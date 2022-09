Dnes slavná tenistka s majetkem o hodnotě přes 120 milionů Kč pořád vlastní Dacii Sandero, prý ji nikdy neprodá před 8 hodinami | Petr Miler

Dacie nejsou auta, jejichž vlastnictví bychom si spojovali se jmény slavných lidí či dolarových multimilionářů, v tomto případě tomu tak ale skutečně je. A máme-li věřit řečenému, pak i dlouho bude.

Asi ani nemusíte být fanoušky tenisu, abyste zaznamenali existenci mladé dámy jménem Emma Raducanu. Její sláva obletěla svět poté, co se na teprve druhém Grand Slamu své kariéry stala jeho vítězem, aniž by prohrála jediný set. Je to historický rekord a nakonec ani na tom prvním si nevedla špatně, když na divokou kartu postoupila až do čtvrtého kola. Obojí se odehrálo loňském roce, v tom letošním pak dokázala vystoupat až na 10. místo světového žebříčku, byť aktuálně je 77.

To je spousta úspěchů, se kterými se pojí i spousta peněz. Jen na turnajích si vydělala přes 3,5 milionu dolarů, i díky dalším příjmům je její dnešní majetek odhadován na více jak 5 milionů dolarů, tedy asi 125 milionů korun. Na 19letou slečnu jistě obdivuhodné, nezdá se však, že by jí peníze zamotaly hlavu, jak to nezřídka u mladých a úspěšných sportovců bývá.

Se 120 miliony v kapse ti můžete koupit kde co, v případě aut je Raducanu ambasadorkou Porsche. Je dobře známo, že s nimi také jezdí a sní o koupi modelu 918 Spyder, současně ale nezanevřela na to, že pochází z poněkud skromnějších poměrů. Ač reprezentuje Velkou Británii, kde vyrostla a žije, a narodila se v Kanadě, už podle jejího jména poznáte, že má rumunský původ. A tak tíhne i k rumunským autům, Daciím.

V rozhovoru pro deník The Sun se nyní podělila o to, že ačkoli miluje Porsche, ve svém srdci má místo i pro Dacie. Jejím první autem byla totiž Dacia Sandero, má ji pořád a nikdy se jí prý nechce zbavit. A to přesto, že ji velmi narychlo koupila ojetou.

„Bylo to legrační. Udělala jsem autoškolu tři dny před prvním lockdownem a bylo jasné, že lockdown přijde. Takže jsme potřebovali auto co nejdříve,” osvětluje dnes Emma Raducanu. „Koupila jsem ji ojetou, starám se o ni. Nikdy se jí nechci zbavit,” dodává s tím, že auto přišlo na 5 000 liber, dnes tedy asi 141 tisíc Kč.

Pochopitelně, nikdo neví, co přijde, pokud ale bude tato slečna dále tak úspěšná jako dosud, dá se očekávat, že dá dohromady celou kolekci vysněných Porsche. Vedle Dacie za 141 tisíc budou působit zajímavě, ale naše pochopení má zcela jednoznačně. Nikdo by neměl zapomínat na to, z jakých poměrů vzešel. A také by si měl vážit každého auta, které se mu dostane do rukou. Sám bych nejraději neprodal žádné, které jsem kdy vlastnil, ale k tomu mi chybí pár drobností. Třeba 125 milionů korun v 19 letech...

Emma Raducanu je dnes slavnou tenistkou a ambasadorkou Porsche. Foto: Porsche



Přesto stále vlastní Dacii Sandero koupenou jako ojetou za 141 tisíc Kč. Jde o její předchozí generaci zachycenou na těchto fotkách. Foto: Dacia

