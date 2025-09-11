„Designové návrhy od AI jsou z 99 % na ho...,” prohlásil šéfdesignér Mercedesu. Copak asi říká na ty svoje?
Petr ProkopecA citujeme ho doslova, přesně takto bez obalu se vyjádřil veřejně. Hodnocení Gordona Wagenera lze už z principu fungování toho, čemu se dnes říká AI, stěží rozporovat, otázka ale stojí jinak. Dokáže zrovna on dát dohromady něco lepšího?
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
„Designové návrhy od AI jsou z 99 % na ho...,” prohlásil šéfdesignér Mercedesu. Copak asi říká na ty svoje?
včera | Petr Prokopec
A citujeme ho doslova, přesně takto bez obalu se vyjádřil veřejně. Hodnocení Gordona Wagenera lze už z principu fungování toho, čemu se dnes říká AI, stěží rozporovat, otázka ale stojí jinak. Dokáže zrovna on dát dohromady něco lepšího?
Na sklonku srpna Škoda na několika snímcích ukázala, jak by dnes mohla vypadat Felicia Fun, tedy nástupce jednoho z nejhravějších aut, jaká kdy značka poslala do prodeje. Za jeho podobou Julien Petitseigneur, který má běžně na starosti design interiérů, ve svém volnu si však pohrál s myšlenkou moderního zábavného pick-upu. Nápomocna mu byla umělá inteligence, která celý projekt zkrátila jen na pár hodin hrátek s počítačem. Byť Francouz ve službách Škody dodal, že „návrhy AI jsou vždy dost hrubé, takové v obrysech“.
Podobný názor na umělou inteligenci má i šéfdesignér Mercedesu Gorden Wagener. Toho kolegové z Jalopniku zastihli na autosalonu v Mnichově, kde přiznal, že třícípá hvězda využívá AI už několik let. „Její výsledky ale nejsou dobré,“ zhodnotil dosavadní počínání počítačů. Ty jsou podle něj dobré akorát na to, aby vytvořily pozadí, kterým se následně lidé z masa a kostí nemusí zabývat. Právě to urychluje jejich práci, neboť se mohou soustředit jen na samotný vůz. Zrovna v případě Mercedesu se ovšem nezdá, že by jim to pomohlo k lepším výsledkům.
Však čeho jsme se od značky v Mnichově dočkali? Opravdu podivné obludy, jinak nové GLC nelze nazvat. Základní tvary vozu možná neurazí, jakkoli ani nenadchnou, co ale bere dech, je čelní maska podsvícená 942 diodami. Ta spolu s chromovým rámečkem vypadá jako takový prasečí rypáček, který se snaží být „cool“ a zároveň skládat poctu někdejším maskám chladiče. Reálně však jde o kýč, který podráží nohy zbytku karoserie.
V tomto kontextu jsou zajímavá další Wagenerova slova. Šéfdesignér Mercedesu totiž uvedl, že když se umělá inteligence snaží navrhnout auto, jsou výsledkem návrhy, které jsou „z 99 % na ho...”. Přesně tak výsledky AI označil šéfdesignér Mercedesu s tím, že jde o „řešení, která jsou opravdu ošklivá, divná nebo nejsou specifická pro danou značku”. „A ano, 1 % věcí je zajímavých věcí,” dodal.
Problémem je podle něj také skutečnost, že internet je v současné době přeplněný snímky právě takto vytvořených aut, která mají přehnaný vzhled. A bylo by tak těžké něčím podobným zaujmout v reálu. „Brouzdáte si po Instagramu a najednou je tu další a další. To vás samozřejmě znudí. Už jste totiž něco takového viděli,“ dodává Wagener.
Nemůžeme říci, že s ním nesouhlasíme, problém je jinde. Tohle říká člověk, jehož poslední díla (a opravdu ne dvě poslední, bavíme se o mnoha autech za několik let) byla přijata vesměs negativně. Kritika umělé inteligence za ošklivost výsledných vozů pak vyznívá trochu podivně, možná by nakonec i bez neexistující invence uspěla lépe.
Nový Mercedes GLC z pera Gordona Wagenere si mnoho pozitivních hodnocení nevysloužil, přesto si jeho autor troufá tvrdit, že designy „zkompilované” AI stojí vesměs za ho... Možná ano, ale co ty jeho? Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Jalopnik
Bleskovky
- BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
před 2 hodinami
- Příplatkové karbonové stěrače na Porsche 911 jsou výsměch v době, kdy auto s faceliftem nabralo 82 kilo jako nic
včera
- Levnější verze nových Mercedesů dají ostatním lidem na palubě jasně najevo, jak moc jste na nich šetřili
9.9.2025
Nejčtenější články
- Zkrachovalá největší evropská továrna na baterky našla kupce toho, co z ní zbylo. Je to další firma žijící z peněz „těch druhých”
12.8.2025
- Zlý muž Donalda Trumpa dál řádí v agentuře ochrany životního prostředí, po start-stopu a regulacích CO2 odstřelil další nesmysl
13.8.2025
- Volkswagen oznámil zaměstnancům, že skončí se všemi modely ID. Sálem se začal nést bouřlivý potlesk
13.8.2025
- Číňanům už se to trochu vymklo z ruky, postavili auto s výkonem přes 3 000 koní
13.8.2025
- Spalovací „dinosaurus” si vzal zpátky všechny klíčové světové rychlostní rekordy, stačila vlastně drobnost
13.8.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva