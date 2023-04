Dodge zmastil označení nového nejlépe zrychlujícího auta, chyby na prezentačním modelu si zprvu nikdo nevšiml před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dodge

Bez uštěpačných poznámek tolerovatelné by to nebylo nikdy, ještě složitější je ale přejít to bez reptání v situaci, kdy jde o vlajkovou loď svého druhu a vůz, se kterým se chce značka dostat pod kůži maximu lidí. Takto jen připomíná zvěsti o nekvalitě amerických aut.

Americký Dodge dal minulý měsíc velkou ránu, když představil nové nejlépe zrychlující silniční auto světa a záhy ukázal i jeho akceleraci. Je to vůz, který dokáže zrychlit na stovku okolo 1,7 sekundy a přitom má pořád silniční homologaci. Také je s cenou od 96 666 dolarů (cca 2 071 000 Kč) alespoň relativně levný, jakkoli 2 miliony jsou pochopitelně spousta peněz.

Smysl tohoto auta pro značku ale nespočívá ani tak v jeho samotném prodeji, je to spíše marketingová kejkle, vůz, který má ukázat, co všechno Dodge dokáže. Není tedy divu, že v uplynulých týdnech automobilka dělala, co jen mohla, aby Challenger Demon 170 dostala před zraky celého světa, jedno z oficiálních videí ale auto nestaví do zrovna dobrého světla. Lidé v diskuzích na jednu stranu nešetří uznáním nad dramaticky působícím americkým ďáblem, na tu druhou ale zvedají obočí nad zprvu nepostřehnutým šlendriánem, který prezentační video též provází.

Nejde tu o zpracování samotného snímku, jeho okázalost je přesně taková, jaká měla být. Ale podívejte se na znak na zádi v čase 0:20. Někomu, kdo auto dával dohromady, zjevně hodně ujely ruce a nápis DODGE je upevněný rovně leda tak do druhého D. Zbytek létá po celé zádi, jako by snad vymetal autu ďábla z těla.

„Abychom stvořili nejvýkonnější muscle car světa, neuzavřeli jsme dohodu s ďáblem. Vyvolali jsme démona,“ říká k videu sám Dodge. Možná i proto neměl dělník na lince dostatečně pevnou ruku, aby umístil znak automobilky na záď jakkoli správně - menší faux pas by lidé přehlédli, tohle ale vážně bije do očí.

Je zajímavé, že si toho zprvu nikdo nevšiml. Auto muselo projít kontrolou v továrně, pořádným detailingem, musela jej vidět řada lidí z produkce, s videem si hrát spousta jejich obvykle pozorných kolegů z postprodukce a... nic. „Internet” si toho ale nakonec všiml, lidé na webu holt umí být krutí.

Podívejte se na to sami níže. Na jednu stranu to nemá smysl nějak zvlášť rozmazávat. Na tu druhou to ale o vysoké kvalitě aut Dodge rozhodně nesvědčí, však si nedokáže dát pozor ani na takovou trivialitu u tak důležitého kusu klíčového modelu.

Nové nejlépe zrychlující auto světa je technicky ohromující, zpracováním jednoho z prezentačních kusů ani ne. Foto: Dodge

Zdroj: Dodge

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.