Dodnes nejeté nejrychlejší auto bez turba zlomilo rekordy, šlo na něm vydělat stovky milionů před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Gooding And Company

Pokud chcete dokonalý důkaz o tom, že auto nemusí jen rychleji či pomaleji ztrácet na ceně, tady je. Tento stroj bylo možné ještě na začátku nového milénia koupit za ceny okolo 1 milionu dolarů, teď se prodal za víc jak 20.

Legendárního McLarenu F1 bylo celkově vyrobeno jen 106 kusů, z toho pouhých čtyřiašedesát připadá na silniční variantu. Jde tedy o velmi vzácné zboží, přesto docela pravidelně mění své majitele. Ačkoli šlo vždy o velmi drahé auto, nyní se jedná o automobilový poklad, který mění majitele za ještě mnohonásobně vyšší sumy. A nyní před námi možná stojí vůz, který se postaral o další zápis do historických tabulek.

Jde o McLaren F1 s šasí číslo 29, tedy 25. kus předaný zákazníkovi, který má nejmenší myslitelný počet najetých kilometrů. Na jeho tachometru svítí pouhých 387 km najetých při manipulaci s vozem při pravidelných servisech, víc nic. Jeho původní japonský ani později druhý americký majitel jej tak nikdy pořádně nepoužili, všechny kilometry byly najety jen při manipulaci s ním. Označte to za cokoli od hrdinství po nesmysl, na každý pád je to nevídané a kupci bohužel ceněné.

Nejde navíc jen o samotné auto. Majitel k němu přibalil rovněž nikdy nepoužitá zavazadla vyrobená na míru pro tento vůz, dále je spojen s pojízdným kabinetem na nářadí, jenž zdobí stejné sériové číslo jako samotné kupé. VIN McLarenu F1 se pak objevuje také na ultra vzácných hodinkách TAG Heuer, které jsou s vozem spojeny, kromě nich můžete ještě dále počítat s náhradními klíčky či veškerou dokumentací.

Jinými slovy kupec vozu se objevil ve stejné pozici, jako kdyby tento exemplář pořizoval v polovině 90. let přímo z továrny. Jen samozřejmě s tím rozdílem, že v mezičase uběhlo 26 let, které vozu nikterak neuškodily - McLaren disponuje dostatečným vybavením na to, aby tato auta udržoval v stavu nových do dnešních dnů a exemplář s číslem 29 měl veškerou péči.

Dalo se čekat, že tohle bude někdo vyvažovat zlatem. A stalo se. Aukční firma Gooding And Company, která ve své tiskové zprávě o prodeji auta informuje, konstatuje, že nový majitel za něj vysázel na stůl neskutečných 20 465 000 dolarů, tedy 440 milionů Kč, skoro půlmiliardu korun. To je bláznivé a v případě silničních McLarenů F1 v jejich původní specifikaci je to nový aukční rekord.

Dobře, tak si boháči mezi sebou poslali pár set milionů, řeknete si možná. I tak se na věc dál hledět, bylo by ale nesprávné ignorovat, že McLaren F1 dlouho nebyl zase tak drahé zboží. Ještě v prvních letech nového milénia měnil majitele za sumy okolo 1 milionu dolarů, dnešním kursem 21,5 milionu Kč. Ceny začaly letět nahoru až kolem roku 2005, kdy se aukčním rekordem stala suma 2,5 milionu liber, asi 75 milionů Kč. V roce 2014 už to bylo 10,5 milionu dolarů a dnes jsme tam, kde jsme.

V tuto chvíli se tedy McLareny F1 prodávají až za více jak 20násobné ceny oproti stavu z počátku století a jeho držením po nějakých 17, 18 let šlo vydělat skoro 420 milionů. Srovnejte si to s tím, co jste si za stejnou dobu skoro každodenní prací vydělali vy...

Dodnes nejetý McLaren F1 je vzácnost a jeho cena tomu odpovídá. Vůz změnil majitele za 440 milionů korun, je to nový aukční rekord. Foto: Gooding And Company

Zdroj: Gooding And Company

Petr Prokopec