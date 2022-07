Logo Lamborghini za skoro 1 milion Kč posouvá smysl krádeží znáčků aut na novou úroveň před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bobby White, tiskové materiály

Za normálních okolností se člověk může jen divit, proč někdo krade emblémy automobilových značek, neboť nejsou příliš hodnotné a škoda na autě jejich cenu snadno mnohonásobně přesáhne. Tohle je jiná.

V roce 1987 pustila skupina Beastie Boys poprvé do étery hudební video ke svému singlu (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!). Stal se z něj velký naprostý hit, který dosáhl čelních příček mnoha hitparád. Zároveň však stál i u zrodu jednoho módního trendu, ze kterého neměla radost ani skupina, ani prakticky všechny automobilky. Zejména pak Volkswagen, jehož logo měl v onom videu zpěvák Mike D zavěšen na krku. Okamžitě jej totiž začali napodobovat fanoušci skupiny, který onen doplněk pořizovali „za pět prstů“. Tedy jinými slovy jej kradli z aut německé automobilky.

Tento problém byl opravdu nemalý, dle pamětníků z řad dealerů museli servisní technici instalovat nový emblém zhruba 250 vozům denně. Navíc se tato svérázná móda přesunula i k ostatním značkám, krást loga se tak začala i z Mercedesů a BMW. Když proto skupina Beastie Boys oznámila, že chystá britské turné, začali se tamní majitelé aut organizovat do skupin, jenž chtěly dosáhnout zákazu koncertů. Báli se totiž, že přítomnost hip hopových idolů povede k eskalaci krádeží i v ostrovním království.

Pokud nicméně čekáte, že v dnešní době již krádeže emblémů z aut nejsou takovým problémem, i proto, že skupina Beastie Boys byla před deseti lety rozpuštěna, jste bohužel na špatné adrese. Ve Státech jde naopak o jeden z nejčastějších přestupků, který je s automobilovou branží spojen. Jejich odloupnutí je totiž dílem mžiku oka, třebaže často vede k poškození laku. Obvykle je to jen fetiš, třebaže někdy jsou taková loga prodávána i na internetu za ceny v řádu stokorun, pochopitelně v závislosti na značce.

Pořízení nového loga majitele obvykle stojí přes tisícovku, uhradit však navíc musí ještě instalaci. Problémem pro ně navíc je, že se na tyto případy nevztahuje pojištění, neboť škoda málokdy překročí minimální spoluúčast. Lidé jsou tak nuceni ke koupi odcizených log, jenž si mnozí nalepí na příď auta sami. Tím sice ušetří, ovšem zároveň tak podněcují zloděje k opatření si nových „zásob“.

Proč o tom ale mluvíme? Stojí za tím emblém, který pro jednoho svého klienta vytvořil slavný šperkař Bobby White. Ten pro Lamborghini Urus zhotovil logo, které pokrývají bezbarvé diamanty, rubíny a smaragdy. Barevně přitom symbolizují italskou vlajku, která je vsazena do pouzdra z bílého zlata. Ze stejného materiálu je pak vyveden i zuřící býk, zatímco nápis „Lambo“ byl vygravírován do rámečku ze zlata žlutého.

White odhaduje, že nové logo vyšlo majitele italského SUV na zhruba 40 tisíc dolarů (asi 950 tisíc Kč), což je částka, za jakou můžete v USA pořídit VW Golf GTI a ještě vám zbude dost na pokrytí několikaletého provozu. Vlastník Lamba by tedy rozhodně neměl parkovat na veřejnosti, zvláště poté, co se jeho černému SUV dostalo celosvětové pozornosti. Zloději log po něm totiž nejspíše půjdou více než slepice po flusu, tady už nepůjde jen fetiš, tady si skutečně „vydělají”.

Je zjevné, že známý šperkař Bobby White měl s exkluzivním logem pro Lamborghini Urus spoustu práce, i podle toho stojí. Tím však z italského SUV udělal nadmíru lákavý terč pro zloděje emblémů. Foto: Bobby White, tiskové materiály

Zdroj: Bobby White

