Dnes neuvěřitelný VW z dob, kdy jste si u Němců mohli poručit skoro cokoli, je k mání stále nejetý. Nikdo ani nezašpinil jeho spodek

Možná vám současné počínání německé automobilky přijde normální, v takovém případě jste ale zaručeně nezažili, co tato firma byla schopna nabízet ještě před 20 roky. Tento Golf IV R32 je skoro dokonalou připomínkou těch dob, levný ale není ani trochu.

Pokud se ve snaze nebýt neustále kritičtí smíříme s myšlenkou, že průběh života téměř kohokoli a čehokoli přirozeně reflektuje jakási sinusoida vzestupů a pádů, pak Volkswagen se momentálně nachází někde na dně její negativní amplitudy. Jestliže sám šéf koncernu veřejně říká, že firma je zralá na bankrot, je to velmi výmluvné shrnutí její kondice. A může si za to v prvé řadě sama.

Automobilka jako by zapomněla, v jakých problémech byla ještě před nějakými 35 roky. Tentokrát naprosto zanevřela na vývoj a výrobu aut šitých na míru většiny své světové, zejména pak evropské klientely a místo toho se orientovala na vyhovění evropským normám a pokusu vyjít vstříc choutkám čínských zákazníků. Chtěla tak dosáhnout víc, ale nemá prakticky nic, neboť pro auta šitá na míru místním regulacím lidé nehoří a Číňané stále víc preferují domácí produkci. Žádoucí vozy tak nabídky VW tak v podstatě jen mizí - pokud v ní nějaká dál zůstávají, jsou to obvykle jen dozvuky éry, kterou Volkswagen dál nerozvíjí.

Přitom není tak těžké si vzpomenout, co firmu postavilo na nohy, když se jejího kormidla v 90. letech chopil Ferdinand Piëch. Byla to žádoucí auta. Byla to technická excelence, byla to mimořádná kvalita, byl to marketing postavený kolem výjimečné techniky, kterou reálně může využit pár promile zákazníků, ale ve 100 procentech z nich má moc vyvolat touhu. Byl to Piëch, nikoli Audi, koho symbolizoval slogan „Vorsprung durch Technik”, kdo věděl, že nejvíc Golfů 1,9 TDI prodáte tak, že image toho samého auta vyšponujete extraordinérní verzí s šestiválcem pod kapotou, pohonem všech kol a interiérem plným ušlechtilých materiálů.

Auta jako tato byla pro VW pýchou, která ale jako by jen předcházela jeho postupný pád. Co symbolizuje tuhle značku dnes? Modely ID za milion, které jsou tak nekvalitní, že se v nich místo michelinské restaurace cítíte jako v tureckém bistru na rohu a rozpadají se vám pod rukama po pár desítkách tisíc km? Je to neuvěřitelná změna, která se odehrála během pouhých 20, zejména pak během posledních asi 5 let.

A skoro přesně 20 let má na krku auto, které můžete vidět na fotkách okolo. Jde o Golf R32 čtvrté generace, právě šestiválcové provedení s pohonem všech kol a s manuální převodovkou, které je dodnes stejně tak žádoucí jako v době, kdy přišlo na trh. Dynamicky jej dnes překoná kdeco, s 241 koňmi to na dnešní poměry nebude žádný uragán, ale jinak? Emoce bude tento stroj jitřit vším od zvuku až po ovladatelnost tak, jak jste si ještě včera mysleli, že to žádný VW nemůže dokázat.

Navíc se podívejte na jeho nadčasový design, hádali byste tomuto stroji 20 let? A také jeho očividnou kvalitu - architektonicky jednoduchý interiér plný kvalitních plastů, senzačních kožených sedadel nebo obložení z broušeného hliníku... Známe tohle auto velmi dobře a je dodnes velmi uhrančivé.

Vrátit se v čase do jeho dob nejde, zrovna vyobrazený kousek má ale k moci dokázat právě to velmi blízko. Navzdory svému stáří totiž najel jen 13 740 km a prodávající i majitel v jedné osobě snad ani nepřehání, když říká, že je jako nový. Nakonec se podívejte na záběry spodních partií, stačí si přibrat svačinu a udělat si na nich piknik, i ty vypadají dodnes nedotčeně. Háček to má snad jen jeden - cenu 53 900 Eur, tedy asi 1,32 milionu Kč. Také ta ale nakonec jen napovídá, co vyvolává v lidech touhu - nabídnout VW něco dramaticky lepšího nebo aspoň plně srovnatelného, po 20 let starém R32 neštěkne ani pes.

Pokud VW chce otočit kormidlem vpřed, tady má inspiraci, kde může začít. Golf R s poněkud méně ambiciózní technikou drží v nabídce dodnes, ale je to pouhý relikt, jehož nabídku navzdory zájmu zákazník dál ořezává. Snad po pýše a pádu přijde zas jednou něco, na co bude moci být automobilka hrdá. A my s ní. Její současný stav nemůže pýchu vyvolávat snad v nikom soudném, je to ztělesnění jednoho velkého úpadku.

Jeden ze symbolů zlaté éry Volkswagenu z přelomu století se dá koupit dodnes prakticky nejetý. Je svým způsobem krásný, také je ale velmi, velmi drahý. Foto: Autohaus Route66 Apostolos Saratzidis, publikováno se souhlasem

