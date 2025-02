Dnes nepochopitelný symbol luxusního francouzského pokroku se dá koupit sotva jetý, navzdory své třídě a ceně byl autem roku před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Wojciech Automobile, publikováno se souhlasem

Podobná extravagantní auta z podstaty nikdy nemohla sednout každému, ale aspoň byla jedinečná a něčím skutečně zajímavá. Však se podívejte do tohoto interiéru, normální v něm není nic a dodnes působí jako kosmická loď. Ve stavu zánovního auta je v roce 2025 raritou.

Pokud toužíte po evropském přeborníkovi v trochu houpavé, ale v každém případě velmi komfortní jízdě s luxusním futuristickým interiérem za pořád ještě přijatelnou cenu, dost možná toužíte po starším Citroënu. Dnes už Francouzi nic takového nenabízí, v 90. letech byl ale jejich vrcholem model XM, který podle nás ve své celistvosti nikdy nebyl překonán žádným pozdějším modelem, C6 nevyjímaje. Bylo to auto s velmi extravagantním stylem, klidně i vidlicovým šestiválcem, hydraulickým podvozkem a spoustou dostupné výbavy, o které se leckomu nesní ani dnes.

Poněkud problematičtější byla spolehlivost a ochrana proti korozi, ani v jednom francouzská auta té doby nevynikala. Proto také XM mířily s cenou rychle dolů a většina z nich skončila na vrakovištích. Například ve Velké Británii bylo ještě ve druhé polovině 90. let registrováno přes 18 tisíc exemplářů. Dnes je v provozu přihlášených pouhých 112 aut, to je celé.

Příběh vozu, který vám ukážeme dnes, je ale docela jiný. I když se XM vyráběl až do roku 2000 bez většího faceliftu, dnes před sebou máme kousek ze začátků produkce v roce 1992. Tehdy byl pořízen prvním majitelem v Německu v docela zajímavé specifikaci. V případě techniky na sobě tedy první majitel docela šetřil, neboť sáhl po dvoulitrovém benzinu se 121 koňmi, ale zase s ručně řazenou převodovkou. To z vozu dělá dnešní optikou ještě větší zvláštnost, však kdo vám dnes do auta tohoto ražení nabídne manuál?

K příplatkům na tomto konkrétním voze se šetřilo o dost míň. Nechybí tedy dokonce ani svérázné druhé zadní sklo, dobové luxusní výdobytky jako automatická klimatizace, dřevěné obložení nebo elektrická výbava včetně neobvyklé palubní elektroniky s fascinujícími digitálními výstupy pak pochopitelně neabsentují vůbec.

Nejvíc ale majitel nakonec šetřil samotné auto, neboť on ani druhý vlastník, který jej dnes po letech nabízí k prodeji, s XM moc nejezdil. Na tachometru má tedy za dlouhých 33 pouze 37 650 km a jeho stav se zdá být jedním slovem bezchybný. Opravdu velmi zachovalý, perfektně prý funguje i technika, vypadá to jako skoro dokonalý stroj času zpět do dob o poznání větší slávy Citroënu. Budete se divit, ale tohle velké a drahé auto přišlo v době svého vzniku tehdejším novinářům tak pokrokové, že jej jmenovali Autem roku 1990 v Evropě. Dnes též přinejmenším nemyslitelné, ne-li opět nepochopitelné.

Navzdory tomu šly XM v průběhu času obecně s cenou až k nule, výjimky v podobě takto krásně zachovalých aut jsou ale dnes znovu ceněným zbožím. A tak se toto prodává za nemalých 14 990 euro, tedy asi 376 tisíc Kč. Žádná láce, ale takový kousek je dnes prostě rarita v celosvětovém měřítku - v celé Evropě je teď na prodej pár desítek aut a naprostá většina je dvěma slovy na odpis. Tento je z nich zdaleka nejzachovalejší a vypadá opravdu svěže zvenčí i zevnitř, však se na něj podívejte sami.

Tohle XM je mimořádně zachovalé, na 34 5et starý vůz je ve fantastické kondici díky nízkému nájezdu i péči pouhých dvou majitelů. Nevyjde ovšem levně, to ne. Foto: Wojciech Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Wojciech Automobile@Mobile.de

Petr Miler

