Designér jiné automobilky z nudy „spravil“ zpackaný vzhled nového BMW, Mnichov by ho asi měl zaměstnat před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Pokud nenosíte od pondělí do neděle spodní prádlo BMW s názvy jednotlivých dnů, nevěříme, že o nové M2 upřímně říkáte, že je hezká. U bavoráků to dnes nakonec není až tak raritní stav, pozoruhodné ovšem je, že se jej pokusil napravit designér konkurenční značky. A podle nás zabodoval.

Obchodní strategie BMW z posledních let je zjevná - vytoč a rýžuj. Mnichovská automobilka se vědomě rozhodla kráčet cestou co nejvíce pobuřujících designů, což na první pohled nevypadá jako zrovna správný směr. Snad kromě limitované edice 3.0 CSL si totiž nedokážeme vybavit novinku, jenž by vzhledem dokázala uchvátit davy. Spíše se jí povedl pravý opak, na design iX, M3 či řady dvě v důsledku toho prší kritika od rána do večera. Nebylo by tedy vůbec podivné, kdyby řada lidí očekávala, že BMW ve velmi brzké době ohlásí bankrot.

Stačí se nicméně podívat na obchodní výsledky značky a rázem je evidentní, že ke kolapsu má značka opravdu daleko. Za prvních devět letošních měsíců tedy prodala „jen“ 1 747 889 nových vozů, což představuje 9,5procentní propad vůči stejnému období loňského roku, na poměry současného vývoje je to ale velmi dobrý výsledek. Zvláště když BMW přišlo o ruský trh, který pro něj byl jen o trochu méně významný než pro českou Škodu.

Pohled na třetí letošní kvartál je navíc ještě uspokojivější. Prodáno bylo 587 785 vozů, tedy jen o 0,9 procenta méně než loni. Z toho přitom 43 259 vozů připadá na divizi BMW M, která si dokonce o 9,1 procenta polepšila. Dosáhla tak jednoho z vůbec nejlepších čtvrtletních výsledků v historii, a to přesto, že zákazníci nyní mají na výběr právě ony kritizované modely M3, M4 či iX. Směr vytyčený vedením značky, která vědomě dráždí s vidinou vyšších prodej, je tedy evidentně funkční, ať se nám to líbí nebo ne.

Dost by nás přitom zajímalo, zda by při volbě designu, který se líbí prakticky všem, na tom BMW bylo podobně či ještě lépe. Velmi pravděpodobně ale ne, jakkoli to zní podivně. Kontroverze skutečně funguje jako marketing už proto, že lidé si těchto aut všímají a stávají se tématy hovorů, článků, příspěvků na sociálních sítích atp. A čím více o daném voze mluví, tím více si na něj zvykají.

Přesto platí, že nové bavoráky obvykle prostě nejsou hezké a leckomu se zasteskne po jejich někdejší nadčasové eleganci. Mezi takové patří David Schneider, který není žádným amatérským internetovým kreslířem, je to designér automobilky Rivian, a to již od prosince roku 2013. Nové BMW M2 mu zřejmě uvízlo v krku jako příliš velké sousto, a tak se jej rozhodl napravit.

Jeho pojetí M2 je rozhodně pohlednější než oficiální počin, byť tu i nadále máme prvky pro mnichovskou automobilku typické. Nicméně čelní ledvinky jsou užší a širší, přičemž na ně lépe navazují úzká světla s protaženou LEDkovou linkou určenou k dennímu svícení. Vůz díky tomu vypadá opticky širší a nižší, což jen umocňuje ostře řezaný nárazník. Schneider si pohrál rovněž s boky, které nyní již nepůsobí tak pouťově. Zadní partie nevidíme, ovšem dá se předpokládat, že na zlepšení došlo také zde.

Podle nás by jej BMW mělo oslovit, dělalo by hezčí auta. Otázkou ovšem je, zda by to vedlo k vyšším prodejům. Podle nás ale - přes výše zmíněné - budou dlouhodobě fungovat jen designy nadčasově atraktivní a mnichovská automobilka by neměla myslet jen na okamžité výsledky. Stala by se taková M3 E46 takovou legendou i bez svého nenuceně elegantního designu? A bude jí někdy dnešní M3 G80 s ledvinkami jako od bobří řeky? Čas odpoví, asi ale cítíte, na co bychom si vsadili my.

Takto vypadá nové BMW M2 ve své originální podobě. Hezké opravdu není, prodávat se ale bude už kvůli své unikátní technice. Nebylo by ale přece jen lepší, kdyby vypadalo jako skicách designéra konkurenční automobilky níže? Foto: BMW

Zdroj: Schneider.sketch@Instagram, BMW

