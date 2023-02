Do aukce jde slavné falešné Ferrari, je tak mimořádné, že se má prodat dráž než pravé před 10 hodinami | Petr Prokopec

Repliky aut věhlasných značek vznikají obvykle proto, aby svým majitelům daly pocit vlastnictví mimořádného stroje za menší cenu, v tomto případě je všechno naopak. Nejde ale jen o ledajaký stroj, tento stál své tvůrce živnost a hrál klíčovou roli v kultovním snímku.

Herec Matthew Broderick u nás není tak moc známý, stejně jako snímek, díky kterému se z něj v Americe stala nová nadějná hvězda. Jde o film Volný den Ferrise Buellera, ve kterém si manžel Sarah Jessicy Parker alias Carrie ze Sexu ve městě střihnul titulní postavu. Tou je geniální záškolák, který si jednoho dne vypůjčí Ferrari 250 GT California Spyder otce svého nejlepšího kamaráda, aby s ním a svou přítelkyní následně vyrazil do Chicaga. A jakkoli slíbí, že auto vrátí v pořádku, bohužel se tak nestane a italský plnokrevník skončí na padrť.

Snímek se ve své době stal neskutečným hitem, jenž v roce 1986 v pokladnách amerických kin vydělal 70 milionů dolarů, tedy dvanáctinásobek svého rozpočtu. Producenti přitom náklady dokázali udržet na uzdě i díky tomu, že žádné reálné Ferrari nepoužili. Respektive jak svého času vzpomínal dnes již zesnulý režisér John Hughes, skutečný kabriolet se mihnul jen v několika málo scénách, při jejichž natáčení neexistovalo ani to nejmenší riziko, že by došlo na jeho poškození.

Za vším pochopitelně stojí vzácnost vozu a tím i jeho neskutečná hodnota. Ferrari totiž vyrobilo jen zhruba 100 exemplářů modelu 250 GT California Spyder, přičemž polovina dostala delší a polovina zkrácený rozvor. Ve snímku se pak ukázala první zmíněná varianta, přičemž Hughes před začátkem natáčení oslovil společnost Modena Design and Department, aby mu postavila repliky. Ty byly opravdu působivé a vyvedené do nejmenších detailů, právě to ale nakonec firmě uškodilo.

Specialisté Mark Goyette a Neil Glassmoyer totiž na karoserii nalepili i loga Ferrari, k čemuž neměli od italské automobilky povolení. Ta je následně zažalovala a přivedla k bankrotu. Hlavně proto, že tzv. „hero car” nepatřil studiu Paramount, ale byl mu pouze pronajat. Po skončení natáčení se pak vrátilo do karosářské a tuningové firmy, která jej následně prodala mladému páru. Ten jej nicméně naboural, načež došlo na opravu a další změnu vlastníka.

Kromě tohoto kousku vznikly ještě tři exempláře, z nichž dva sloužily jako kaskadérské vozy a byly studiu rovnou prodány. V posledním případě pak šlo víceméně jen o sklolaminátovou karoserii na podvozku, jenž byla využita při scéně havárie a destrukce vozu. Po natáčení nicméně zmizela, přičemž Goyette uvedl, že velmi pravděpodobně došlo v nějaké dílně k jejímu dokončení. Zároveň ale prý nevylučuje, že by replika mohla zůstat ve skladech Paramountu.

Reálná se nakonec ukázala první varianta, dokončený exemplář byl totiž prodán v aukci za neskutečných 337 500 dolarů (cca 7 512 000 Kč). To je částka, za jakou byste si mohli pořídit skutečné moderní Ferrari. Nejspíše to ale nebude nic proti sumě, za jakou změní majitele onen „hero car”. To hodlá totiž společnost Bonhams vydražit při březnové aukci na Amelia Islandu.

Firma přitom odhaduje, že dražební kladívko by nakonec mohlo odklepnout částku až 450 000 USD (10 016 000 Kč). To znamená, že každý kůň pod kapotou by zájemce mohl přijít na 60 703 korun. O pohon se totiž stará pětilitrový osmiválec od Fordu, který navzdory svému objemu posílá dozadu jen 165 koní. Na oslňující dynamiku lze tedy zapomenout, i proto, že agregát doplňuje čtyřstupňový automat. Ten byl použit proto, že Broderick neuměl zacházet s manuálem.

Vůz měl někdy v 90. letech získat od zaměstnance Paramountu plastický chirurg z Los Angeles jako část platby za své služby. Falešné Ferrari pak používal spíše sporadicky, poslední dekádu pak vůz strávil zavřený v garáži. Počítat nicméně můžete se špičkovým stavem, stejně jako s řadou filmových memorabilií, které jsou součástí prodeje. Zda ale do dražby půjdete či raději zvolíte Ferrari skutečné, již necháme na vás.

Ač to tak na první pohled vypadá, na snímcích není skutečné Ferrari 250 GT Californa Spyder, nýbrž replika postavená pro potřeby filmařů. Prodat by se nicméně mohla za větší peníze, než jaké potřebujete na koupi reálného italského vozu, jeho minulost je na jiný výsledek příliš slavná. Foto: Bonhams, tiskové materiály

