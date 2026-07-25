Dodnes nejrychlejší tovární Škoda historie je výjimečně na prodej. 1 z pouhých 25 takových aut dnes stojí majlant
Petr MilerLeckdo by čekal, že nejrychlejší tovární auto s logem škodovky bude vznikat právě teď, protože tak to obvykle chodí. Ale není tomu tak. Tohle je dekády starý kus historie, přesto je takto výjimečný. A také podle toho stojí.
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Dodnes nejrychlejší tovární Škoda historie je výjimečně na prodej. 1 z pouhých 25 takových aut dnes stojí majlant
včera | Petr Miler
Leckdo by čekal, že nejrychlejší tovární auto s logem škodovky bude vznikat právě teď, protože tak to obvykle chodí. Ale není tomu tak. Tohle je dekády starý kus historie, přesto je takto výjimečný. A také podle toho stojí.
Škoda už se dnes žádných vrcholných automobilových soutěží neúčastní, a tak navzdory úspěchům v nižších rallyových třídách ve světě motoristického sportu tolik neznamená. Na přelomu milénia tomu ale docela bylo jinak. Tehdy koncern VW napadlo, že by svou východní, stále výše se deroucí značku mohl pozvednout bojem s absolutní smetánkou závodních aut a zároveň navázat na její historické úspěchy. A tak Škodu nasadil do WRC, nejvyšší ligy mistrovství světa v rallye.
Díky tomu přišly na svět dva speciály na bázi Octavie a Fabie s prakticky totožnými specifikacemi, které jsou mezi továrními auty dodnes tím nejrychlejším, co automobilka postavila. A mohli bychom mluvit i o tom nejsilnějším, alespoň svého druhu. Mimo brány firmy pochopitelně vznikla i větší monstra, sama Škoda se ale dodnes s produkčními spalovacími auty nedostala za hranici 280 koní a ani limity předpisů pozdějších závodních speciálů nedovolily vyšroubovat výkon za hranici 300 koní. Nominálně vyšší výkon nabízí dvě elektrická RS (340 koní), s jejich dynamikou to ale není zdaleka tak slavné, jak se z jejich samotného výkonu může zdát.
Slabší Škoda Octavia WRC je tedy dynamicky pořád víc. Tohle auto vzniklo postupně ve třech evolucích s motorem 2,0 turbo o výkonu až 221 kW (300 koní) při 5 500 ot./min a točivém momentu 520 Nm v 4 000 ot./min. Při pohonu všech kol a hmotnosti 1 230 kg šlo skutečně o velmi rychlé auto, nakonec Octavie WRC jsou dodnes čas od času k vidění na různých českých soutěžích, které ještě dovolují jejich nasazení. A rychlostně se tam rozhodně neztrácí.
Octavií WRC ve Škodě vzniklo jen 25, takže jde o mimořádně výjimečné a svého času také mimořádně drahé zboží, které si mimo automobilku mohli dovolit jen vyvolení. Nyní si jedno z nich můžete koupit i vy a jakkoli má daleko k čemukoli levnému, za svou současnou cenu je přece jen dostupnější než dřív. A za sebou má účast přímo ve WRC s Tonim Gardemeisterem za volantem, to se také počítá.
Auto nabízí jeden italský prodejce výjimečných aut po boku strojů jako Ferrari, Lamborghini či Porsche. A potvrzuje jeho specifickou historii, kterou podškrábla i škodovka. Jde tedy o stroj používaný přímo tovární stájí, který se v letech 2002 a 2003 dočkal nasazení v řadě podniků WRC v rukou zmíněného létajícího Fina. Nejde tedy žádnou pozdější repliku a už s ohledem na roky využití jde o druhou evoluci vozu, která prošla dílčí technickou renovací. Týká se i motoru, který je sice kompletně v původní specifikaci, prodávající ale říká, že bez dříve předepsaného restriktoru dnes bude dávat výkon 400 koní jako nic. Nemáme problém tomu věřit, stejně jako tvrzení, že jde stále o mimořádně rychlé a řidičsky uspokojivé auto.
Díky renovaci auto nedává moc znát, že většinu života nestrávilo zrovna v muzeu - vypadá velmi zachovale. Na každý pád je to zajímavý pohled do minulosti a šance vlastnit dost podstatný kus historie české automobilky. A pozoruhodný je nakonec i pohled na detaily samotného vozu. Ze silniční Octavie I tu není skoro nic, jen části karoserie a světla, jinak jde o naprosto utilitární stavbu odpouštějící si jakékoli zbytečnosti.
Nejen pro fanoušky značky by jistě bylo úchvatné takový stroj vlastnit a čas od času jej projet, teď jen... Kde vzít peníze na jeho pořízení? Současný majitel žádá tučných 350 tisíc Eur, tedy skoro 8,5 milionu Kč. Dražší ojetou škodovku v prodeji abyste pohledali.
Originální tovární Octavia WRC v prodeji je naprosto výjimečná věc, jedna je nyní k mání v Itálii. Ve velmi pěkném stavu s továrnou potvrzenou historií. Foto: Autovergiate Supercar, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autovergiate Supercar@Mobile.de
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