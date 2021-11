Do aukce jdou auta zesnulého Maradony, vedle sportovních a luxusních vozů měl i bizarní dodávku před 8 hodinami | Petr Miler

Maradona zemřel tak, jak žil - divoce a za okolností, které nelze označit za standardní. Během svého života si jako jeden z největších fotbalových bohů historie přišel na velké peníze, mnoho toho po něm ale nezbylo. I svůj majetek „prožil”.

Lidem je těžké se zavděčit. Když někdo úspěšný - ať už v podnikání, sportu, umění nebo čemkoli jiném - a žije konvenčním způsobem, lidé řeknou, že je suchar. A když takový člověk kráčí z jedné kontroverze do druhé a utrácí při tom miliony, lidé řeknou, že všechno prohýřil. Takto mnozí hovoří o Diegu Armandu Maradonovi, možná nejtalentovanějšímu fotbalistovi historie, který skutečně kráčel z problému do problému a prohýřil v podstatě všechno. Ale my mu to vyčítat nebudeme - žil svůj život naplno a i když loni vyhasl poněkud předčasně, během svých 60 let poznal věci, na které by jiní potřebovali životů několik, klidně i mnohem delších.

Média tak dnes hovoří o tom, že Maradona zemřel s relativně skromným čistým jměním někde mezi 2 a 10 miliony korun, to dnes nastřádá kdejaký Čech s domem po rodičích a lepším autem. To ale nic nemění na tom, že si El Diez neboli Desítka (ale připusťme jistý dvojsmysl, bůh se španělsky řekne el Dios), jak fotbalové ikoně mnozí říkali, do poslední chvíle nic neodříkal. Zůstal po něm tak docela solidní majetek, který chce nyní rodina rozprodat, aby zaplatila jeho dluhy a snad jí i něco zbylo.

Informuje o tom ve svých tiskových materiálech aukční firma Adrián Mercado, která v prosinci spustí dražbu celkem 36 předmětů z majetku Diega Armanda. Najde se mezi nimi kde co od dobře známého domu v Buenos Aires přes menší nemovitost Mar del Plata, různé dresy, podepsané obrazy či plakáty až po vybavení posilovny. A pro nás nejzajímavěji tři auta, která mu patřila do konce jeho dnů.

Nejdražší z nich je bohatě vybavené BMW 750i aktuální generace z roku 2018. Takový vůz dnes koupíte klidně okolo 1,5 milionu, na ten Maradonův je ale třeba si připravit nejméně 225 000 USD, tedy asi 5,7 milionu Kč. Dalším je opět BMW, tentokrát sportovní M4 s (předpokládáme nelegálně) namontovanými modrými houkačkami a sirénou z roku 2017. To může být vaše za nejméně 165 000 USD, tedy asi 3,6 milionu Kč. Ještě je tu ale třetí auto

Netušíme, k čemu něco takového Maradonovi bylo, jde ale o dodávku Hyundai H1 z roku 2015 přestavěnou na docela luxusně pojatý minibus. Vidíme světlé čalounění, multimediální systém pro celou posádku a celkově dobrý stav. Kdo by chtěl vozit partu svých dětí na tréninky opravdu stylově, že třeba přičichnou k Maradonově (fotbalové) genialitě, je to možnost.

Něco nám říká, že finální ceny těchto aut budou mnohem vyšší - Maradona byl jen jeden, zase tak moc mu toho do konce jeho dnů nepatřilo a už dříve nabízené Porsche, které navíc dávno nevlastnil, se nakonec prodalo za ekvivalent více jak 13 milionů Kč. Ale uvidíme. Kdybyste se k aukci chtěli připojit, na zdrojovém odkazu máte možnost, otevřená bude pro celý svět.

Petr Miler

