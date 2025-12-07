Do tohoto Audi někdo nasypal 1,4 milionu Kč, teď ho prodává jen za 96 tisíc korun
Petr MilerDobře zainvestované auto? Nebo věčná „kasička”? Je na vás, abyste rozhodli, na každý pád jde o nevídanou nabídku. Svou povahou, historií, finanční bilancí a nakonec i stavem samotného auta, který až na jednu výjimku nedává najevo, co si skutečně prožilo.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Do tohoto Audi někdo nasypal 1,4 milionu Kč, teď ho prodává jen za 96 tisíc korun
před 10 hodinami | Petr Miler
Dobře zainvestované auto? Nebo věčná „kasička”? Je na vás, abyste rozhodli, na každý pád jde o nevídanou nabídku. Svou povahou, historií, finanční bilancí a nakonec i stavem samotného auta, který až na jednu výjimku nedává najevo, co si skutečně prožilo.
Intenzivní ježdění s autem nikdy nebylo levné, to vám jako člověk, který celý život jezdí a jezdí a jezdí „za své”, mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Pokud si koupíte zajímavé auto, na které víc láskyplně koukáte, než byste s ním nemilosrdně jezdili, může to být (zvlášť v dnešní době) optikou dlouhodobého vlastnictví docela levný špás, popř. i výdělečná investice. Ale jezdíte-li desítky tisíc a víc kilometrů za rok?
No way Jose, řekli by v Americe. Prostě ani omylem, na to už si musíte oním ježděním vydělat.
Jakmile s nějakým autem najedete byť jen 100 tisíc km, okamžitě vypadává z hledáčku podstatné části trhu s ojetinami a vy musíte snášet významnou ztrátu hodnoty. Jakmile jdete do statisíců kilometrů, nemůžete počítat s tím, že si vůz vystačí jen s podstatnými díly namontovanými ve fabrice, budete muset akceptovat i větší investice. A všechno ostatní je „byznys jako obvykle”. O palivu nemá smysl mluvit, stejně tak bude třeba hromada servisních prohlídek s výměnou všemožných náplní a olejů, budete potřebovat záplavu pneumatik, brzd, časem i žárovek či jiných světelných zdrojů, odejdou různé silentbloky, tlumiče, někdy i prasknou pružiny, věčná nebude ani převodovka a části motoru... Je to nekonečný soupis.
Teď jsem vás jistě začal nudit jako filmový pan Lorenc, však každý soudný motorista tohle ví, Jenže naprostá většina lidí to pozná jen v náznacích, neboť buď zase tolik kilometrů nenajedou, nebo to neudělají s jedním autem. Kam až to může zajít v extrému, ukazuje dokonale auto na fotkách okolo. To si totiž jeho první majitel koupil v roce 2005 a miloval ho tak moc, že z něj 20 let skoro nevylezl. Ale vážně.
Jistě se tedy za tu dobu dalo najet i víc kilometrů, dotyčný s ním ale jezdil přes 32 tisíc km každý rok v průměru, až to s nájezdem dotáhl na 645 327 kilometrů celkem. Modrá automobilová láska skoro na celý život si říká Audi A4 Avant generace B7, auto vyhlášené svou trvanlivostí a odolností, které zvlášť ve verzi 2,0 TDI (a právě s tou tu máme čest) prostě jezdí a jezdí. Činí tak relativně efektivně, neznamená to ale, že by tak činilo zadarmo.
Pokud si tedy tento vůz pořídíte u jeho hamburského prodejce, dostanete k němu faktury mapující celou servisní historii auta v hodnotě 58 000 Eur, tedy víc jak 1,4 milionu Kč! Připočtěte si téměř kompletní ztrátu hodnoty a cisterny paliva (cirka za dalšího 1,4 milionu) a máte před sebou auto, které majiteli spolykalo snadno k 5 milionům korun. Za 20 let to samozřejmě nezní tak strašně, ani tak ale není okolo 20 tisíc vydaných co měsíc po takovou dobu ničím. Prodejní cena jen 3 993 Eur, tedy asi 96 tisíc korun, skoro nic je.
Na autě se opravdu nešetřilo, majitel musel svůj kombík v barvě Liquid Blue Metallic milovat jako máloco jiného. Auto se tak v mezičase dočkalo mimo jiné nové hlavy válců v 306 511 km (za 3 854,26 euro), nového turba v 521 000 km (za 2 148,69 euro), rozvodového řemene v 586 383 km (za 1 139,18 euro) a do poslední chvíle dostávalo prvotřídní značkový servis - výměna zadních brzd a tlumičů v 624 139 km (za 2 197,80 euro) to dosvědčuje. Zanedbaný servis tu bude veškerý žádný.
Takže zajímavá koupě? Možná a možná ne, zvlášť neobvyklý automat Multitronic (CVT) zní trochu jako časovaná bomba, ale kdo ví, zatím drží i ten. Vůz, který přežil skoro 650 tisíc km a vypadá takto (krom rozedrané bočnice sedadla řidiče mu toho je vizuálně velmi málo), možná přežije už úplně všechno. Tak kdo si dá říct?
Jeden majitel, skoro 650 tisíc a snadno 5 milionů korun vydaných za 20 let ježdění s koncovou cenou 96 tisíc. Tohle Audi je jednorožec svého druhu. Foto: Autogesellschaft Hamburg, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autogesellschaft Hamburg@Autoscout24
Bleskovky
- Číňané hodili na své auto vzrostlý palmový strom a zkusili s ním dál jezdit. Podívejte se, jak dopadli
před 5 hodinami
- Unikl celý katalog laků pro nové BMW řady 3, je to pozoruhodná směsice klasických hitů i moderních výstřelků
5.12.2025
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
2.12.2025
Nejnovější články
- Systém na výrobu elektřiny přímo „ze silnice” s pomocí brzdících kamionů je žhavý kandidát na cenu Leštěný prd roku
před 3 hodinami
- Číňané hodili na své auto vzrostlý palmový strom a zkusili s ním dál jezdit. Podívejte se, jak dopadli
před 5 hodinami
- Někdo spočítal přesný počet log na nejvíc kolotočářském Mercedesu dneška a výsledek bere dech
před 6 hodinami
- Západní politici se báli čínských elektromobilů, světový trh s auty ale zatím začínají ovládat docela jiné vozy
před 8 hodinami
- Odpor proti nařizování elektromobilů v EU roste. Už i nizozemská sněmovna žádá jeho zrušení, zájem o tato auta po letech klesá
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva