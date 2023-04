Dobový čelní střet sporťáku s pick-upem ukazuje, jaké pojízdné rakve byla auta ještě v 90. letech před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Vývoj aut se neubírá vždy správným směrem, pokroky na poli pasivní bezpečnosti jsou ale nesporné. Při pohledu na kolizi těchto dvou auta mrazí za krkem, přitom nejsou zase tak stará.

Na bruselskou organizaci Euro NCAP i na americký institut IIHS v posledních letech pravidelně hledíme se zdviženým obočím. Důvodem jsou jejich tlaky spojené s rozličnými elektronickými asistenty, které nemají nic společného s odolností aut proti nehodám a je velmi sporné, zda jim dokážou předcházet. Přesto je jim přikládána stále větší váha v celkovém hodnocení bezpečnosti nových modelů.

Kvalita těchto systémů je proměnlivá a kolize může snadno spíše vyvolat. Ovšem ani tato piha na kráse nesnižuje přínos, jaký byl v rámci bezpečnosti i díky podobným organizacím za poslední dekády učiněn. Je pochopitelně na velmi akademickou debatu, zda bychom se jinými cestami nedopracovali k témuž, lze ale předpokládat, že jejich tlaky celý proces přinejmenším urychlily.

Jak tomu bylo v 90. letech minulého století, kdy se Max Mosley jakožto prezident mezinárodní automobilové federace FIA teprve chystal založit bruselskou organizaci, věrně vykresluje dobové video, na kterém je zachycen simulovaný čelní střet tehdejšího Fordu F-150 (se zapřaženým přívěsem) s Mitsubishi 3000 GT. Crash test zorganizovala skupina Origin Forensics v arizonském Phoenixu, a to ve vyšší rychlosti. Tím nám bohužel dostupná data končí, přesné vstupní parametry zatím neznáme.

Soudě dle dobových záběrů se proti sobě rozjela devátá generace populárního amerického pick-upu a japonský sporťák, který prošel lehčí revizí. To znamená, že oba vozy nejspíše pocházely z let 1994 či 1995. Ač byl IIHS založen již v roce 1959, ani Ford, ani Mitsubishi bohužel neotestoval. U modrého oválu byl nárazovým zkouškám podroben až nástupce, přičemž institut shledal, že v případě nárazu malou částí přídě by uvnitř kvůli úrazům hlavy málokdo přežil.

V případě pick-upu jsou nicméně známy výsledky americké vládní organizace NHTSA, která monitoruje provoz a bezpečnost na tamních silnicích. Ta Ford F-150 považovala za velmi bezpečný, zvláště v případě spolujezdce. V té době přitom posádka nemohla ani počítat s airbagy. Když se tedy vrátíme k oné srážce s Mitsubishi, zdá se být zbytečné přemítat nad jejím dalším osudem. Koroner by ale nejspíše konstatoval okamžitou smrt i u cestujících v 3000 GT.

Jak by tomu bylo dnes, si netroufáme odhadovat, na to bychom museli znát alespoň přesnou rychlost vozů. Je ale nesporné, že následky pro oba vozy by byly dramaticky menší, současné moderní konstrukce se ani při nárazu do pevné překážky v relativně vysoké rychlosti takto nedeformují. Podívejte se na to všechno sami, je to výlet zpět v čase jen o nějakých 28 let.

Devátá generace Fordu F-150 či Mitsubishi 3000 GT opravdu nebyly bezpečnými vozy, z dnešního úhlu pohledu je můžeme považovat za pojízdné rakve. Od chvíle, kdy byla realizována nárazová zkouška z níže přiloženého videa, se změnilo mnohé. Foto: Ford/Mitsubishi

Zdroj: Motor1, IIHS, NHTSA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.