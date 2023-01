Dobová náhrada zašlapaného BMW M8 je na prodej dodnes zánovní, má už zapomenuté unikátní řazení před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AutoSL, publikováno se souhlasem

Podobná auta jsou v zachovalém stavu vzácná v podstatě vždy, tohle ale není jen výjimečný vůz, je to světový unikát svým provedením i zvolenou technikou. Navíc je v prakticky dokonalém stavu, cena tomu odpovídá.

Někdo má rád holky, jiný zase vdolky, říká se. V přeneseném slova smyslu to platí i v automobilové branži, kde za značku, jejíž auta jsou polarizující asi nejvíce, platí BMW. Není to ale nic až tak nového, jak se může zdát, mnichovská automobilka vždy tak trochu vybočovala z davu. Vzpomenout můžeme třeba na „žraločí“ éru, která taktéž není po chuti každému. V tomto duchu byla stvořena i řada 6 generace E24, jejíž výroba odstartovala v roce 1976 a skončila až v době, kdy se u nás cinkalo klíči.

S koncem 80. let minulého století začala německá ekonomika růst a mnichovští se rozhodli, že řada 6 nepotřebuje přímého nástupce. Místo toho vedení značky začalo požadovat vůz, kterým by dokázalo oslovit zcela nový druh klientely, a to v podstatě lidi, kteří si bankovkami mohli tapetovat své obrovské vily. Zelenou tak dostala řada 8, jejíž design dostal na starosti Klaus Kapitza. Ten nepatří mezi nejznámější osobnosti automobilové branže, přičemž před BMW působil u Fordu.

Kariéra u modrého oválu nicméně neměla dlouhého trvání, stejně jako tomu bylo v případě mnichovské značky. A vlastně také u Porsche, kam Kapitza zamířil v 90. letech. Ovšem i přesto se mu povedlo navrhnout jedno z nejlíbivějších aut historie, a sice zmiňovanou řadu 8 generace E31. Ta se vymykala v podstatě všemu, co BMW stvořilo předtím i poté, snad s výjimkou M1. Je přitom otázkou, zda se Kapitza nechal návrhem Giorgetta Giugiara inspirovat či nikoli, to ale dnes nechme plavat.

Podstatný je samotný vůz, ze kterého se většině publika podlamují kolena dodnes. Mimo jiné i proto, že šlo o vůbec první produkční auto na světě stvořené za pomoci počítačů. Řada 8 kromě toho trávila velmi času ve větrném tunelu, načež nepřekvapí nízký koeficient odporu vzduchu Cd 0,29, který byl výrazným zlepšením oproti řadě 6 (Cd 0,39). Ve srovnání s předchůdcem měl být i lehčí, nicméně kvůli absenci středového sloupku nakonec došlo na pravý opak.

Ačkoli tedy vzhled odměnilo publikum potleskem, s jízdními vlastnostmi byla spojena spíše kritika. Daleko větším problémem však byla globální recese, která propukla na počátku 90. let kvůli válce v Perském zálivu. Automobilka proto v roce 1991 BMW M8odpískala plány na příchod verze M8, ačkoli ji měla prakticky hotovou. Naštěstí tu nicméně byla Alpina, která vyrukovala s jistou náhradou. Dokonce dvojí, neboť první verzi B12 5.0 následovala varianta B12 5.7.

My si posvítíme na druhou zmíněnou, aktuálně je totiž jeden z exemplářů k mání. Zájemci si musí připravit 299 890 Eur, tedy asi 7,25 milionu Kč, což opravdu není málo. Na druhou stranu zde ovšem máme jak onen dechberoucí design, navíc ještě umocněný karbonovou kapotou se vstupem vzduchu NACA či sníženým předním spoilerem, tak i vyšší výkon než v sérii. Objem dvanáctiválce byl totiž zvýšen na 5,7 litru, což vyústilo v 416 koní. S nimi přitom kupé zvládá i magickou třístovku.

Nabízený kousek má navíc najeto jen 48 034 kilometrů, což z něj dělá dodnes zánovní auto. Platí to i proto, že od svého vzniku v roce 1994 se dostávalo jen prvotřídní péči. Pozoruhodné je ale nejen svým stavem, neobvyklá byla od majitele i volba převodovky Shift-Tronic, dobového pokusu Alpiny o jakési poloautomatické řazení. Vůz disponuje v podstatě běžným manuálem, k němu byl ale obdařen elektromagneticky ovládanou automatickou spojkou. Řadíte tedy pořád jen vy, dokonce máte v rukou táhla od převodovky, spojka se ale vypíná sama. Tato řešení obvykle moc dobře nefungovala a nedokážeme si představit, že by si s ním Alpina poradila dramaticky lépe, dobový unikát to ale je. A když vám nebude vonět, předělat vůz na ruční řazení bude velmi snadné, stačí přidat ruční (tedy spíše nožní...) ovládání spojky a patřičný, zde bohužel chybějící pedál.

Bez zajímavosti není, že vůz je vyveden v červené metalíze Calypso Red, zatímco dovnitř se antracitová kůže. Tato kombinace přitom má být historicky zcela unikátní, načež je požadovaná cena možná ještě nízká. Ostatně, díky Kapitzovi nejspíše bude design působit moderně i za nějakých dvacet let, kdy by spalovací auta, zvláště ta dvanáctiválcová, měla vymírat. V té chvíli ovšem majitel nebude mít problém, aby řadu 8 udal klidně i za třínásobek.

Již samotná řada 8 je velmi vzácná, s logem Alpiny je však ještě vzácnější. Nabízený kousek je navíc pozdější verzí B12 5.7, která dostala motor převrtaný na 5,7 litru a produkující 416 koní. S nimi vůz zvládá stovku za 5,8 sekundy, nejvyšší rychlost pak byla omezena až při 300 km/h. Povšimněte si převodovky Shift-Tronic - vypadá jako běžný manuál, třetí pedál byste ale ve voze hledali marně, spojka je automatická. Foto: AutoSL, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

