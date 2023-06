Do aukce jde nejúchvatnější sbírka Ferrari nalezená ve stodole, klenoty za miliardy náhodou odkryl hurikán před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Je fascinující, že auta byla tímto způsobem skladována, to ale nakonec bylo dáno povahou jejich majitele. Jde o skutečné automobilové klenoty značky Ferrari, které by se v aukcích za extrémní sumy prodaly i po jednom, natož pak všechny naráz.

Pokud jste ještě nenavštívili Spojené státy, určitě zauvažujte nad koupí letenky a následným pronájmem automobilu, se kterým se vydáte od jednoho pobřeží k druhému. Teprve v tu chvíli pochopíte, proč si řada Američanů plete Česko s Čečenskem. A proč různí Američané smýšlí o stejných věcech tak odlišně. USA většina lidí vnímá jako jednu zemi, jde ale spíše o desítky specifických států tvořících polovinu celého kontinentu, který je násobně větší než Evropa bez své ruské části.

Právě charakter USA vrhá více světla na aktuální nález sbírky aut, která doslova bere dech. Jde totiž o kolekci dvaceti Ferrari, které se nikdo nedotkl po několik dekád. Původně byla celá skladována v nenápadném hangáru na Floridě, kde odpočívala od roku 1990. Že se tam nachází, netušil krom majitele snad nikdo, odkryl ji až hurikán Charley, který zasáhl také budovu se vzpínajícími se koníky. Její střecha a některé stěny přitom nápor větru nevydržely a zhroutily se.

I přes tento objev auta později znovu zmizela z dohledu, neboť sbírka přestěhována do jiného skladu v Indianě. I tam upadla v zapomnění, což může - jako u mnoha jiných podobných nálezů - vysvětlovat právě rozloha 9,8 milionu kilometrů čtverečních, které Spojené státy dosahují. Na dané ploše se totiž může ztratit prakticky cokoli, zvláště v řidčeji osídleném vnitrozemí. A pokud zemře původní majitel, stane se to o to snáz.

Z jeho někdejšího jmění se tak stávají položky v závěti, jimž v prvé chvíli nemusí každý věnovat pozornost. Ostatně hnal by se někdo z vás tisíce kilometrů jen kvůli opuštěné stodole, která na první pohled z venkovních fotek vypadá, jako kdyby měla každou chvíli spadnout? Nejspíše nikoli, zvláště pokud je zatížena řadou poplatků, které je třeba uhradit.

I přes tuto svéráznou historii danou i svéráznou povahou majitele těchto aut se ale nakonec exkluzivní sbírka dočkala pozornosti, kterou si zaslouží. A nyní je nabízena v aukci společnosti RM Sotheby's celá najednou bez minimální ceny. Znamená to tedy, že pokud za kterékoli z aut nabídnete byť jen korunu a nikdo vás nepřebije, je vůz váš. Na něco takového ovšem stoprocentně nedojde, neboť do aukce míří klenoty v souhrnné hodnotě dosahující miliard korun. Nemusí vypadat až tak výjimečně, jde ale obvykle o staré slavné závoďáky, které se zúčastnily těch nejvýznamnějších závodů jako Mille Miglia, Targa Florio či Le Mans. Kromě toho jejich původními majiteli byli významné osobnosti.

V důsledku onoho řádění hurikánu a dekád, kdy se o auta nikdo nestaral, by neměl zarazit poměrně zbědovaný stav. Sumy, které padnou na renovaci, budou ale drobnými vedle historická hodnoty jednotlivých vozů, jejichž kompletní seznam najdete i s fotografiemi níže. A některé opravdu klamou tělem.

Třeba Ferrari 500 Mondial Spider Series I by Pinin Farina na první pohled vypadá jen jako hromada šrotu, která může rovnou zamířit do sběrných surovin, jenže jde snad o nejzajímavější auto z celé sbírky. Má mimořádně pestrou závodní historii, neboť v roce 1954 skončil jako čtvrtý ve své třídě na závodě Mille Miglia. Tehdy ještě nosil karoserii od Pininfariny, jíž však následně vystřídal nový kabát šitý u Scagliettiho. V této verzi pak vůz zamířil pro změnu na Sicílii, kde se v roce 1956 zúčastnil závodu Targa Florio. Jen tohle auto se má prodat za 1,6 milionu USD, tedy asi 35 milionů Kč. Většina ostatních bude stát ještě víc...

Nalezená Ferrari mířící do aukce společnosti RM Sotheby's

• Ferrari 512 BB Competizione 1978

• Ferrari 275 GTB/6C Alloy by Scaglietti 1965

• Ferrari 250 GT Coupe Speciale by Pinin Farina 1956

• Ferrari 410 Superamerica Coupe Series I by Pinin Farina 1956

• Ferrari 330 GTS by Pininfarina 1967

• Ferrari 500 Mondial Spider Series I by Pinin Farina 1954

• Ferrari 275 GTS by Pininfarina 1965

• Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti 1964

• Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti 1971

• Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti 1972

• Ferrari Dino 206 GT by Scaglietti 1968

• Ferrari 250 GT Coupe Series II by Pinin Farina 1960

• Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina 1972

• Ferrari 330 GT 2+2 Series II by Pininfarina 1966

• Ferrari 308 GTB ‘Vetroresina’ by Scaglietti 1976

• Ferrari 365 GT 2+2 by Pininfarina 1969

• Ferrari 330 GT 2+2 Series I 'Interim' by Pininfarina 1965

• Ferrari 512 BB 1980

• Ferrari Testarossa 1991

• Ferrari 400 Automatic 1977

Z našeho úhlu pohledu se zdá nemožné, že by někdo nechal zchátrat sbírku výjimečných Ferrari, ve Spojených státech je ale možné i to. Nejprve ji v roce 2004 odhalilo počasí, později byla znovu objevena v Indianě. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.