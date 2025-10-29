Do dražby jde sbírka aut a lodí odsouzeného podvodníka. Vkus mu nejde upřít, teď o vše přijde bez rezervních cen
Petr ProkopecNěkteří z nás si „trapně vydělávají drobné prací”, tento muž raději bral od důvěřivých klientů miliony za neexistující domy a pozemky. Za ty si pak koupili Lamborghini, Porsche, Aston Martin či člun dosahující na vlnách rychlosti skoro 100 km/h, Moc si toho ale neužil.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Do dražby jde sbírka aut a lodí odsouzeného podvodníka. Vkus mu nejde upřít, teď o vše přijde bez rezervních cen
včera | Petr Prokopec
Někteří z nás si „trapně vydělávají drobné prací”, tento muž raději bral od důvěřivých klientů miliony za neexistující domy a pozemky. Za ty si pak koupili Lamborghini, Porsche, Aston Martin či člun dosahující na vlnách rychlosti skoro 100 km/h, Moc si toho ale neužil.
Exkluzivní auta přitahují kdekoho. Tedy nikoli pouze klientelu, která ke svému jmění došla pomocí usilovné práce, ale i takové jednotlivce, kteří si s poctivostí hlavu nelámou. Nouze o ně není ani v této dobře, však v srpnu jsme mohli informovat o dvojici, která od svých klientů vybrala 1,2 miliardy korun za účelem výhodného prodeje luxusních aut. Ta pak sice existovala, zákazníci na ně čekající už nikoli. Místo toho si je užívali právě oni podvodníci, byť ne dlouho.
Nyní si pro změnu můžeme posvítit na případ šestačtyřicetiletého Anopkumara Maudhoo. Ten byl v červenci odsouzen k desetiletému vězení, neboť lidem prodával domy a pozemky, které vůbec neexistovaly. Maudhoo se u soudu přiznal k 31 podvodným skutkům a dalším 45 přestupkům. Nelegálním jednáním si přišel na 8,5 milionu liber neboli na 237 milionů korun, z nichž značná část skončila právě v jeho vozovém parku. Ten mu byl pochopitelně po odsouzení zabaven.
Prodej aut, stejně jako mnoha exkluzivních hodinek či dokonce zlatých mincí, dostala na starosti společnost Wilsons Auctions. Ta chystá online aukci, která odstartuje 12. listopadu a potrvá dva dny, během nichž se se svým zájmem může vytasit kdokoliv. Všechny položky jsou přitom nabízeny bez rezervní ceny, pořídit je tedy teoreticky můžete i za korunu. Protože ale všechna auta jsou velmi málo či prakticky vůbec nejetá, je více než jasné, že nakonec půjde o vyšší sumy.
Hvězdou aukce je Lamborghini Huracán Sterrato, které vzniklo pouze v 1 499 kusech. Tento má na kontě pouze 190 najetých kilometrů, pročež v něm Maudhoo možná ani neseděl. Za volant Porsche 911 GT3 RS se pak sice již posadil, ovšem ani jeho plochý atmosférický čtyřlitrový šestiválec si příliš neužil, neboť nájezd činí 1 104 km. Manuálem vybavené BMW M2 se oproti tomu zjevně muselo někde krčit v koutě, neboť nabízeno je s pouhými 162 najetými kilometry.
Zbývající trojice pochází od britských značek, pro které měl podvodník zřejmě o trochu větší slabost, pročež si jich užíval o trochu více. S osmiválcovým Bentley Continental GTS totiž najel 3 310 km, s dvanáctiválcovým Astonem Martin Vantage Roadster pak 3 120 km a s Range Roverem Sport SV Edition One dokonce 9 672 km. SUV disponující více než 630 koňmi přitom vzniklo jen v 600 kusech, ovšem i to je k mání bez rezervy, tedy teoreticky za onu korunu.
Jenom auta ovšem Maudhoo nenakupoval, do jeho sbírky patřily i tři lodě, z nichž větší pozornost poutá Aero Hunton SRS37. Do vínku totiž dostal dva motory, z nichž každý produkuje 430 koní. S touto silou se pak dokáže rozjet až na 50 uzlů, tedy na 92,6 km/h. Jakkoliv tedy podvodné jednání neschvalujeme, lze uznat, že tento „vejlupek“ měl dobrý vkus. Mimo tento rychlý člun si pak pořídil ještě jeden pomalejší Coulam V29, který slouží k výletům okolo pobřeží.
Zajímavá je pak nabídka katamaránu Cougar 8M, neboť ten do dražby míří spolu s rybářskou licencí. Pokud jste tedy vždy snili o tom důchodu, kdy si s exkluzivním supersportem zajedete do přístavu, kde přeskočíte na svou loď, s níž se následně vydáte za žraločími čelistmi, pak si nyní svůj sen můžete splnit. Levně ale nejspíše ne, neboť třeba jen katamarán spolu s Lambem by se dle odhadů aukční síně měly prodat za takřka 9 milionů korun.
Sbírka odsouzeného podvodníka zahrnuje šest aut a tři lodě. Teoreticky je všechny můžete pořídit za korunu, reálně se však prodají mnohem dráže. Foto: Wilsons Auctions, tiskové materiály
Zdroj: Wilsons Auctions
Bleskovky
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
28.10.2025
- Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
27.10.2025
- Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
26.10.2025 (1)
Nejčtenější články
- Max Verstappen si o víkendu namazal na chleba soupeře ve svém prvním závodě s Ferrari, jeho ostré kolo na vlhké Nordschleife bere dech
29.9.2025
- Muž si koupil tři roky starý elektrický luxus původně za 2,5 milionu jen za 700 tisíc a myslel si, že udělal terno. Mýlil se
29.9.2025
- Bývalá silniční stíhačka sultána Bruneje je na prodej, stát má až přes půl miliardy a zlomit všechny rekordy
29.9.2025
- Šéf Mercedesu-AMG v posledním rozhovoru před propuštěním prokázal, že své pozici absolutně neměl co dělat
29.9.2025
- Kolaps německého automobilového průmyslu nekončí, tyhle firmy působící i v Česku propustí do roku 2030 nejmíň 100 tisíc lidí
30.9.2025
Živá témata na fóru
- ojeté auto kolem 300tis, s místem na lyže uvnitř 10.30. 02:48 - metallicexit
- Další zajímavá autovidea 10.29. 18:44 - Brus
- Onboard videa 10.29. 12:24 - Truck Daškam
- Politický koutek 10.28. 13:04 - Carrert93
- Autokosmetika 10.28. 12:59 - Carrert93
- Toyota GT 86 / Subaru BRZ 10.27. 19:29 - Snowman000
- Dříve M135i, nyní ///M2 10.27. 12:11 - Vrooom
- Fiat a vše kolem nich 10.27. 10:36 - pavproch