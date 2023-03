Do aukce jde motor legendárního Ferrari, které proslavil Michael Schumacher. Stát má podle toho před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Enzo Ferrari osobně svého času říkával, že neprodává auta, prodává jen motory. A zbytek auta k nim přidává zdarma. Soudě podle očekávané ceny tohoto stroje vlastně ani moc nepřeháněl.

Pokud si doma v garáži toužíte postavit naprosto výjimečné auto, máme pro vás dvě zprávy obvyklého typu. Ta dobrá je, že pod jeho kapotu nyní můžete nacpat motor, který je klenotem mezi klenoty. Tou špatnou ovšem je, že stát vás bude tolik, že bude možná jednodušší koupit hotové auto s podobným agregátem. Koupě samotné pohonné jednotky má totiž v tomto případě vyjít na 350 tisíc liber, tedy asi 9,6 milionu Kč, a to jen za předpokladu, že se přihazující v aukci neutrhnou ze řetězu.

Jde ale skutečně o mimořádný stroj - úplně nový agregát slavného Ferrari FXX, které vzniklo v pouhých 29 kusech, tedy vlastně 30. Ten třicátý nebyl na prodej, dostal ho od automobilky sám Michael Schumacher, jedno z největších jezdeckých es historie lidstva, který přesně s tímto vozem vtrhl do 13. série Top Gearu, kde s ním zajel tehdy nepřekonatelný rekord trati. Je to tedy něco, co prostě chcete, i kdybyste si o to měli brousit tužky

Potíž je skutečně jen v tom, že za 10 milionů můžete mít snadno některé z nových Ferrari, které disponuje velmi podobným motorem, dnes dokonce i s podobným výkonem - motor Tipo F140 se od doby FXX v různých modifikacích vyrábí prodává dodnes. Pro některé ovšem tyto „tuctovky” jistě nebudu mít patřičné kouzlo a raději si připlatí za klasiku s odkazem na věhlasného Schumiho. Nakonec i celé FXX používalo techniku Formule 1 a v čase své největší slávy patřilo mezi nejvýkonnější a nejrychlejší automobily světa.

Vůz za to do značné míry vděčil právě šestilitrové V12 s atmosférickým plněním v útrobách, která dávala výkon až 588 kW (800 koní) a točivý moment 686 Nm. Takové specifikace i dnes berou dech, navíc pořádný objem, spousta válců a absence turbodmychadla mají cenu zlata ještě víc než kdy dřív. Takže si za pár dnů v Londýně můžete přihodit. Však taková Škoda Fabie s motorem Ferrari FXX by jistě sklidila obdiv, ať už se objeví kdekoli...

Tento motor z FXX vznikl už před dvěma dekádami, dnes je jako stále nový náhradní díl na prodej. V aukci má stát 9,6 milionu Kč, no nekupte to. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.