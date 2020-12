Do EU dorazila nová čínská značka aut, se svým jménem by se ČR měla vyhnout před 2 hodinami | Petr Prokopec

Příchod další čínské automobilky na trhy EU nepřekvapí, tento je ale skutečně zvláštní. Ač firmy obvykle dělají, co mohou, aby význam pojmenování nového auta nevyzníval hanlivě nikde na světě, značka Seres Čechům asi moc dobře znít nebude.

Automobilka SF Motors vám zřejmě nebude známa, založena ale byla před už čtyřmi lety. Své sídlo má přímo v Sillicon Valley podobně jako Tesla, a tak není překvapivé, že se zaměřuje na elektrickou mobilitu. Ač ovšem formálně sídlí v USA, jde fakticky o čínskou firmu plně ovládanou tamním koncernem Sokon Industry Group.

Ve společnosti svého času působil i Martin Eberhard, spoluzakladatel Tesly, a tak ji není radno podceňovat. Jak velký vliv měl na podobu prvních sériových aut firmy, není jisté, neboť nejsou vytvořena tak úplně od nuly. První model automobilky je totiž očividně úplně tím samým, čím je Dongfeng Fengon E3. Za tím stojí firma DFSK Motor, kterou vlastní skupina Dongfeng a - uhádli jste - Sokon Industry Group. Na fotkách níže můžete vidět obě auta a rozeznáte je v podstatě jen podle loga.

Přesto je pro nás tato automobilka i se svou prvotinu zajímavá, a to hned ze dvou důvodů. SF Motors jednak oznámila, že vstupuje na trhy Evropské unie. Jako první začne nabízet své vozy skrze devět nově otevřených dealerství v Nizozemsku, jedné ze zemí mohutně podporující rozmach elektromobilů. Další mají následovat, konkrétnější ale firma nebyla.

Tím druhým je, že jméno SF Motors bude dále zastřešovat jen celkové aktivity společnosti, nikoliv samotnou automobilovou výrobu. Do showroomů tak první SUV značky míří pod obchodním označením „Seres”, jehož původ nebyl nikterak objasněn. Minimálně z českého úhlu pohledu je však poněkud nešťastný, neboť vytváří asociace, po nichž firma jistě netouží. Běžně si automobilky i české významy použitých slov ověřují, u Seresu se na to ale zjevně... vykašlali.

Vstupu Seresu na český trh bychom tedy nedoporučovali, patrně jej ale momentálně ani nemá v plánu - elektrický mobilita tu není spojena se subvencemi jakkoli blízkými těm nizozemským a bez nich by se u nás značka prosazovala obtížně i s jiným označením. Přednost tedy nejspíše dostanou jiní, a to nejen v Evropě.

Automobilka totiž už dříve koupi koupila továrnu AM General v americké Indianě, která by měla vyrábět auta také pro USA. Společně s továrnou v Číně by pak celková roční produkce mohla dosahovat až 200 000 vozů, nicméně kdy dojde k dosažení tohoto milníku, není jisté. Vše bude do značné míry záviset na přijetí firemní prvotiny s prostým jménem 3.

Její přesné specifikace neznáme, měly by ale odpovídat onomu Fengonu E3, což je 4,39 metru dlouhé, 1,85 široké a 1,65 metru vysoké SUV s rozvorem kol 2,66 metru. Přední osu vozu pohání elektromotor se 163 koňmi a 300 Nm, kapacita akumulátorů činí 52,6 kWh, což má podle cyklu NEDC vydržet až na 405 km dojezdu. Cena navzdory oznámení vstupu na trh zatím nebyla zmíněna, dá se však očekávat, že to Seres brzy napraví.

Seres 3 pro Evropu se ukázal na prvních fotkách, je to zjevně úplně to samé auto jako ryze čínský Dongfeng Fengon E3. Prodávat se bude nejprve v Nizozemsku, za kolik ale zatím není známo. Foto: Seres/Dongfeng

