chvíle pochopitelně nemohla zásadně změnit, požadované ceny za ně ale létají oběma směry s mimořádnou intenzitou.

Drom konstatuje, že ještě ve středu, kdy panoval relativní klid, činila průměrná cena nabízených ojetin 1 206 000 rublů (přepočítávat ceny do korun dnes nebudeme, kurs se mění příliš rychle, minulou středu ale šlo o asi 326 tisíc Kč). Už ve čtvrtek, kdy Rusko spustilo útok na Ukrajinu, reakce západu ale byla docela vlažná, celá pětina nabízejících přecenila své nabídky a zvedla průměrnou cenu o 14 % na 1 375 000 rublů. To je pozoruhodná reakce ukazující, jak moc dobře už Rusové vědí, co mají podobné situace za následek. Že mohou vést k rychlé depreciaci rublu, a tedy i zvyšování cen všeho, auta nevyjímaje. I ojetiny tím logicky nabydou na ceně, jakkoli ve čtvrtek žádná značka mezi prodejci nových vozů ceníky v reakci na vypuknuvší konflikt nezměnila.

To byl ale jen začátek. V pátek, kdy situace začala dále eskalovat a bylo jasné, že ekonomické sankce přijdou, sáhlo na své nabídky hned 50 % lidí - bavíme se o statisících inzerentů. Ti se postarali o to, že průměrná cena vystřelila o 28 % na 1 769 000 rublů. Řeč je tedy skoro o 50% nárůstu cen během pouhých dvou dnů ve chvíli, kdy se v ekonomické rovině pořád nic až tak vážného nedělo, dokonce i akciové trhy zůstaly v případě ruských titulů relativně v klidu a ruské měna se začala držet - čtvrteční poklesy byly sice velké, páteční dění ale vrátilo situaci překvapivě blízko původním kolejím. Možná i proto v sobotu ceny ojetin opět klesly v průměru na 1 458 000 rublů. V neděli nezbytně musely vystřelit znovu nahoru, přesná data ale zatím nejsou k dispozici.

Je to pozoruhodný vývoj ukazující jednak prozíravost nabízejících, jednak ale také chaos, které dění na trhu vyvolává. A je jasné, že ten bude dále pokračovat - kursu rublu k dolaru dnes klesl skoro o 30 %, což povede k dalšímu tlaku na zvyšování cen téměř čehokoli. Jsme docela zvědavi, jak na toto dění Rusko zareaguje a jak se pokusí bující ceny krotit, protože jinak se může potýkat s inflací, která může začít rozkládat domácí ekonomiku. Čekali bychom významné nové cenové regulace, to už je ale téma pro jiné weby, než je ten náš.

Chaos, to je jedním slovem to, co nastalo na ruském trhu s ojetými auty po invazi na Ukrajinu. Prodávající resp. kupující byli v lecčem prozíravější než investoři na burzách, prakticky okamžitě vyhnali ceny nahoru v očekávaní růstu cen pod tlakem ekonomických sankcí západu. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Drom

