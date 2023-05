Dodnes nejeté Auto roku 1988 pořád nikdo nechce, majitel přesto odmítá slevit byť jen korunu včera | Petr Miler

/ Foto: R.E.D. Automobil-Handels, publikováno se souhlasem

Je to skutečný automobilový stroj času, který vás přenese zpět do zlaté éry francouzských automobilek. Na svou výjimečnost vlastně tento Peugeot 405 není zase tak drahý, přesto ho nikdo nechce. Majitel jej ani tak nemíní slevit.

Co jste dělali v roce 1988? Spousta z vás zřejmě ještě ani neexistovala, já jsem měl tu čest být na světě a v automobilovém smyslu sledoval převážně ulice plné škodovek typu 742. Když někdo přivezl nový Favorit nebo Ladu, byl to pomalu zázrak. A nové Fiaty nebo Fordy z Tuzexu byly tehdy jen pro vyvolené - soused musel na závěr své kariéry se svolením „strany” hrát v NHL, aby si mohl pořídit Ford Sierra.

Peugeot tou dobou pouštěl do prodeje model 405 a byla to velká sláva. Automobilka byla na vrcholu, s čtyřistapětkou uchvátila své druhé a dodnes poslední vítězství v anketě Auto roku a na rozdíl od mnoha jiných případů tím nalajnovala cestu k obchodními úspěchu, na který už vlastně nikdy pořádně nenavázala. Ještě model 406 šlo označit za úspěšný, 407 už ale byla spíše z nouze ctnost a ani dnešní 508 už se na silnicích moc nevidí. Bude ještě nějaký další? Skoro si o tom dovolíme pochybovat.

Na čtyřistapětku tak mnozí vzpomínají se slzou oku, zejména v České republice 90. let to bylo jedno z velmi oblíbených ojetých aut, která se ve velkém tahala ze západních zemí. Plné bazary jich byly ještě dlouho poté, vidět dnes zachovalou 405 v prodeji je ale velkou raritou. Přesto je stále k mání jeden vůz, který se dneška dožil v muzejním stavu.

Jde o verzi 405 SR II z roku 1994, tedy docela obyčejné provedení s pouze 88koňovým motorem 1,6. Co jej činí zcela neobyčejným, je jeho historie. Dodnes první majitel jej 29 let garážuje a udržuje takovým způsobem, že je stále zánovní či spíše prostě nové. Prodávající z německého Hamburku, který jej od prvního majitele nabízí, hovoří o senzaci a podle fotek nepřehání.

Podívejte se na cokoli a neuvidíte ani smítko špíny, ani trochu poškození. Lak i interiér vypadají perfektně, ale to se dá spravit, ovšem mrkněte se na technické části. Ty vypadají, jako by včera sjely z výrobní linky, nejsou ani špinavé, všemožné ochranné nátěry jsou pořád na svém místě nedotčené. Prodávající říká, že auto nikdy nejelo ani v dešti a skutečně tak vypadá.

Na tachometru je 8 739 km, skoro se ale nechce věřit, že je jich tak moc, i když to samozřejmě není skoro nic. Je to jednoduše nové auto z roku 1994, ze sklonku své éry, které o 6 let dříve vyhrálo jedno z nejcennějších automobilových ocenění. Pozoruhodná věc, jaká se v prodeji nevidí.

Spousta podobných vozů změní majitele hned co se objeví v nabídce, tento stroj ale opravdu nemá to štěstí. V prodeji ho vidíme už dva roky a zjevně ho nikdo nechce, i když se prodávající snaží a pravidelně jeho inzeráty obměňuje a propaguje. Je zřejmě málo výjimečný - být to Ti16, Mi16, cokoli takového, nadšenci by se mohli přetrhnout, sběratele ale obyčejná jedna-šestka zjevně neláká.

Požadovaná cena 13 950 euro, tedy asi 329 tisíc Kč, je na 29 let starou 405 pochopitelně extrémní, ale na tuhle 405? Však že pro milovníky starých Peugeotů musí být požehnáním vůbec možnost takové auto koupit. Jde jistě o jeden z posledních takto zachovalých Peugeotů 405 na celém světě mimo muzejní sbírku výrobce.

Kupec se přesto nenašel a prodávající i po takové době odmítá smlouvat - 329 tisíc a ani o haléř méně. Uvidíme, jestli se kupec pro tento vůz nakonec najde, třeba jím budete právě vy. Nakonec si představte, že s tímto strojem vyrazíte na Václavák - někteří se jistě začnou koukat kolem sebe, jestli za rohem někdo nenabízí bony...

Zdroj: R.E.D. Automobil-Handels@Mobile.de

Petr Miler

