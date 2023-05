Dodnes nejetý Renault Mégane I je lacinou cestou k téměř novému autu, je jako stroj času před 2 hodinami | Petr Miler

Bylo to jedno z nejžádanějších aut, jaká se svého času v Evropě prodávala, ročně si našlo až 465 tisíc kupců. Okolnosti nechme stranou, prostě to byl hit. Pokud jste si ho z jakéhokoli důvodu zamilovali, pořád ho lze koupit prakticky nový, navíc za pakatel.

Zajímavé střípky z mozaiky milionů nabízený ojetých aut vám ukazujeme pravidelně. Sami se v inzerátech rádi „přehrabujeme” a když narazíme na cokoli zajímavého, rádi se o to podělíme. Obvykle se jedná o výjimečné stroje minulých let, které mají společné jedno - jde o symboly svých dob, které nejsou ani zdaleka levné.

Je to pochopitelné, obvykle jde o veterány hodné do muzea, které byly často drahé už v době svého vzniku. Vzpomeňme třeba takový stále nový Renault Clio V6, který dnes přijde skoro na 3 miliony Kč. Nabídka takových aut je obvykle zcela jedinečná a pokud ne na světě, tak alespoň na evropském kontinentu. Případ auta, které tu máme dnes, je ale jiný.

Neplatí to ani co do jedinečnosti jeho nabídky, ani co do stavu, je to vpravdě zánovní automobil, který navzdory 26letému stáří neujel skoro nic. Udávané kilometráži jeho stav od pohledu odpovídá bez jakýchkoli debat, vypadá skutečně jako nové. A má očekávatelnou historii - pouze dva majitele, nula nehod, spoustu servisních prohlídek a téměř maximum možného času stráveného v garáži. To lze obvykle říci i o jiných autech, která se u nás objevila, tohle je ale v jedné věci velmi neobvyklé - není ani trochu drahé.

Jde totiž o jeden z nejprodávanějších kompaktů přelomu 90. let a nového století na starém kontinentu. A taková auta zjevně nikdo jako ceněnou raritu do klimatizované garáže nepoptává. Přesto je to do značné míry unikátní nabídka - jde o Renault Mégane první generace a pokud se podíváte do nabídek ojetin po celé Evropě, další takový budete v tuto chvíli hledat marně.

I když si o Renaultech můžete myslet své, je to z podstaty zajímavý stroj. Jeho verze Scénic byla Autem roku 1997, byl to jeden z absolutních evropských bestsellerů, symbol velmi slavných časů francouzské značky, kdy mohla s Méganem hrdě konkurovat Volkswagenu Golf. Však považte, že historické tabulky pamatují i 465 tisíc Méganů prodaných jen v Evropě za jediný rok, loni si ten samý model našel pouhých 71 tisíc kupců. Dobře, tahle verze asi nepotěší nadšené řidiče, je to motoricky slabá varianta, ale pokud chcete normální auto třeba na příměstské ježdění nebo jste prostě jen zamilovaní do „rencků” z devadesátek, je to svým způsobem fascinující nabídka.

Tento Mégane je skutečně 1. generací vozu stejného jména, které mimochodem vymyslel geniální Manfred Gotta. Jedná se o verzi RT s motorem 1,6, nejde tedy ani o 1,6e, ale skutečně základní jedna-šestku se 75 koňmi. Výbava RT je jen o málo lepší - je tu elektrické střešní okno, elektrická přední okna, centrál, posilovač, rádio a nic, tedy pomineme-li „plyšová” barevná sedadla, která křičí cosi o 90. letech víc než fotka Ivana Jonáka před Discolandem. Auto přesto ohromí svým stavem - od své první registrace v roce 1997 najelo pouhých 29 420 kilometrů a prodávající říká, že ho prakticky nemáte možnost rozeznat od nového.

Ze dvou předchozích majitelů byla prvním vlastníkem dáma narozená v 30. letech minulého století, to mnohé vysvětluje. Vůz má přesto dobře vedenou servisní historii a aktuálně i novou německou STK. Nejzajímavější je ale nakonec jeho cena - jen 2 999 Eur znamená asi 71 tisíc Kč. Mégane I je tím čím je a tato verze se na aktivní nehodí. Ale zánovní vůz za 71 tisíc? Kdo vám dnes něco takového dá...

Foto: D.S.Automobile, publikováno se souhlasem

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.