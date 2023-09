Developer chce vydělat 88 milionů za 5 let vlastnictvím vzácného Lamba. S vesmírnou lodí na kolech ujel 70 km před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: ars habitare, publikováno se souhlasem

Vzniklo jen ve 20 kusech pro celý svět a vypadá jako z jiné planety, v tomto je skutečně výjimečné. Přesto nám asi chybí něco do skládačky vysvětlení, proč by za tohle auto měl někdo dát 51 milionů v roce 2018. A proč by měl „vysolit” o dalších 88 „mega” víc letos.

Sto let od narození zakladatele automobilky je jistě významné výročí, byť asi ne tak, jako století od založení samotné firmy. Lamborghini Centenario LP770-4 bylo „dárkem” všem fanouškům a nejvěrnějším zákazníkům značky k prvnímu zmíněnému výročí právě u Lamborghini a patrně jste na něj nezapomněli, byť o žhavou novinku dávno nejde.

Jako kupé bylo vyrobeno bylo jen 20 exemplářích a všichni oslovení, vážení klienti značky jej koupili ještě před jeho veřejným odhalením. Ani nehnuli brvou nad cenou 1,75 milionu Eur (v přepočtu tehdy 45 milionů Kč), za kterou Italové tento vůz nabízeli. I proto Lambo přišlo ještě s otevřenou verzí Roadster, za kterou si účtovalo o dalších 6 milionů Kč víc. Ostatní měli smůlu, nyní se ale ukazuje, že pokud jste dostatečně majetní, můžete si stále nové Centenario Roadster užít, i když nepatříte mezi VIP klienty sant'agatského výrobce.

Auto na fotkách níže je na prodej v německém Aschaffenburgu z majetku tamní developerské firmy. Ta možná udělala obchod století překonávající veškeré její běžné aktivity, ale k tomu se ještě dostaneme. Vůz je na každý pád k dispozici s pouhými 70 najetými kilometry, a jeho opotřebování je tedy skoro nulové, motor ještě není ani zajetý, to všechno bude na vás. V podstatě si koupíte nové auto, jen si nebudete moci vybrat lak a čalounění interiéru, ale i to jistě patřičná suma případně napraví. Jen je otázkou, jestli vám na to ještě něco zbude. Auto si můžete koupit - chyťte se něčeho - za 6 800 000 Eur, tedy víc jak 139 milionů Kč.

To je o 88 milionů Kč víc, ohromný nárůst ceny za asi pět roků, po které je tento vůz v majetku nutně zámožného developera. Ten jistě věří, že např. sběratel, který byl svého času 21. v pořadí na nákup nového Centenaria, po téhle možnosti skočí. A současnému majiteli tohoto Centenaria, který se zjevně - ať už dobrovolně nebo ne - pasoval do role překupníka, může vydělat slušný balík peněz. Otázkou ovšem je, zda zrovna Centenario, v podstatě jen překarosovaný Aventador, má takovou hodnotu.

Tohle konkrétní Centenario na každý pád vsadilo na kombinaci černé a červené zvenčí i uvnitř. Zejména z některých úhlů pohledu vypadá jako vesmírná loď na kolech, ale také skoro tolik stojí. Jeho 770 koní a 690 Nm generovaných atmosféricky plněným dvanáctiválcem jistě láká, zvlášť v tomto balení, ale 139 milionů? Nemáme pocit, že by to byla adekvátní cena, vážně ne, ale třeba to uvidíte jinak.

Foto: ars habitare, publikováno se souhlasem

Zdroj: Ars habitare 63743 Aschaffenburg@Mobile.de

Petr Miler

