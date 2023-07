Dodge v Evropě rozjel kampaň, která naprosto ignoruje veřejně známé plány samotné automobilky před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Je to jen projev chaosu či nedostatku strategického uvažování? Anebo Dodge ve skutečnosti dělá něco jiného, než o čem veřejně mluví? Propagovat v druhé polovině roku 2023 v Evropě osmiválcové muscle cars nedává na první pohled žádný smysl.

Když jsem dnes vstával, měl jsem dojem, že je neděle 16. července roku 2023. Jenže jak se zdá, včera jsem zjevně omylem místo do postele ulehl do stroje času, který mne přenesl zpět do letošního 1. dubna. Anebo rovnou do 80. let minulého století. Jinak si nedokážu vysvětlit novou reklamní kampaň IN/OUT, za kterou stojí Dodge. Automobilka v ní totiž láká na své muscle cars, tedy vozy osazené velkoobjemovým spalovacím ústrojím. A to prosím v Evropě, tedy na kontinentu, kde vás brzy pouhá zmínka o motoru V8 zřejmě dostane za mříže.

Poslední zmíněnou větu berte s nadsázkou, vše ostatní je ale přesně tak, jak bylo popsáno. Dodge na starém kontinentu rozjel kampaň, jejíž obdoba odstartovala už v loňském roce v USA. Pod heslem The Real Brotherhood of Muscle totiž lidé měli značce zasílat videa, z jejichž střípků pak byl poskládán 60sekundový snímek. Ten běžel v televizi i na sociálních sítích a prezentoval majitele, jak se nejen starají o svá auta, ale jak je rovněž upravují a dělají s nimi donuty a jiné „nesmysly“.

„Již jsem to říkal dříve, tato značka není pouze o autech, ale také o lidech, kteří je řídí,“ zmiňoval tehdy šéf automobilky Tim Kuniskis. Podle něj se proto kampaň stala naprosto unikátní, neboť neměla prezentovat portfolio Dodge, ale především majitele aut této značky. Podobně tomu bude také v Evropě, kde si značka přizvala ke spolupráci Idu Zetterström, finskou závodnici v dragsterech. Ta přitom předloni pokořila vzdálenost tisíce stop, tedy 305 metrů, za 3,86 sekundy, tedy nejrychleji v historii měření FIA.

Ida nám v následujících týdnech ve čtyřech epizodách představí čtyři zajímavé příběhy, jenž jsou pochopitelně spojeny se značkou Dodge a jejími muscle cars. Nikoli však těmi elektrickými, nýbrž se spalovacími. Něco takového je opravdu na hranici uvěřitelnosti, neboť americká automobilka mnohokrát zmínila svůj závazek ryzí elektromobilitě dokonce i v USA a z jejích vyjádření vyplývá, že s osmiválcovými modely skončí už s jejich aktuálními generacemi. Jak se nyní zdá, slova a činy se zas jednou neschází.

Naznačila to už nevraživá reakce publika na koncept Daytona Charger SRT, který je sice chválen za svůj vzhled, projev jeho elektrického pohonu je ale neuvěřitelné trapný. Původně čistě bateriový vůz by tak nakonec měl být k dispozici i s přeplňovaným šestiválcem. A je vskutku otázkou, zda se nakonec nevrátí i motory V8. Stačí si jen uvědomit, že konkurenční General Motors také ve spojení s elektromobilitou zmiňoval jen samá pozitiva. Letos ale ruku v ruce s tragickými prodejními výsledky investuje desítky miliard do nových spalovacích motorů, z nichž jedním má být benzinový a dalším dieselový osmiválec.

Výrobci tak stále více připomínají člověka, který v ranní kocovině prohlašuje, že již nikdy nebude pít. Ještě týž večer ho ale najdete v hospodě skloněného nad dalším „škopkem“. Je tak možná jen otázkou času, než jejich existence začne být natolik problematická, že jim nezbude než vrátit se k racionálnímu uvažování a naslouchání potřebám zákazníků. Jistě se to nestane přes noc, i takový Volkswagen se ale k tomuto bodu blíží víc a víc.

Dodge začal právě teď v Evropě lákat na spalovací muscle cars s motory V8. Přitom jde o značku, která skoro neustále s nadšením mluví o přechodu na ryzí elektromobilitu, dokonce i v USA. Že by ji už optimismus přešel? Foto: Dodge

Zdroj: Dodge

