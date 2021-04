Tvůrci Rychle a zběsile nadělili fanouškům dárek, o němž si V ČR můžeme nechat jen zdát před 2 hodinami | Petr Prokopec

Jak nalákat na nový snímek ze zatím nekonečné série? Nabídnout fanouškům všechny ty dosavadní v kinech zdarma zní jako dobrý nápad, jenže taková věc je realizovatelná jen někde.

Kdy přesně se svět vrátí k normálu? Odpověď na tuto otázku se bude lišit podle toho, komu ji položíte, herec Vin Diesel by ale jistě opáčit jasným sdělením: 25. června letošního roku. Právě v tento den bude debutovat již deváté Rychle a zběsile. Nikoliv však na streamovacích službách, nýbrž v kinech, která již nějaký ten týden hlásí nemalé žně v Číně a pozvolna se začínají otevírat také ve Spojených státech. A když si uvědomíme, že právě kinosály představují jednu z velmi rizikových oblastí, pak by Diesel skutečně mohl mít pravdu.

Je nicméně třeba dodat, že řeč je v tomto případě o Spojených státech, kde obecně přistupují ke koronavirové pandemii uvolněněji a 30 procent populace už dostalo obě dávky vakcíny. Právě to vede k otevírání kinosálů, jakkoliv je třeba dodat, že ač se lidé na filmové premiéry více než těší, stále u nich panují obavy. Ty se ovšem nyní rozhodlo rozptýlit filmové studio Universal, které na rychlou a zběsilou franšízu vlastní práva. Pokud ovšem čekáte, že na jeho popud vzniknou v kinech další očkovací místa, nejste na správné stopě.

Universal se místo toho dohodl s americkými řetězci kin na speciální propagační akci devátého dílu. Před jeho premiérou si tedy diváci budou moci užít všech osm předchozích snímků zcela zdarma. Ty budou zpočátku promítány ve zhruba pěti stovkách kin, postupně by však jejich počet měl narůst na 900. Filmové sérii bude vždy vyhrazen pátek, což má spojitost s tím, že ve Státech se premiéry nových filmů vždy odehrávají právě poslední pracovní den týdne, zatímco třeba v Česku se jedná o čtvrtek.

S ohledem na tuzemské luhy a háje se na nabízí otázka, kdy si tu něco podobného budeme moci užít my. Odpověď ale v tomto případě Vin Diesel nemá a při pohledu na rozvolňovací plán české vlády ji v tuto chvíli zřejmě nedokáže dát vůbec nikdo. Dá se nicméně předpokládat, že s příchodem teplejšího počasí by i v ČR mohlo dojít na otevření kinosálů alespoň v době premiéry devátého dílu.

Aktuálně tak už jen můžeme přihodit do placu nový trailer, jehož značnou část okupuje Dieselovo speciálně natočené promo, ve kterém láká právě na návrat do kin. Doufejme přitom, že tentokrát již na něj skutečně dojde, třebaže jen v oněch Státech. Začíná být jisté, že další vlnu lockdownů by již zejména provozovatelé kin nemuseli „rozchodit“.

Série Rychle a zběsile se stále více vzdaluje od reality, načež se v devátém díle podíváme až do Vesmíru. Ještě před tím ale budou americká kina promítat všech osm předchozích dílů, zdarma. Foto: Universal Pictures

Petr Prokopec