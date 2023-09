Designér říká, že jedinou cestou, jak napravit Cybertruck, je hodit ho celý do popelnice a začít od nuly před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Snaha o nesmyslné inovace za každou cenu se zas jednou otáčí proti Tesle. Potenciálních problémů se Cybertruckem je tolik, že se mnozí ptají, zda se vůbec může začít vyrábět ve velkém. A skeptici mají jasno - lepší bude se o to ani nesnažit.

Říká se, že žádný učený z nebe nespadl. Elon Musk nicméně v průběhu let zjevně nabyl pocitu, že je z něj nový CML neboli Centrální Mozek Lidstva. I proto Tesla často přikračuje k inovacím i v těch oblastech, kde nedávají žádný smysl. A i když nicméně povětšinou selže, jejím věrným fanouškům je to jedno. Ti si tak jsou ochotni koupit i Cybertruck, tedy nový elektrický pick-up značky, který se zdá být ztělesněním všecho, co je na Tesle špatně. Musk na něj ovšem pohlíží jako na největší firemní klenot.

Či možná bychom spíše měli říci, že takto na něj pohlížel ještě ve chvíli, kdy měl co do činění pouze s prototypy. U nich byly jisté vady nutnou součástí vývojového procesu, na jehož konci měl stát pomalu dokonalý stroj. Do něčeho takového má ale Cybertruck zkrátka daleko, hlavně kvůli jeho dětskému designu a faktu, že automobilka u karoserie použila nelakovanou ocel. V podstatě tak stačí jediná menší nepřesnost a nekvalita výroby je zjevná na míle daleko.

Přesně to je důvod, proč Musk nedávno zaměstnance značky v emailu urgoval, aby při výrobě dosáhli přesnosti na méně než 10 mikronů. Něco takového je ale v automobilové branži absolutně nemožné, ostatně stačí jen na jedné straně o chlup více utáhnout šroub, a už máte rozhozenou čelní kapotu. U takové Dacie nad něčím podobným mávnete rukou, maximálně pak vezmete do rukou klíč, a drobné pochybení značky napravíte. Jenže Cybetruck není ani levný, ani snadno opravitelný.

Jsou to věci, které si Musk jakožto samozvaný CML měl uvědomit již dávno, nikoli až poté, co z továrny v Austinu začaly sjíždět první exempláře. A jakkoli lze jistě ocenit, že se alespoň dokázal chytnout za nos, Tesla toho zkrátka mnoho dělat nemůže. Ona požadovaná přesnost je zkrátka nedosažitelná. Nelakovaná ocel je pak doslova magnet na špínu, která ovšem ony nuance jen zvýrazňuje. Ba co více, i kdyby na ně nakonec ani nedošlo, Cybertruck by stále zvenčí působil diskutabilně.

Aktuálně se ke vzhledu pick-upu vyjádřil automobilový designér Adrian Clarke. Ten rovněž poukazuje na to, že Muskův nejnovější požadavek je naprostým nesmyslem. „Tolerance u jednotlivých panelů karoserie je měřena v celých milimetrech, aby byla vůbec možná montáž,“ potvrzuje naše nedávné kritické vyjádření. Při výrobě totiž nedochází na popření fyzikálních zákonů, místo toho jednotlivé díly reagují na teplo či chlad. Průběžně se tak zvětšují či smrskávají. A s tímtéž lze vlastně počítat také během provozu.

Clarke tak Tesle radí, že jedinou cestou k nápravě vozu je zahodit vše, co dne má v rukou, a odstartovala celý projekt znovu na čistém listu papíru. „Již ve chvíli, kdy všichni lidé z průmyslu viděli Cybetruck poprvé, se mu začali smát. Říkali jsme si totiž, že není možné takové auto dostat do výroby. Není tu způsob, jak projít crash testy a zejména bude extrémně těžké vyprodukovat tyto rovné panely,“ upřesňuje Clarke. Přesně to se nyní potvrzuje, Musk ale pochopitelně selhání nepřipouští.

Co se tedy stane v následujících měsících, je otázkou. Řada lidí Teslu zbožňuje natolik, že jí odpustí vše. Půjde ale skutečně o až dva miliony zákazníků ročně, jak někteří fantazírují? To se aktuálně nezdá být velmi pravděpodobné. Daleko pravděpodobnější je, že jakmile bude ukojena první vlna zájmu, a Tesla v mezičase nepřijde se skutečnou inovací, pak Cybertruck shoří jako svíčka. A samozvaný CML nemůže říci, že ho nikdo nevaroval.

Na oficiálních fotkách vypadá Cybertruck bezchybně, jejich úprava tak musela dát grafikům neskutečně zabrat. V reálu lze totiž počítat jen se špínou a špatným slícováním. Foto: Tesla

