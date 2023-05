Dodnes nejeté BMW 3 generace E30 se v aukci prodalo jen za 383 tisíc, za vše může jeho verze před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Historics Auctioneers, tiskové materiály

Tohle auto nekoupíte u dealerů BMW už po několik dekád, své příznivce ale pořád má. A když se v prodeji objeví nejetý kousek, ceny míří k milionům už nejen v případě provedení M3. Tahle verze je ale pravým opakem M3 E30.

Koupit si dnes v dealerství BMW cokoli jako novou řadu 3 generace E30 zní jako sci-fi. Pro většinu obyvatel bývalého východního bloku to tak bylo i v momentě, kdy se ještě vyráběla, protože se bavíme o autě vyráběném převedším během 80. let minulého století, dnes to platí pro všechny. Krásou sci-fi žánru ale je, že v něm je zrnko reality, které nakonec fantaskní myšlenky změní v běžný život. Víte třeba, že první geostacionární satelity se objevily v románu Arthura C. Clarka?

Jaký byl vztah tohoto muže k BMW, nevíme, kdyby ale býval napsal román o prodeji právě trojky E30 v roce 2023, i ten by se dočkal naplnění ve skutečném světě. O uplynulém víkendu se totiž konala automobilová aukce firmy Historics Auctioneers na předměstí Londýna a právě tento bavorák byl jednou z jejích velmi zajímavých součástí.

Společnost mu dokonce věnovala zvláštní pozornost v tiskové zprávě, ale je to pro ni trochu dvojsečné. Na jednu stranu je pozoruhodné získat do prodeje dodnes nejetý vůz této generace mnichovské legendy, však jde o raritu, která - když už se čas od času objeví v nabídce - stojí v případě verze M3 miliony korun a do sedmimístných sum snadno šplhají i sumy zaplacené za verze jako 318is nebo 325i. Tuhle trojku s pouhými 2 404 mílemi na tachometru ale někdo vydražil jen za 14 000 liber, což není ani 384 tisíc Kč.

Takže selhání aukční firmy? Jak se to vezme, spíš ne. Problém nebyl ani tak v dražbě samotné, potíží je samotný vůz. Je to jen verze 316i Lux, takže úplný základ, navíc s automatickou převodovkou. Když si k tomu přidáte, že - jak jste možná z mil na tachometru vytušili - jde o britskou verzi vozu s volantem vpravo, což nutně zmenšuje okruh koupěchtivých sběratelů, je zaplacených 383 tisíc korun možná i dobrá cena.

Buď jak buď, auto je pozoruhodným strojem času. Podívejte se na jeho fotky, skutečně vypadá tak, jako by včera opustilo výrobní linku. Lak, kola, světla, interiér... To všechno je absolutně netknuté a velmi názorně to připomíná časy velké slávy jedné z klíčových mnichovských legend. Bohužel to není auto, které by lákalo k usednutí a „zapráskání bičem”, tahle verze sotva pojede. Ale na druhou stranu, kdo ze sběratelů bude s takovým vozem jezdit? Postávání v garáži zvládne 316i s automatem stejně dobře jako 318is...

Zdroj: Historics Auctioneers

Petr Miler

